VIDEO: Lionel Messi kembali mencetak gol solo yang memukau, namun hanya bisa menonton dengan tak percaya saat Inter Miami membuang keunggulan 3-0 dan kalah dalam derby MLS yang dramatis melawan Orlando City

Namun, keadaan berbalik secara dramatis saat Orlando City menampilkan salah satu comeback terhebat dalam sejarah liga. Ini baru ketiga kalinya dalam sejarah MLS sebuah tim berhasil membalikkan ketertinggalan tiga gol untuk memenangkan pertandingan. Pemicu kebangkitan tersebut adalah pemain Argentina lainnya, Martin Ojeda, yang mencetak hat-trick sensasional untuk membawa tim tamu kembali ke dalam pertandingan. Ojeda memperkecil ketertinggalan sebelum babak pertama berakhir dan menambah gol keduanya pada menit ke-68 untuk menciptakan akhir pertandingan yang menegangkan. Meskipun kiper Miami, Dayne St. Clair, melakukan serangkaian penyelamatan dari jarak dekat, Ojeda akhirnya menyamakan kedudukan melalui titik penalti. Penderitaan semakin bertambah pada masa tambahan waktu ketika Tyrese Spicer menyelinap masuk untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini berarti perjuangan membingungkan Miami di Nu Stadium terus berlanjut. Meskipun berada di posisi tinggi di klasemen MLS, Herons belum berhasil memenangkan satu pun dari empat pertandingan pertama mereka di stadion tersebut.