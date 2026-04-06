VIDEO: Lamine Yamal mencetak gol dalam laga seru Kings League yang disaksikan oleh rekan setimnya di Barcelona, Fermin Lopez dan Joao Cancelo

Kehadiran Yamal di dunia sepak bola tujuh lawan tujuh terjadi di tengah musim yang spektakuler, di mana ia telah mencetak 21 gol dan 16 assist untuk Barcelona. Performa dominannya sangat berperan dalam mengantarkan raksasa Catalan itu unggul tujuh poin atas Real Madrid di puncak klasemen La Liga dengan hanya delapan pertandingan tersisa. Selingan singkat dari musim yang penuh tekanan ini memungkinkan penyerang produktif tersebut untuk menunjukkan kepercayaan dirinya yang luar biasa dan menghibur para penonton.