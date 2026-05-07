AFP
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Lagu 'Waka Waka' berikutnya? Shakira membagikan cuplikan lagu resmi Piala Dunia 2026
Kembalinya seorang legenda Piala Dunia
Hanya sedikit artis yang memiliki keterikatan sedalam Shakira dengan Piala Dunia. Lagu hitnya pada tahun 2010, 'Waka Waka (This Time for Africa)', tetap menjadi tolok ukur utama bagi lagu-lagu tema turnamen, dengan mengumpulkan miliaran penayangan dan menjadi soundtrack ikonik bagi generasi penggemar sepak bola. Kini, penyanyi tersebut berupaya mengulang keajaiban tersebut untuk edisi 2026, yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
Lagu tema resmi untuk turnamen mendatang ini diberi judul 'Dai Dai'. Shakira mengungkapkan bahwa lagu tersebut dijadwalkan untuk dirilis secara penuh di semua platform streaming utama pada 14 Mei.
Berkolaborasi dengan Burna Boy di Maracanã
Dalam langkah yang menonjolkan sifat global turnamen 2026, Shakira telah berkolaborasi dengan penyanyi, penulis lagu, dan produser asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi ini mempertemukan dua tokoh paling berpengaruh di dunia musik kontemporer, yang memadukan pengaruh musik Latin dan Afrobeats. Proyek ini diharapkan dapat menghadirkan energi tinggi yang dibutuhkan untuk Piala Dunia, layaknya lagu "Waka Waka" pada tahun 2010.
Video musik untuk 'Dai Dai' direkam di stadion Maracanã yang legendaris di Rio de Janeiro, menyusul kunjungan Shakira baru-baru ini ke Brasil. Dengan memilih salah satu tempat paling sakral dalam dunia sepak bola sebagai latar belakang, produksi ini menekankan hubungan yang mendalam dengan sejarah olahraga tersebut sambil menantikan babak baru dalam siklus Piala Dunia.
Fenomena 'Waka Waka'
"Waka Waka" tercatat sebagai lagu sepak bola paling sukses sepanjang sejarah. Dengan memadukan melodi tradisional Afrika dan irama pop modern, Shakira memicu demam global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Koreografi ikoniknya menjadi sensasi viral di kalangan penggemar dan pemain, mengukuhkan lagu ini sebagai simbol persatuan dan perayaan yang kuat di seluruh benua Afrika dan di luarnya.
Angka-angka mencerminkan fenomena budaya yang luar biasa ini; video musik resminya telah ditonton lebih dari 4 miliar kali di YouTube, mengukuhkan posisinya di antara video yang paling banyak ditonton sepanjang masa di platform tersebut. Dengan lebih dari 15 juta penjualan digital, Waka Waka tetap menjadi tolok ukur definitif bagi setiap lagu tema turnamen yang muncul setelahnya.
- AFP
Pesona Shakira yang tak lekang oleh waktu
Warisan Shakira di Piala Dunia sebenarnya dimulai pada tahun 2006 dengan versi khusus 'Bamboo' dari lagu hitnya 'Hips Don't Lie' yang dibawakan pada pertandingan final di Berlin. Ia kemudian kembali untuk turnamen 2014 di Brasil dengan 'La La La', sebuah lagu yang menampilkan kemampuannya untuk mengubah gaya musiknya demi panggung terbesar. Rilis ini membuktikan daya tariknya yang tak lekang oleh waktu, karena ia berhasil menangkap energi semarak dari budaya sepak bola Brasil.
Kedua lagu tersebut meraih kesuksesan komersial yang luar biasa dan diputar secara luas di berbagai stasiun radio. 'La La La' khususnya mendapatkan popularitas digital yang signifikan, melampaui 1,3 miliar penayangan di YouTube. Kontribusi ini telah memperkuat status Shakira sebagai ikon turnamen tersebut, membuktikan kemampuannya dalam menciptakan lagu-lagu hits berenergi tinggi yang beresonansi dengan miliaran penonton dari berbagai generasi.