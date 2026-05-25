VIDEO: Lamine Yamal membagikan reaksi gembira Gavi atas pemanggilannya ke timnas Spanyol untuk Piala Dunia, setelah musim yang diwarnai cedera di Barcelona

Yamal hadir untuk menyaksikan dan berbagi kebahagiaan murni rekan setimnya, Gavi, saat posisi gelandang tersebut dalam skuad final Spanyol untuk Piala Dunia 2026 dipastikan. Bagi Gavi, pengumuman ini menjadi pengakuan tertinggi setelah musim yang diwarnai proses rehabilitasi yang ketat. Pemain berusia 21 tahun yang gigih ini absen dalam sebagian besar musim setelah cedera lutut parah yang mengharuskannya menjalani operasi, sehingga partisipasinya di Piala Dunia 2026 diragukan selama berbulan-bulan.

Meskipun absen cukup lama, performa Gavi sejak kembali ke lini tengah Blaugrana berhasil meyakinkan pelatih tim nasional Luis de la Fuente bahwa ia siap menghadapi tuntutan fisik turnamen besar. Yamal hadir saat berita tersebut tersiar dan menekankan betapa pentingnya seleksi ini bagi sahabat karibnya setelah masa-masa sulit dalam karier mudanya.