VIDEO: Lionel Messi tampil di depan publik untuk pertama kalinya sejak final Piala Dunia - sang bintang Argentina itu menyaksikan pertandingan divisi keempat di tanah airnya

Messi saat ini sedang menghabiskan waktu bersama keluarganya di dekat kota kelahirannya, Rosario, sambil mencoba mengatasi kekecewaan mendalam akibat kekalahan Argentina di final Piala Dunia FIFA 2026. Namun, bintang Inter Miami itu muncul pada Sabtu untuk menghadiri pertandingan Liga Primera C guna menyaksikan Leones FC—klub yang dikelola oleh keluarga Messi—bertanding melawan Central Cordoba di Stadion Antonio Di Giacomo. Ini merupakan penampilan publik pertama Messi sejak turnamen tersebut berakhir. Messi tiba di lokasi mengenakan hoodie hitam dalam upaya untuk tidak menarik perhatian, namun hal itu tidak mungkin dilakukannya.

Para penggemar dan media lokal dengan cepat mengenali pahlawan nasional tersebut, dengan ponsel dan kamera TV merekamnya saat menyaksikan pertandingan dari balkon pribadi yang terletak di belakang salah satu gawang. Saat anak-anak dan pendukung meneriakkan namanya, pemain berusia 39 tahun itu membalas sambutan penonton dengan senyuman dan lambaian tangan, yang disambut tepuk tangan meriah dari tribun. Sayangnya bagi tuan rumah, pemain terhebat sepanjang masa itu tak mampu membawa keberuntungan yang cukup untuk meraih hasil positif. Bahkan kehadiran Messi pun tak mampu menginspirasi kemenangan bagi Leones, yang harus menelan kekalahan 2-0 dari Central Cordoba.