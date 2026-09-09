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imago-sport-1081540396.jpgITAR-TASS
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Lemparan ke dalam paling berbahaya di dunia? Nader Mohammadi menciptakan assist salto menakjubkan LAINNYA dalam duel Piala Rusia

N. Mohammadi
Spartak Kostroma

Bek asal Iran Nader Mohammadi kembali mencatatkan assist lemparan ke dalam akrobatik yang luar biasa untuk membawa Spartak Kostroma lolos ke putaran berikutnya di Piala Rusia. Pemain berusia 29 tahun itu memperlihatkan teknik salto khasnya pada Selasa malam, menandai assist ketiganya musim ini dari senjata bola mati yang terus membingungkan pertahanan lawan.

  • Senjata akrobatik membuka pertahanan

    Bek Iran Mohammadi kembali memamerkan lemparan ke dalam salto khasnya untuk membantu Kostroma meraih kemenangan 2-0 di markas Ryazan pada putaran kualifikasi keempat Piala Rusia. Umpan akrobatik pemain berusia 29 tahun itu membuka jalan bagi gol krusial yang memastikan tempat timnya di putaran berikutnya. Aksi brilian individu tersebut melanjutkan performa impresif sang bek sayap, yang telah menjadi senjata mematikan di berbagai kompetisi domestik Rusia.

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  • Rutinitas mematikan memicu momentum

    Kemampuan Mohammadi melakukan lemparan ke dalam jarak jauh dengan salto penuh ke depan telah menjadikannya sebagai senjata bola mati yang sulit diprediksi bagi Kostroma musim ini. Bek kelahiran Teheran itu sebelumnya sudah mencatatkan dua assist serupa di liga, pertama dalam kemenangan 3-1 atas SKA Khabarovsk pada 9 Agustus dan kemudian dalam kemenangan tipis 1-0 melawan Rotor Volgograd pada pekan kesembilan. Metode menyerang yang tidak konvensional ini menawarkan dimensi taktis yang unik dan terus mengganggu lini belakang lawan sepanjang kampanye 2026-27.

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  • imago-sport-1002994388.jpgRussian Look

    Laga kandang krusial menanti

    Kostroma kembali beraksi di liga pada 14 September saat menjamu Neftekhimik pada pekan ke-11 First League. Duduk di peringkat keenam klasemen dengan 18 poin dari sembilan pertandingan, tuan rumah berada dalam posisi yang bagus untuk melancarkan tantangan serius dalam perebutan promosi. Raihan poin penuh di kandang akan sangat penting untuk menjaga momentum mereka dan memangkas jarak ke puncak klasemen.