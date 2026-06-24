VIDEO: Lionel Messi memamerkan otot bisepnya yang mengesankan dan melakukan pull-up dengan sempurna di gym saat kapten timnas Argentina itu merayakan ulang tahun ke-39

Dalam sebuah video yang baru-baru ini diunggah, sang GOAT asal Argentina terlihat melakukan serangkaian pull-up yang sempurna di markas latihan Albiceleste. Dengan fokus penuh pada rutinitas latihannya, Messi memperlihatkan otot bisep yang terdefinisi dengan baik dan kekuatan tubuh bagian atas yang mengesankan, membuat para penggemar takjub atas ketahanannya dan dedikasinya untuk tetap berada di puncak performa.

Penyerang veteran ini memang selalu dikenal karena tendangan kaki kirinya yang ajaib, namun rekaman terbaru ini menyoroti kondisi fisiknya yang tetap prima di masa-masa akhir kariernya. Saat merayakan ulang tahun ke-39 pada 24 Juni, Messi tak menunjukkan tanda-tanda akan melambat saat ia memimpin negaranya melalui turnamen bergengsi lainnya di panggung global.