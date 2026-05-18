Inter Miami CF v Portland Timbers
VIDEO: Lionel Messi memberi isyarat kepada para pendukung Inter Miami yang memprotes kurangnya 'rasa hormat' para pemain saat kemenangan MLS atas Portland Timbers

Lionel Messi terekam kamera seolah-olah sedang menegur para pendukung Inter Miami setelah para penggemar setia klub tersebut menggelar aksi protes diam-diam saat tim mereka menang atas Portland Timbers dalam laga MLS. Bintang asal Argentina itu terlihat memberi isyarat ke arah tribun saat suasana di Nu Stadium menjadi tegang, padahal sebelumnya ada harapan yang tinggi.

  • Keheningan di Stadion Nu

    Inter Miami akhirnya meraih kemenangan kandang pertamanya di Nu Stadium yang baru pada Minggu malam, mengalahkan Portland Timbers 2-0, namun pencapaian bersejarah ini terhalangi oleh ketegangan yang terlihat antara para pemain dan para pendukung setia klub. La Familia, gabungan kelompok pendukung Miami, menggelar protes diam selama 85 menit pertama pertandingan, membuat tribun yang biasanya semarak menjadi sepi tanpa drum, bendera, dan nyanyian yang biasanya menjadi ciri khas atmosfer Florida Selatan.

    Kelompok tersebut dilaporkan merasa frustrasi dengan kurangnya "hormat" yang dirasakan dari para pemain. Anggota kelompok tersebut mengklaim bahwa setelah empat pertandingan pertama di venue baru, para pemain secara konsisten mengabaikan tribun dan langsung menuju ruang ganti. "Para pemain tidak menunjukkan rasa hormat kepada La Familia, tidak datang ke tribun kami setelah pertandingan padahal kami sudah datang sejak pukul 11 pagi untuk menyiapkan pesta pra-pertandingan dan memasang bendera di dalam stadion," kata JC Aviles dari Southern Legion, seperti dilansir Miami Herald. "Belum lagi, kami bernyanyi sepenuh hati selama lebih dari 90 menit. Satu-satunya pemain yang datang untuk menyapa adalah Noah Allen dan yang lainnya langsung menuju ruang ganti. Tidak keren!"

    Ketegangan memuncak pada menit ke-85 ketika para pendukung akhirnya memecah keheningan dengan pesan yang tajam. Sebagian penonton mulai meneriakkan yel-yel dalam bahasa Spanyol: "Para pemain, hormatilah para penggemar kalian, hargai orang-orang yang tidak meminta apa-apa lagi dari kalian!" Tuntutan tersebut tampaknya tidak disukai oleh Messi, pemenang Ballon d'Or delapan kali, yang tampak mengarahkan gerakan tidak setuju ke arah tribun.

  • Reaksi beragam dari ruang ganti

    Meskipun terlihat jelas rasa frustrasi di lapangan, para pemain dan staf memberikan berbagai sudut pandang mengenai insiden tersebut setelah peluit akhir dibunyikan. German Berterame, yang mencetak gol kedua malam itu setelah gol pembuka Messi, mengakui bahwa ia memahami sudut pandang para pendukung. "Tentu saja, itu mengejutkan, tapi di sisi lain, mereka memang punya alasan karena mereka pantas mendapatkan pengakuan dari kami," kata Berterame. "Yang penting adalah kita tetap bersatu, berada di pihak yang sama, seperti hari ini, kita menang setelah melalui banyak hal, dan itu juga membawa kebahagiaan bagi mereka."

    Bek kanan Facundo Mura mengambil pendekatan yang lebih diplomatis, menyatakan: "Kami sebagai pemain semua tenang dan bersatu. Kami menghargai segalanya, staf pelatih, semua orang di klub yang memberikan apa yang kami butuhkan, dan para pendukung yang selalu mendukung kami. Hari ini adalah kemenangan yang pantas kami dapatkan dan saya merasa kita perlu tetap bersatu. Kami sangat menghargai mereka, mereka adalah bagian dari kami dan kita semua adalah keluarga."

    Sementara itu, pelatih sementara Guillermo Hoyos menghindari keterlibatan dalam kontroversi tersebut, dengan mengatakan: "Inter Miami adalah klub besar berkat para pemain yang telah menjadi juara dan meraih banyak prestasi, para pendukung telah menunjukkan dukungan mereka, tetapi saya tidak memiliki pendapat mengenai hal itu."


    "Para pemain telah melakukan pengorbanan yang besar"

    Kemenangan ini sangat penting bagi posisi Miami di Wilayah Timur, yang kini naik ke peringkat kedua dengan 28 poin, hanya tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen, Nashville. Menanggapi upaya yang harus dilakukan setelah jadwal padat, Hoyos menyimpulkan: "Para pemain berjuang keras, mereka tampil luar biasa, mereka melakukan pengorbanan besar karena kelelahan setelah seminggu yang sangat berat dengan jadwal perjalanan yang padat, dan mereka berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya. Selamat kepada semua yang terlibat bersama kami dalam aktivitas sehari-hari. Kami sangat senang bisa menang dan terus berkembang, sedikit demi sedikit."

