Kemampuan Mohammadi melakukan lemparan ke dalam jarak jauh dengan salto penuh ke depan telah menjadikannya sebagai senjata bola mati yang sulit diprediksi bagi Kostroma musim ini. Bek kelahiran Teheran itu sebelumnya sudah mencatatkan dua assist serupa di liga, pertama dalam kemenangan 3-1 atas SKA Khabarovsk pada 9 Agustus dan kemudian dalam kemenangan tipis 1-0 melawan Rotor Volgograd pada pekan kesembilan. Metode menyerang yang tidak konvensional ini menawarkan dimensi taktis yang unik dan terus mengganggu lini belakang lawan sepanjang kampanye 2026-27.