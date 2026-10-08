Meski cara presentasi wasit yang tak biasa sempat menarik perhatian, malam itu pada akhirnya didominasi emosi yang begitu kuat. Penyerang berusia 39 tahun itu mengumumkan pensiun dari tim nasional pada Agustus setelah kekalahan menyakitkan Argentina di final Piala Dunia melawan Spanyol.

Jelang laga kontra Benin pun dipenuhi nuansa haru. Messi tampak sangat tersentuh saat bus tim melaju menembus lautan suporter yang bersemangat di luar stadion River Plate. Di dalam, 85.000 penonton menyaksikan kemenangan rutin, dengan gol-gol lebih dulu dari Nicolas Otamendi dan Nico Paz sebelum penalti tegas Messi. Rekan-rekan setimnya, termasuk Enzo Fernandez yang menitikkan air mata, kesulitan menahan emosi mereka ketika sang kapten ikonis berbicara kepada stadion dari lingkaran tengah.

Dalam pidato perpisahannya, Messi mengenang karier internasional gemilang selama dua dekade yang mencakup keberhasilan di Piala Dunia 2022, Copa America, dan Finalissima. "Tidak datang ke sini lagi dan tidak lagi bersama tim nasional Argentina akan sangat menyakitkan," akunya kepada para penonton. "Kalau itu terserah saya, saya akan senang berada di sini sepanjang hidup saya, karena bermain untuk Argentina adalah hal terindah yang ada."

Penyerang veteran itu mengakui patah hati yang baru-baru ini dirasakan saat melawan Spanyol, seraya mencatat bahwa skuad berjuang hingga akhir meski tenaga mereka nyaris habis. Dia juga meluangkan waktu untuk menghormati mantan rekan-rekan setimnya dan menyampaikan penghormatan yang menyentuh untuk mendiang ayahnya, Jorge, yang meninggal dunia pada Agustus. "Saya akan sangat merindukan bermain di sini," tambah Messi. "Saya pergi dengan rasa syukur, bangga, dan damai."



