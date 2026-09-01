Bek Iran Mohammadi sekali lagi memamerkan rutinitas khasnya yang luar biasa untuk Kostroma di kasta kedua Rusia di Arena Khimki. Lemparan ke dalam salto depannya yang akrobatik mengirim bola jauh ke area berbahaya, memungkinkan Nikolai Tarasov menyundul gol kemenangan pada menit ke-79. Gol tunggal itu memastikan kemenangan krusial 1-0 atas Rotor pada pekan kesembilan musim 2026-27.
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VIDEO: Lebih baik daripada Rory Delap? Bintang Iran Nader Mohammadi kembali menciptakan assist lemparan salto akrobatik yang luar biasa
Lemparan akrobatik memastikan kemenangan
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Senjata mematikan menghasilkan gol
Rotor berusaha menetralisir ancaman itu dengan menyusun pagar tembok darurat di dekat garis tepi, tetapi lemparan Mohammadi yang didorong momentumnya melayang tepat di atas penghalang dan masuk ke area penalti. Aksi sensasional itu menandai assist lemparan salto kedua bek sayap tersebut pada musim ini, memperpanjang catatan karier luar biasa yang mencakup lebih dari 10 gol yang tercipta lewat teknik akrobatik itu. Keahliannya yang langka dalam situasi bola mati terus memunculkan perbandingan yang tak terelakkan dengan lemparan roket terkenal Rory Delap.
- Russian Look
Dorongan promosi menghadapi ujian
Kemenangan yang diraih dengan susah payah itu mengangkat Kostroma ke posisi keenam klasemen First League, dengan mengumpulkan 15 poin dari delapan pertandingan pembuka mereka. Tim asuhan Roman Berezovskiy kini akan berusaha membangun momentum positif tersebut saat membidik tempat promosi otomatis dalam beberapa pekan ke depan. Sebaliknya, Rotor harus segera menemukan solusi untuk menghentikan performa mereka yang tidak konsisten setelah tetap tertahan di posisi ke-10 dengan 10 poin dari sembilan pertandingan.
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