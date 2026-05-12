Yamal menjadi sorotan dalam perayaan gelar La Liga Barcelona saat klub tersebut berparade di jalan-jalan Catalonia dengan menggunakan bus atap terbuka. Winger remaja ini, yang absen pada fase akhir musim karena cedera otot paha belakang—termasuk saat kemenangan 2-0 atas Los Blancos yang memastikan trofi—bergabung dengan rekan-rekan setimnya di hadapan ribuan pendukung. Yamal juga memanfaatkan momen tersebut untuk melontarkan sindiran kepada rival abadi mereka, Real Madrid. Selama parade, ia mengenakan kaos Barcelona yang dipersonalisasi dengan slogan: “Syukurlah aku bukan Madridista.”
Yamal menjanjikan kejayaan di Eropa
Terlepas dari candaan-candaan yang lucu, Yamal bersikap lebih serius saat berbicara kepada media klub selama perayaan tersebut. Ia menyoroti pentingnya gelar juara ini setelah masa-masa sulit yang dilalui klub. Pemain remaja ini juga menargetkan kesuksesan di level kontinental dan mengajak para pendukung untuk percaya pada ambisi tim.
"Ini luar biasa," akunya. "Mereka [para pendukung] selalu bersama kami, baik di hari-hari penting maupun yang kurang penting. Ini adalah klub seumur hidup kami. Kami akan selalu ada untuk mereka. Kami mencintai mereka. Kami harus menghargai setiap gelar dan setiap tahun yang kami menangkan karena itu tidak mudah. Kami telah melewati tahun-tahun yang sangat sulit, tapi sekarang kami sangat menikmati momen ini."
"Kamu pikir ini hari Senin, orang-orang di Barcelona harus bekerja, tapi mereka tetap ada di sini bersama kami. Parade Liga Champions? Tentu saja ya. Orang tuaku mengajarkan bahwa seorang pria selalu menepati janjinya… dan kami akan membawa [Liga Champions] itu kembali ke Barcelona."
Tetap fokus pada pemulihan cedera
Meskipun telah memastikan gelar juara Liga, Yamal masih berjuang untuk pulih dari cedera. Kini ia menargetkan untuk kembali beraksi dan masuk ke skuad Spanyol untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, di mana La Furia Roja tergabung dalam Grup H bersama Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay.