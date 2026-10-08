AFP
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VIDEO: Lionel Messi menerima hadiah pensiun BIZAR dari wasit dalam perpisahan emosional Argentina melawan Benin
Hadiah perpisahan yang aneh
Messi mengakhiri kariernya di sepak bola internasional setelah Argentina menang 3-0 atas Benin dalam laga persahabatan di Estadio Monumental. Namun, suasana setelah pertandingan berubah ke arah yang tak terduga berkat wasit asal Cile, Fernando Vejar. Setelah peluit akhir berbunyi, Vejar mendekati pemenang Ballon d'Or delapan kali itu, menawarkan jabat tangan dan kedipan mata, lalu menyerahkan kartu kuning dan kartu merah miliknya sebagai hadiah perpisahan.
Pertukaran aneh itu membuat kiper Benin, Saturnin Allagbe, terlihat kebingungan saat menyaksikannya dari dekat. Messi, yang mencetak penalti pada menit ke-71 dalam penampilannya yang ke-208 untuk tim nasional dan memperpanjang rekornya, tampak tidak terlalu tertarik dengan suvenir tak biasa itu. Tak lama kemudian, penyanyi folk Argentina Soledad Pastorutti terlihat memegang kartu plastik milik ofisial tersebut setelah penampilannya seusai pertandingan.
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Air mata di Monumental
Meski cara presentasi wasit yang tak biasa sempat menarik perhatian, malam itu pada akhirnya didominasi emosi yang begitu kuat. Penyerang berusia 39 tahun itu mengumumkan pensiun dari tim nasional pada Agustus setelah kekalahan menyakitkan Argentina di final Piala Dunia melawan Spanyol.
Jelang laga kontra Benin pun dipenuhi nuansa haru. Messi tampak sangat tersentuh saat bus tim melaju menembus lautan suporter yang bersemangat di luar stadion River Plate. Di dalam, 85.000 penonton menyaksikan kemenangan rutin, dengan gol-gol lebih dulu dari Nicolas Otamendi dan Nico Paz sebelum penalti tegas Messi. Rekan-rekan setimnya, termasuk Enzo Fernandez yang menitikkan air mata, kesulitan menahan emosi mereka ketika sang kapten ikonis berbicara kepada stadion dari lingkaran tengah.
Dalam pidato perpisahannya, Messi mengenang karier internasional gemilang selama dua dekade yang mencakup keberhasilan di Piala Dunia 2022, Copa America, dan Finalissima. "Tidak datang ke sini lagi dan tidak lagi bersama tim nasional Argentina akan sangat menyakitkan," akunya kepada para penonton. "Kalau itu terserah saya, saya akan senang berada di sini sepanjang hidup saya, karena bermain untuk Argentina adalah hal terindah yang ada."
Penyerang veteran itu mengakui patah hati yang baru-baru ini dirasakan saat melawan Spanyol, seraya mencatat bahwa skuad berjuang hingga akhir meski tenaga mereka nyaris habis. Dia juga meluangkan waktu untuk menghormati mantan rekan-rekan setimnya dan menyampaikan penghormatan yang menyentuh untuk mendiang ayahnya, Jorge, yang meninggal dunia pada Agustus. "Saya akan sangat merindukan bermain di sini," tambah Messi. "Saya pergi dengan rasa syukur, bangga, dan damai."
- AFP
Apa selanjutnya untuk Argentina
Argentina kini harus menavigasi masa depan yang tidak pasti tanpa pemimpin ikonis mereka. Pelatih Lionel Scaloni menghadapi tugas berat yang tidak enviable untuk membangun kembali skuadnya setelah kekalahan terbaru di final Piala Dunia dan kepergian permanen pemain terhebat yang pernah dimiliki negara itu.
Bagi Messi, fokusnya kini sepenuhnya beralih ke komitmennya bersama klub yang masih berjalan. Sang penyerang legendaris akan berupaya menyalurkan sisa energinya untuk menuntaskan musim domestik dengan kuat bersama Inter Miami, sambil meninggalkan warisan internasional yang kemungkinan besar tidak akan pernah bisa disamai.
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