VIDEO: Lionel Messi bertemu Tom Holland dalam cuplikan promosi terbaru yang kocak untuk film *Spider-Man: Brand New Day*

Dalam kolaborasi yang tak banyak orang duga, Messi—pemenang Ballon d'Or delapan kali—telah meninggalkan lapangan sepak bola dan turun ke jalanan Kota New York dalam sebuah video promosi terbaru untuk Sony Pictures. Sang "GOAT" saat ini sedang memimpin timnas Argentina menuju Piala Dunia 2026, namun ia menyempatkan diri untuk berkolaborasi dengan bintang Hollywood Tom Holland dalam sebuah klip yang dengan cepat menjadi viral di media sosial.

Film pendek ini dimulai dengan Peter Parker yang diperankan oleh Holland sedang duduk dengan tenang di sebuah kafe sebelum ia terkejut dengan kedatangan ikon sepak bola tersebut. Jelas terpesona, sang aktor tersandung kakinya sendiri saat mencoba mendekati sang pemenang Piala Dunia. Messi, yang memerankan versi dirinya yang lebih dramatis, mengungkapkan bahwa ia sebenarnya menggunakan alat pelacak untuk memburu sang "web-slinger" itu sendiri, sehingga mendorong Parker untuk mengenakan kostumnya dan mengajak sang penyerang veteran itu dalam tur melintasi cakrawala kota dengan terbang tinggi.







