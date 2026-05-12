Terlepas dari candaan-candaan yang lucu, Yamal bersikap lebih serius saat berbicara kepada media klub selama perayaan tersebut. Ia menyoroti pentingnya gelar juara ini setelah masa-masa sulit yang dilalui klub. Pemain remaja ini juga menargetkan kesuksesan di level kontinental dan mengajak para pendukung untuk percaya pada ambisi tim.

"Ini luar biasa," akunya. "Mereka [para pendukung] selalu bersama kami, baik di hari-hari penting maupun yang kurang penting. Ini adalah klub seumur hidup kami. Kami akan selalu ada untuk mereka. Kami mencintai mereka. Kami harus menghargai setiap gelar dan setiap tahun yang kami menangkan karena itu tidak mudah. Kami telah melewati tahun-tahun yang sangat sulit, tapi sekarang kami sangat menikmati momen ini."

"Kamu pikir ini hari Senin, orang-orang di Barcelona harus bekerja, tapi mereka tetap ada di sini bersama kami. Parade Liga Champions? Tentu saja ya. Orang tuaku mengajarkan bahwa seorang pria selalu menepati janjinya… dan kami akan membawa [Liga Champions] itu kembali ke Barcelona."