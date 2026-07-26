Diterjemahkan oleh
VIDEO: Lionel Messi tampil di depan publik untuk pertama kalinya sejak final Piala Dunia - sang bintang Argentina itu menyaksikan pertandingan divisi keempat di tanah airnya
Messi terlihat di Rosario menjelang laga Primera C
Messi saat ini sedang menghabiskan waktu bersama keluarganya di dekat kota kelahirannya, Rosario, sambil mencoba mengatasi kekecewaan mendalam akibat kekalahan Argentina di final Piala Dunia FIFA 2026. Namun, bintang Inter Miami itu muncul pada Sabtu untuk menghadiri pertandingan Liga Primera C guna menyaksikan Leones FC—klub yang dikelola oleh keluarga Messi—bertanding melawan Central Cordoba di Stadion Antonio Di Giacomo. Ini merupakan penampilan publik pertama Messi sejak turnamen tersebut berakhir. Messi tiba di lokasi mengenakan hoodie hitam dalam upaya untuk tidak menarik perhatian, namun hal itu tidak mungkin dilakukannya.
Para penggemar dan media lokal dengan cepat mengenali pahlawan nasional tersebut, dengan ponsel dan kamera TV merekamnya saat menyaksikan pertandingan dari balkon pribadi yang terletak di belakang salah satu gawang. Saat anak-anak dan pendukung meneriakkan namanya, pemain berusia 39 tahun itu membalas sambutan penonton dengan senyuman dan lambaian tangan, yang disambut tepuk tangan meriah dari tribun. Sayangnya bagi tuan rumah, pemain terhebat sepanjang masa itu tak mampu membawa keberuntungan yang cukup untuk meraih hasil positif. Bahkan kehadiran Messi pun tak mampu menginspirasi kemenangan bagi Leones, yang harus menelan kekalahan 2-0 dari Central Cordoba.
Tonton klipnya
Tidak Hadir dalam Pertandingan All-Star MLS
Meskipun Messi sedang menikmati waktunya di Argentina, pemenang Ballon d'Or delapan kali ini tidak akan bertolak ke Carolina Utara untuk rangkaian perayaan pertengahan musim yang akan datang. Messi tidak diwajibkan bermain dalam pertandingan MLS All-Star minggu depan di Charlotte pada hari Rabu, setelah mewakili Argentina di final Piala Dunia baru-baru ini. Ketidakhadirannya menjadi pukulan bagi upaya pemasaran acara tersebut, namun skuad tetap dipenuhi talenta-talenta internasional.
Meskipun Messi tidak masuk dalam daftar pemain All-Star, skuad MLS tetap akan diisi oleh nama-nama terkenal seperti Son Heung-min dari Los Angeles FC dan Thomas Muller dari Vancouver Whitecaps. Kapten USMNT, Tim Ream, juga akan mewakili kota tuan rumah, Charlotte. Para pemain ini akan memimpin tim perwakilan MLS melawan tim-tim terbaik Liga MX, sehingga mempertahankan sifat persaingan lintas batas yang bergengsi ini.
- Getty
Diperkirakan akan bergabung dengan tim pada awal Agustus
Para penggemar Inter Miami harus bersabar sambil menunggu kapten mereka kembali ke lapangan Nu Stadium. Berdasarkan kesepakatan istirahat yang berlaku saat ini, Messi sedang menjalani masa cuti penuh selama 21 hari dari segala aktivitas klub. Fase ini dirancang agar ia dapat mengatasi kelelahan mental akibat kekalahan di final di New York. Bagi Messi, fokusnya tetap tertuju pada keluarganya dan akar budayanya di Rosario. Dengan demikian, ia diperkirakan dapat bergabung kembali dengan tim pada awal Agustus.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami