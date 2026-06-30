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VIDEO: Lionel Messi bertemu Tom Holland dalam cuplikan promosi terbaru yang kocak untuk film *Spider-Man: Brand New Day*
Messi menggemparkan New York
Dalam kolaborasi yang tak banyak orang duga, Messi—pemenang Ballon d'Or delapan kali—telah meninggalkan lapangan sepak bola dan turun ke jalanan Kota New York dalam sebuah video promosi terbaru untuk Sony Pictures. Sang "GOAT" saat ini sedang memimpin timnas Argentina menuju Piala Dunia 2026, namun ia menyempatkan diri untuk berkolaborasi dengan bintang Hollywood Tom Holland dalam sebuah klip yang dengan cepat menjadi viral di media sosial.
Film pendek ini dimulai dengan Peter Parker yang diperankan oleh Holland sedang duduk dengan tenang di sebuah kafe sebelum ia terkejut dengan kedatangan ikon sepak bola tersebut. Jelas terpesona, sang aktor tersandung kakinya sendiri saat mencoba mendekati sang pemenang Piala Dunia. Messi, yang memerankan versi dirinya yang lebih dramatis, mengungkapkan bahwa ia sebenarnya menggunakan alat pelacak untuk memburu sang "web-slinger" itu sendiri, sehingga mendorong Parker untuk mengenakan kostumnya dan mengajak sang penyerang veteran itu dalam tur melintasi cakrawala kota dengan terbang tinggi.
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Musim panas yang luar biasa bagi Holland
Promosi ini berlangsung di tengah kesibukan Holland, yang saat ini sedang mempromosikan film solo keempatnya sebagai pahlawan Marvel. Aktor asal Inggris ini cukup sering muncul selama Piala Dunia 2026, dan baru-baru ini mengunjungi Madrid untuk membahas filmnya serta kecintaannya pada sepak bola.
Selama kunjungannya, ia bahkan menyebut bintang Barcelona, Lamine Yamal, sebagai sosok Spider-Man yang sempurna berkat kelincahan dan kecepatannya.
Kembalinya Holland ke layar lebar menandai penampilan besar pertamanya sejak film Uncharted tahun 2022. Sebelum film Marvel terbarunya dirilis, ia juga akan membintangi proyek terbaru Christopher Nolan, The Odyssey, sehingga musim panas ini akan menjadi musim yang padat bagi sang aktor.
Meskipun jadwal syutingnya padat, Holland tetap mempertahankan minatnya pada sepak bola; sebelumnya ia pernah mengungkapkan kekagumannya pada Julian Alvarez dari Atlético Madrid, yang terkenal dengan selebrasi gol bertema laba-laba.
Para penggemar bereaksi terhadap kolaborasi yang viral
Kampanye pemasaran untuk film baru ini secara resmi telah memasuki tahap puncak, dengan pihak studio menanyakan kepada para penggemar, "Siapa yang berikutnya?" bersamaan dengan dirilisnya cuplikan video Messi.
Reaksi terhadap klip tersebut sangat positif, dengan para penggemar senang melihat selera humor Messi saat ia berteriak sambil diayun-ayunkan di udara oleh sang pahlawan super.
Meskipun penampilan Messi terutama untuk tujuan promosi, hal ini telah memicu berbagai spekulasi liar mengenai apakah pemain asal Argentina tersebut akan tampil sekilas dalam film aslinya. Pemain legendaris bernomor punggung 10 itu tampak sangat antusias dalam iklan tersebut, sehingga banyak yang meyakini bahwa ia adalah penggemar sejati dari franchise ini.
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Tanggal rilis dan informasi mengenai sutradara
Spider-Man: Brand New Day dijadwalkan tayang di bioskop pada 31 Juli 2026. Film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton, sutradara di balik Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, yang menjanjikan arah baru bagi waralaba ini. Film ini dirilis tepat saat demam Piala Dunia mencapai puncaknya, menjadikan kolaborasi dengan Messi sebagai langkah jenius dalam pemasaran lintas benua.
Dalam cuplikan promosinya, Spider-Man bertanya kepada Messi, “Kamu nggak takut ketinggian?” sebelum keduanya melesat ke udara. Ini adalah momen yang ringan bagi sang pemain, yang saat ini memikul beban harapan seluruh bangsa di pundaknya saat Argentina berupaya mempertahankan gelar juara dunia mereka. Entah Messi akan mengangkat trofi lagi atau sekadar menikmati kesuksesan box office pada Juli ini, statusnya sebagai ikon budaya global tetap tak terbantahkan.