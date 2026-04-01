Djokovic tampil mencolok di Stadion Bilino Polje, menarik perhatian besar dari penonton setempat selama pertandingan yang sangat krusial tersebut. Bintang tenis asal Serbia ini, yang sering menunjukkan kecintaannya pada sepak bola dan kedekatannya dengan kawasan Balkan, terekam kamera sedang merayakan bersama para pendukung tuan rumah. Saat Bosnia dan Herzegovina berhasil mengalahkan Italia 4-1 melalui adu penalti, rekaman video memperlihatkan Djokovic tersenyum lebar, bertepuk tangan, dan saling berpelukan dengan orang-orang di sekitarnya di tribun penonton.
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Legenda tenis Novak Djokovic terlihat merayakan di tengah penonton saat Italia dikalahkan oleh Bosnia dan Herzegovina dalam final babak playoff Piala Dunia
Djokovic menjadi sorotan utama di Zenica
Tonton klipnya
Azzurri tumbang dalam adu penalti
Di lapangan, harapan Italia untuk menghindari bencana internasional lainnya dimulai dengan gemilang ketika Moise Kean membuka skor hanya dalam waktu 15 menit. Namun, tim tamu mendapat pukulan telak ketika Alessandro Bastoni dikartu merah pada menit ke-41. Momentum berubah di akhir pertandingan ketika Haris Tabakovic mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-79, memaksa pertandingan memasuki babak perpanjangan waktu yang melelahkan di mana tidak ada tim yang mampu mencetak gol penentu. Ketegangan mencapai puncaknya selama adu penalti, di mana keunggulan klinis Italia hilang sama sekali. Bosnia dan Herzegovina berhasil mencetak empat gol dari empat percobaan, sementara Azzurri hanya mampu mencetak satu gol. Hasil ini memastikan Italia akan absen dari Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, sebuah kegagalan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi negara dengan reputasi sepak bola sekelas Italia.
Pelatih Italia, Gennaro Gattuso, harus menenangkan ruang ganti yang hancur, sambil menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada para penggemar setelah peluit akhir dibunyikan. “Saya secara pribadi meminta maaf karena tidak berhasil lolos, tetapi para pemain ini telah memberikan segalanya,” katanya. “Para pemain ini tidak pantas mengalami ini, mengingat usaha, cinta, dan tekad yang mereka tunjukkan.”
- Getty Images Sport
Malam perayaan bagi Bosnia
Sementara Italia berduka, Bosnia dan Herzegovina bersiap untuk merayakan momen bersejarah. Setelah memastikan tempat mereka di turnamen 2026, tim nasional telah membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan raksasa-raksasa tradisional Eropa. Kehadiran Djokovic di stadion menjadi jimat keberuntungan bagi tuan rumah, yang semakin percaya diri seiring berjalannya pertandingan. Kemenangan ini memastikan penampilan kedua negara tersebut di Piala Dunia, yang sebelumnya hanya lolos sekali pada turnamen 2014 di Brasil. The Dragons kini dapat menantikan pertandingan di Grup B musim panas ini, di mana mereka dijadwalkan menghadapi Kanada, Qatar, dan Swiss pada babak penyisihan grup.