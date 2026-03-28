Gelandang Como itu menjadi sorotan utama di babak pertama saat Argentina bertanding melawan Mauritania dalam laga persahabatan. Dengan Messi yang memulai pertandingan dari bangku cadangan, Paz mengambil alih tanggung jawab untuk mengeksekusi tendangan bebas pada menit ke-32 dan melepaskan tendangan berkualitas tinggi. Tendangan kaki kirinya melesat melewati pagar betis Mauritania, membuat kiper Mamadou Diop terpaku di tempatnya. Kamera langsung mengarah ke bangku cadangan, di mana Messi tampak tak percaya melihat teknik yang ditunjukkan pemain berusia 21 tahun itu. Paz, yang tampil mengesankan di Eropa, membuktikan bahwa ia mampu menanggung beban peran nomor 10 yang terkenal itu saat sang kapten absen, dengan menggandakan keunggulan Argentina setelah Enzo Fernandez membuka skor di awal pertandingan.
VIDEO: Lionel Messi tampak tak percaya saat Nico Paz mencetak gol tendangan bebas yang luar biasa untuk Argentina melawan Mauritania
Paz mencuri perhatian dengan aksi-aksi gemilangnya dalam situasi bola mati
Mengikuti jejak para legenda
Dengan mencetak gol dari situasi bola mati, Paz bergabung dengan kelompok elit pemain yang berhasil mengambil alih tugas tendangan bebas saat bintang Inter Miami itu absen. Saat menanggapi golnya setelah pertandingan, Paz tetap rendah hati terkait perbandingan dengan pemain terbaik sepanjang masa. “Itu adalah sesuatu yang telah saya impikan sepanjang hidup saya. Saya telah menonton gol-gol Messi sepanjang hidup saya, tetapi sangat sulit [menirunya dalam tendangan bebas]. Kami membicarakannya; posisi itu lebih mudah bagi pemain berkaki kiri daripada yang berkaki kanan. Jika itu di sisi lain, Thiago [Almada] yang akan melakukannya. Saya fokus untuk bekerja keras setiap hari, berlatih dengan baik. Akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan jika bisa bermain di Piala Dunia,” kata gelandang tersebut kepada para wartawan.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Paz?
Kebangkitan Paz tidak hanya terbatas pada penampilannya bersama Albiceleste. Ia telah menjadi motor penggerak di balik musim bersejarah Como di Serie A, di mana mereka saat ini menduduki peringkat keempat dan sedang berupaya meraih tiket pertama mereka ke Liga Champions. Dengan 11 gol dan tujuh assist dalam 33 pertandingan musim ini, perkembangannya telah meningkat pesat sejak pindah ke Italia. Saat Argentina bersiap menghadapi Zambia dalam laga persahabatan berikutnya, fokus tetap tertuju pada tim nasional dan upaya untuk mengamankan tempat permanen di samping Messi.