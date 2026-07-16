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VIDEO: Lionel Messi memeriksa botol air milik Jordan Pickford yang berisi catatan penting mengenai adu penalti setelah menyingkirkan Inggris dari Piala Dunia
Messi dan Argentina mengetahui catatan penalti Pickford
Rekaman setelah kemenangan Argentina atas Inggris di semifinal Piala Dunia memperlihatkan Messi memeriksa botol air milik Pickford setelah peluit akhir dibunyikan. Seorang anggota staf pelatih Argentina mengambil botol tersebut dari lapangan sebelum menyerahkannya kepada sang kapten, yang kemudian memeriksa catatan adu penalti yang ditempel di sisi botol.
Botol tersebut kemudian beredar di antara para pemain Argentina, dengan Enzo Fernandez termasuk di antara mereka yang terlihat tertawa setelah melihat namanya sendiri di samping catatan yang merinci posisi tendangan penalti favoritnya dan kebiasaan menendangnya. Momen itu terjadi setelah Argentina memastikan tempat mereka di final Piala Dunia berkat comeback dramatis di menit-menit akhir.
Pickford telah menyiapkan informasi terperinci mengenai para penendang penalti Argentina, namun kekalahan Inggris pada waktu normal membuat catatan tersebut tidak pernah diperlukan.
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Persiapan tidak akan berarti banyak tanpa adu penalti
Video tersebut justru memperlihatkan reaksi para pemain Argentina terhadap persiapan Pickford, dengan beberapa anggota skuad tampak terhibur saat mereka membaca petunjuk yang ditempelkan pada botol kiper tersebut. Rekaman itu dengan cepat beredar di media sosial setelah kemenangan Argentina, menyoroti persiapan mendetail kiper Inggris itu untuk adu penalti yang mungkin terjadi, namun tak pernah terwujud.
Pickford telah membangun reputasi sebagai kiper yang sangat teliti dalam mempersiapkan diri menghadapi adu penalti sepanjang karier internasionalnya. Riset yang dilakukannya sebelumnya telah memainkan peran kunci dalam kemenangan Inggris dalam adu penalti, sehingga catatan di botol minumnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rutinitasnya di hari pertandingan. Namun, kegagalan Inggris di menit-menit akhir membuat persiapan tersebut tidak terpakai. Setelah Fernandez menyamakan kedudukan di menit-menit akhir, Lautaro Martinez mencetak gol penentu kemenangan melalui sundulan di waktu tambahan, yang membawa Argentina ke final sebelum adu penalti sempat menjadi faktor penentu.
- Getty Images Sport
Argentina memburu gelar Piala Dunia lainnya
Argentina kini mengalihkan perhatian mereka ke final Piala Dunia hari Minggu melawan Spanyol, di mana tim asuhan Lionel Scaloni berupaya meraih gelar juara dunia kedua secara berturut-turut. Sementara itu, Inggris harus merenungkan pertandingan semifinal yang semula tampak berada dalam kendali mereka sebelum akhirnya kehilangan keunggulan di menit-menit akhir. Namun, mereka tetap akan bertanding melawan Prancis untuk memperebutkan tempat ketiga pada hari Sabtu.
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