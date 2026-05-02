هالاند وصلاحAFP
VIDEO: Lihat reaksi Mohamed Salah saat diperlihatkan cuplikan video Pep Guardiola & Erling Haaland yang mengungkapkan pendapat mereka yang sebenarnya tentang bintang Liverpool tersebut

Mohamed Salah diperlihatkan cuplikan video yang menampilkan Pep Guardiola dan Erling Haaland sedang membahas pengaruhnya terhadap persaingan Liverpool dengan Manchester City. Keduanya mengakui bahwa penyerang asal Mesir itu selalu menjadi ancaman dalam berbagai pertemuan mereka di Liga Premier.

  Salah akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim

    Manajer Manchester City, Guardiola, menyoroti dampak yang ditimbulkan oleh Salah setelah bertahun-tahun bersaing sengit di Liga Premier bersama Liverpool. Dengan sang pemain sayap asal Mesir yang akan meninggalkan Anfield pada akhir musim ini, Guardiola mengakui bahwa Salah selalu menjadi ancaman taktis bagi timnya.

    Penyerang City, Haaland, juga memuji konsistensi Salah, mengakui bahwa bintang Liverpool itu seringkali menyulitkan timnya selama pertarungan memperebutkan gelar domestik. Video pujian tersebut kemudian diperlihatkan kepada Salah, yang bereaksi dengan tersenyum dan tertawa.

  Guardiola dan Haaland memuji penyerang Liverpool

    Dalam video tersebut, Guardiola mengakui bahwa kecepatan dan penempatan posisi Salah sering kali mengganggu struktur pertahanannya. “Dia benar-benar merepotkan,” kata manajer City kepada Sky Sports saat membahas pengaruh pemain asal Mesir itu.

    "Itu memang bikin pusing. Menurut saya, cara kami bermain melawan Man City sangat cocok bagi mereka," kata Guardiola. "Ada ruang di belakang dan umpan-umpan luar biasa dari [Trent] Alexander-Arnold, serta [Andrew] Robertson, pemain legendaris yang luar biasa."

    "Dan mereka adalah rival terbesar. Saya sangat mengagumi mereka semua. Konsistensi yang ditunjukkan tahun demi tahun, selama bertahun-tahun, oleh Salah, Robertson, dan semua pemain ini. Saya pikir mereka layak mendapatkan rasa hormat yang besar dari saya, karena telah menjadikan tempat ini, dunia sepak bola, menjadi tempat yang lebih baik."

    Haaland, yang sering bersaing dengan Salah untuk gelar pencetak gol terbanyak Liga Premier, juga mengakui dampak sang penyerang.

    "Lihatlah apa yang telah dia lakukan juga," kata pemain asal Norwegia itu. "Gol-gol yang dia cetak, mari kita mulai dari situ. Saya tidak tahu berapa banyak golnya, tapi sudah cukup banyak dan beberapa di antaranya sangat penting. Dan banyak juga yang dicetaknya ke gawang kami, yang kadang-kadang cukup membuat frustrasi. Tapi bersaing dengannya juga merupakan pengalaman yang luar biasa. Saya beruntung memiliki kaosnya di rumah."

  • Everton v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Warisan yang menjadi ciri khas suatu era

    Salah kini mendekati akhir kariernya di klub, setelah bergabung dari AS Roma pada 2017 dan menjadi salah satu pemain paling berprestasi dalam sejarah klub. Secara total, ia telah mencetak 257 gol dalam 440 penampilan bersama Liverpool. Salah juga telah meraih sembilan gelar, termasuk satu gelar Liga Champions dan dua gelar Liga Premier.

    Apakah Salah akan cukup fit untuk tampil di setiap pertandingan sisa masih harus dilihat setelah mengalami cedera ringan. Namun, pemain internasional Mesir ini diperkirakan akan mendapat perpisahan meriah di Anfield pada akhir musim ini.

