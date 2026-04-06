Cupra Arena berubah menjadi benteng Blaugrana pada 5 April, saat Yamal menjadi bintang utama dalam kompetisi tujuh lawan tujuh yang inovatif yang digagas oleh Gerard Piqué. Setelah menyaksikan dari kotak VIP, sang sayap turun ke lapangan untuk mengeksekusi tendangan penalti "presiden" yang sempurna melawan kiper veteran Tomeu Nadal. Gol yang sangat akurat ini memberikan momentum yang dibutuhkan bagi La Capital untuk memastikan kemenangan 8-7, yang ditutup dengan gol penentu dari Sergi Vives di hadapan penonton yang terpesona.
VIDEO: Lamine Yamal mencetak gol dalam laga seru Kings League yang disaksikan oleh rekan setimnya di Barcelona, Fermin Lopez dan Joao Cancelo
Yamal menginspirasi kebangkitan
Performa gemilangnya terus berlanjut
Kehadiran Yamal di dunia sepak bola tujuh lawan tujuh terjadi di tengah musim yang spektakuler, di mana ia telah mencetak 21 gol dan 16 assist untuk Barcelona. Performa dominannya sangat berperan dalam mengantarkan raksasa Catalan itu unggul tujuh poin atas Real Madrid di puncak klasemen La Liga dengan hanya delapan pertandingan tersisa. Selingan singkat dari musim yang penuh tekanan ini memungkinkan penyerang produktif tersebut untuk menunjukkan kepercayaan dirinya yang luar biasa dan menghibur para penonton.
Uji coba elit Eropa
Yamal dan rekan-rekan setimnya di Barcelona kini kembali memusatkan perhatian pada fase krusial musim kompetisi profesional ini. Raksasa Catalan tersebut tengah mempersiapkan diri untuk laga perempat final Liga Champions yang sangat dinanti melawan Atlético Madrid, dengan leg pertama dijadwalkan pada 8 April di Camp Nou. Pertandingan Eropa yang sarat tekanan ini akan ditentukan enam hari kemudian saat kedua tim bertemu kembali dalam leg kedua di Metropolitano.