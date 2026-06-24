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VIDEO: Lionel Messi memamerkan otot bisepnya yang mengesankan dan melakukan pull-up dengan sempurna di gym saat kapten timnas Argentina itu merayakan ulang tahun ke-39
Pamer kebugaran di hari ulang tahun
Dalam sebuah video yang baru-baru ini diunggah, sang GOAT asal Argentina terlihat melakukan serangkaian pull-up yang sempurna di markas latihan Albiceleste. Dengan fokus penuh pada rutinitas latihannya, Messi memperlihatkan otot bisep yang terdefinisi dengan baik dan kekuatan tubuh bagian atas yang mengesankan, membuat para penggemar takjub atas ketahanannya dan dedikasinya untuk tetap berada di puncak performa.
Penyerang veteran ini memang selalu dikenal karena tendangan kaki kirinya yang ajaib, namun rekaman terbaru ini menyoroti kondisi fisiknya yang tetap prima di masa-masa akhir kariernya. Saat merayakan ulang tahun ke-39 pada 24 Juni, Messi tak menunjukkan tanda-tanda akan melambat saat ia memimpin negaranya melalui turnamen bergengsi lainnya di panggung global.
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Penghormatan Scaloni kepada kaptennya
Menjelang laga melawan Austria baru-baru ini, pelatih Argentina Lionel Scaloni menyampaikan beberapa kata kepada Messi dalam konferensi pers prapertandingan. Pria berusia 48 tahun itu, seperti biasa, menunjukkan rasa sayangnya kepada sang bintang dan mengungkapkan keinginannya agar penyerang Inter Miami itu menikmati momen-momen tersebut.
"Kami percaya bahwa timlah yang bersama-sama melewati momen-momen baik maupun buruk. Kami tahu bahwa berada di samping seorang teman selalu membuat segalanya menjadi lebih baik. Itulah yang kami semua rasakan, dan saya kira Leo juga merasakan hal yang sama, berdasarkan apa yang dia katakan," kata Scaloni saat ditanya mengenai suasana tim. Mengenai ulang tahunnya sendiri, ia menambahkan: "Saya hanya ingin dia bahagia. Itulah yang kami semua inginkan."
- AFP
Performa luar biasa yang memecahkan rekor menjadi pendorong pertahanan gelar Piala Dunia
Perayaan ini berlangsung di saat pengaruh Messi di lapangan tetap sekuat biasanya. Baru-baru ini, ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia saat timnya menang 2-0 atas Austria di Dallas. Bahkan kegagalan mengeksekusi penalti di babak pertama tak mampu meredam semangatnya, karena ia akhirnya mencetak dua gol untuk memastikan tempat sang juara bertahan di babak 32 besar. "Sejujurnya, cara hal ini terjadi sungguh spektakuler," kata Messi saat membahas rekor tersebut. "Hari ini saya mendapat peluang penalti yang bisa saja menambah skor, tetapi jika saya mencetak gol dari penalti itu, mungkin saya tidak akan mencetak dua gol lainnya. Kita tidak pernah tahu, tapi saya senang dengan hasilnya."
Saat Argentina melangkah ke babak gugur, kondisi fisik Messi yang prima membuktikan bahwa ia siap menghadapi tantangan ini. Didukung oleh skuad yang kompak, kapten veteran ini tetap fokus sepenuhnya untuk mempertahankan gelar juara dunia mereka.