Rotor berusaha menetralisir ancaman itu dengan menyusun pagar tembok darurat di dekat garis tepi, tetapi lemparan Mohammadi yang didorong momentumnya melayang tepat di atas penghalang dan masuk ke area penalti. Aksi sensasional itu menandai assist lemparan salto kedua bek sayap tersebut pada musim ini, memperpanjang catatan karier luar biasa yang mencakup lebih dari 10 gol yang tercipta lewat teknik akrobatik itu. Keahliannya yang langka dalam situasi bola mati terus memunculkan perbandingan yang tak terelakkan dengan lemparan roket terkenal Rory Delap.