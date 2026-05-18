VIDEO: Lionel Messi memberi isyarat kepada para pendukung Inter Miami yang memprotes kurangnya 'rasa hormat' para pemain saat kemenangan MLS atas Portland Timbers

Inter Miami akhirnya meraih kemenangan kandang pertamanya di Nu Stadium yang baru pada Minggu malam, mengalahkan Portland Timbers 2-0, namun pencapaian bersejarah ini terhalangi oleh ketegangan yang terlihat antara para pemain dan para pendukung setia klub. La Familia, gabungan kelompok pendukung Miami, menggelar protes diam selama 85 menit pertama pertandingan, membuat tribun yang biasanya semarak menjadi sepi tanpa drum, bendera, dan nyanyian yang biasanya menjadi ciri khas atmosfer Florida Selatan.

Kelompok tersebut dilaporkan merasa frustrasi dengan kurangnya "hormat" yang dirasakan dari para pemain. Anggota kelompok tersebut mengklaim bahwa setelah empat pertandingan pertama di venue baru, para pemain secara konsisten mengabaikan tribun dan langsung menuju ruang ganti. "Para pemain tidak menunjukkan rasa hormat kepada La Familia, tidak datang ke tribun kami setelah pertandingan padahal kami sudah datang sejak pukul 11 pagi untuk menyiapkan pesta pra-pertandingan dan memasang bendera di dalam stadion," kata JC Aviles dari Southern Legion, seperti dilansir Miami Herald. "Belum lagi, kami bernyanyi sepenuh hati selama lebih dari 90 menit. Satu-satunya pemain yang datang untuk menyapa adalah Noah Allen dan yang lainnya langsung menuju ruang ganti. Tidak keren!"

Ketegangan memuncak pada menit ke-85 ketika para pendukung akhirnya memecah keheningan dengan pesan yang tajam. Sebagian penonton mulai meneriakkan yel-yel dalam bahasa Spanyol: "Para pemain, hormatilah para penggemar kalian, hargai orang-orang yang tidak meminta apa-apa lagi dari kalian!" Tuntutan tersebut tampaknya tidak disukai oleh Messi, pemenang Ballon d'Or delapan kali, yang tampak mengarahkan gerakan tidak setuju ke arah tribun.