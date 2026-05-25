RCD Mallorca v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
VIDEO: Lamine Yamal membagikan reaksi gembira Gavi atas pemanggilannya ke timnas Spanyol untuk Piala Dunia, setelah musim yang diwarnai cedera di Barcelona

Lamine Yamal telah memberikan gambaran tentang emosi yang tulus yang terjalin di antara rekan-rekan setimnya setelah Gavi menerima pemanggilan resmi untuk membela Spanyol di Piala Dunia 2026. Masuknya gelandang Barcelona ini menandai akhir dari perjalanan panjang dan berat dalam pemulihannya dari cedera lutut serius yang sempat mengancam impiannya untuk bermain di level internasional.

  • Kembalinya Gavi yang penuh emosi ke panggung besar

    Yamal hadir untuk menyaksikan dan berbagi kebahagiaan murni rekan setimnya, Gavi, saat posisi gelandang tersebut dalam skuad final Spanyol untuk Piala Dunia 2026 dipastikan. Bagi Gavi, pengumuman ini menjadi pengakuan tertinggi setelah musim yang diwarnai proses rehabilitasi yang ketat. Pemain berusia 21 tahun yang gigih ini absen dalam sebagian besar musim setelah cedera lutut parah yang mengharuskannya menjalani operasi, sehingga partisipasinya di Piala Dunia 2026 diragukan selama berbulan-bulan.

    Meskipun absen cukup lama, performa Gavi sejak kembali ke lini tengah Blaugrana berhasil meyakinkan pelatih tim nasional Luis de la Fuente bahwa ia siap menghadapi tuntutan fisik turnamen besar. Yamal hadir saat berita tersebut tersiar dan menekankan betapa pentingnya seleksi ini bagi sahabat karibnya setelah masa-masa sulit dalam karier mudanya.

  • Dominasi Barcelona dalam skuad De la Fuente

    Masuknya Gavi merupakan bagian dari tren dominasi tim-tim Catalan yang lebih luas di bawah asuhan Luis de la Fuente, yang sangat mengandalkan para pemain inti juara La Liga tersebut. Blaugrana memiliki delapan wakil dalam daftar akhir yang terdiri dari 26 pemain, sementara rival abadi mereka, Real Madrid, terpaksa menelan kekecewaan karena tidak memiliki satu pun pemain Spanyol dalam skuad mereka untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia.

    Bergabung dengan Yamal dan Gavi dalam penerbangan ke Amerika Utara adalah rekan-rekan bintang Barca lainnya, yaitu Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, Pau Cubarsi, Joan Garcia, dan Eric Garcia.

    Upaya Spanyol meraih kejayaan dunia

    Setelah skuadnya resmi diumumkan, Spanyol kini mengalihkan perhatian ke laga persahabatan prakompetisi melawan Irak dan Peru. Target La Roja untuk turnamen 2026 adalah mengulangi kesuksesan legendaris era 2010 dan membawa pulang trofi. Meskipun ada tekanan besar, De la Fuente tetap yakin bahwa timnya layak dianggap sebagai salah satu pesaing terkuat musim panas ini.

    “Kami harus berhati-hati, meskipun kami adalah favorit,” kata pria berusia 64 tahun itu. “Kami harus tetap rendah hati. Saya tidak menghindar, kami memang favorit, tetapi kami sama-sama favoritnya dengan Inggris atau Prancis.”

    Dengan kembalinya Gavi yang sudah pulih dan memberikan intensitas khasnya di lini tengah, La Roja tentu memiliki daya gedor yang dibutuhkan untuk melewati Grup H yang sulit yang berisi Uruguay, Arab Saudi, dan debutan Cape Verde.

