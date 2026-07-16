VIDEO: Lionel Messi memeriksa botol air milik Jordan Pickford yang berisi catatan penting mengenai adu penalti setelah menyingkirkan Inggris dari Piala Dunia

Rekaman setelah kemenangan Argentina atas Inggris di semifinal Piala Dunia memperlihatkan Messi memeriksa botol air milik Pickford setelah peluit akhir dibunyikan. Seorang anggota staf pelatih Argentina mengambil botol tersebut dari lapangan sebelum menyerahkannya kepada sang kapten, yang kemudian memeriksa catatan adu penalti yang ditempel di sisi botol.

Botol tersebut kemudian beredar di antara para pemain Argentina, dengan Enzo Fernandez termasuk di antara mereka yang terlihat tertawa setelah melihat namanya sendiri di samping catatan yang merinci posisi tendangan penalti favoritnya dan kebiasaan menendangnya. Momen itu terjadi setelah Argentina memastikan tempat mereka di final Piala Dunia berkat comeback dramatis di menit-menit akhir.

Pickford telah menyiapkan informasi terperinci mengenai para penendang penalti Argentina, namun kekalahan Inggris pada waktu normal membuat catatan tersebut tidak pernah diperlukan.