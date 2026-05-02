VIDEO: Lihat reaksi Mohamed Salah saat diperlihatkan cuplikan video Pep Guardiola & Erling Haaland yang mengungkapkan pendapat mereka yang sebenarnya tentang bintang Liverpool tersebut

Dalam video tersebut, Guardiola mengakui bahwa kecepatan dan penempatan posisi Salah sering kali mengganggu struktur pertahanannya. “Dia benar-benar merepotkan,” kata manajer City kepada Sky Sports saat membahas pengaruh pemain asal Mesir itu.

"Itu memang bikin pusing. Menurut saya, cara kami bermain melawan Man City sangat cocok bagi mereka," kata Guardiola. "Ada ruang di belakang dan umpan-umpan luar biasa dari [Trent] Alexander-Arnold, serta [Andrew] Robertson, pemain legendaris yang luar biasa."

"Dan mereka adalah rival terbesar. Saya sangat mengagumi mereka semua. Konsistensi yang ditunjukkan tahun demi tahun, selama bertahun-tahun, oleh Salah, Robertson, dan semua pemain ini. Saya pikir mereka layak mendapatkan rasa hormat yang besar dari saya, karena telah menjadikan tempat ini, dunia sepak bola, menjadi tempat yang lebih baik."

Haaland, yang sering bersaing dengan Salah untuk gelar pencetak gol terbanyak Liga Premier, juga mengakui dampak sang penyerang.

"Lihatlah apa yang telah dia lakukan juga," kata pemain asal Norwegia itu. "Gol-gol yang dia cetak, mari kita mulai dari situ. Saya tidak tahu berapa banyak golnya, tapi sudah cukup banyak dan beberapa di antaranya sangat penting. Dan banyak juga yang dicetaknya ke gawang kami, yang kadang-kadang cukup membuat frustrasi. Tapi bersaing dengannya juga merupakan pengalaman yang luar biasa. Saya beruntung memiliki kaosnya di rumah."