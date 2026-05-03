Penyerang legendaris itu menampilkan momen berkelas pada menit ke-33 untuk membawa Miami unggul 3-0. Setelah menerima umpan tajam dari rekan setim lamanya, Luis Suarez, Messi memamerkan kelincahannya yang tak pernah pudar dengan melewati seorang bek Orlando City lewat gerakan tipuan khasnya. Ia kemudian melepaskan tendangan keras dan akurat dari luar kotak penalti yang melesat ke sudut gawang, membuat kiper Maxime Crepeau hanya bisa menatap kosong. Itu adalah gol kedelapan Messi dalam hanya 10 pertandingan MLS musim ini, dan tampaknya telah mengakhiri rentetan dua pertandingan tanpa golnya yang jarang terjadi dengan cara yang meyakinkan. Gol-gol awal dari Ian Fray dan Telasco Segovia, yang terakhir dibantu oleh Messi, telah membuat tim tuan rumah menguasai permainan sepenuhnya saat mereka mengejar kemenangan pertama mereka di kandang baru yang canggih.
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Lionel Messi kembali mencetak gol solo yang memukau, namun hanya bisa menonton dengan tak percaya saat Inter Miami membuang keunggulan 3-0 dan kalah dalam derby MLS yang dramatis melawan Orlando City
Messi mencetak gol kedelapannya di MLS musim ini
Tonton klipnya
Kegagalan bersejarah di Florida Derby
Namun, keadaan berbalik secara dramatis saat Orlando City menampilkan salah satu comeback terhebat dalam sejarah liga. Ini baru ketiga kalinya dalam sejarah MLS sebuah tim berhasil membalikkan ketertinggalan tiga gol untuk memenangkan pertandingan. Pemicu kebangkitan tersebut adalah pemain Argentina lainnya, Martin Ojeda, yang mencetak hat-trick sensasional untuk membawa tim tamu kembali ke dalam pertandingan. Ojeda memperkecil ketertinggalan sebelum babak pertama berakhir dan menambah gol keduanya pada menit ke-68 untuk menciptakan akhir pertandingan yang menegangkan. Meskipun kiper Miami, Dayne St. Clair, melakukan serangkaian penyelamatan dari jarak dekat, Ojeda akhirnya menyamakan kedudukan melalui titik penalti. Penderitaan semakin bertambah pada masa tambahan waktu ketika Tyrese Spicer menyelinap masuk untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini berarti perjuangan membingungkan Miami di Nu Stadium terus berlanjut. Meskipun berada di posisi tinggi di klasemen MLS, Herons belum berhasil memenangkan satu pun dari empat pertandingan pertama mereka di stadion tersebut.
- GOAL
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Messi dan Miami?
Meskipun mengalami kekalahan, statistik pribadi Messi tetap mengesankan karena ia terus menggerakkan proyek Miami ke depan. Golnya melawan Orlando merupakan gol ke-86 yang dicetaknya bersama Miami, sehingga ia tetap dalam perburuan rekor-rekor baru di Amerika Utara. Tim ini saat ini berada di posisi ketiga di Wilayah Timur, hanya terpaut satu poin dari pemuncak klasemen Nashville dan memiliki poin yang sama dengan New England Revolution di posisi kedua, namun tertinggal dalam selisih gol. Miami masih memiliki empat pertandingan tersisa sebelum liga jeda selama tujuh minggu untuk Piala Dunia. Dengan jadwal pertandingan melawan Toronto, Cincinnati, Portland, dan Philadelphia di depan mata, Hoyos akan berupaya keras untuk meraih kemenangan pertama yang sulit diraih di Nu Stadium.