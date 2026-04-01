VIDEO: Legenda tenis Novak Djokovic terlihat merayakan di tengah penonton saat Italia dikalahkan oleh Bosnia dan Herzegovina dalam final babak playoff Piala Dunia

Di lapangan, harapan Italia untuk menghindari bencana internasional lainnya dimulai dengan gemilang ketika Moise Kean membuka skor hanya dalam waktu 15 menit. Namun, tim tamu mendapat pukulan telak ketika Alessandro Bastoni dikartu merah pada menit ke-41. Momentum berubah di akhir pertandingan ketika Haris Tabakovic mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-79, memaksa pertandingan memasuki babak perpanjangan waktu yang melelahkan di mana tidak ada tim yang mampu mencetak gol penentu. Ketegangan mencapai puncaknya selama adu penalti, di mana keunggulan klinis Italia hilang sama sekali. Bosnia dan Herzegovina berhasil mencetak empat gol dari empat percobaan, sementara Azzurri hanya mampu mencetak satu gol. Hasil ini memastikan Italia akan absen dari Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, sebuah kegagalan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi negara dengan reputasi sepak bola sekelas Italia.

Pelatih Italia, Gennaro Gattuso, harus menenangkan ruang ganti yang hancur, sambil menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada para penggemar setelah peluit akhir dibunyikan. “Saya secara pribadi meminta maaf karena tidak berhasil lolos, tetapi para pemain ini telah memberikan segalanya,” katanya. “Para pemain ini tidak pantas mengalami ini, mengingat usaha, cinta, dan tekad yang mereka tunjukkan.”