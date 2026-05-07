VIDEO: Lagu 'Waka Waka' berikutnya? Shakira membagikan cuplikan lagu resmi Piala Dunia 2026

Hanya sedikit artis yang memiliki keterikatan sedalam Shakira dengan Piala Dunia. Lagu hitnya pada tahun 2010, 'Waka Waka (This Time for Africa)', tetap menjadi tolok ukur utama bagi lagu-lagu tema turnamen, dengan mengumpulkan miliaran penayangan dan menjadi soundtrack ikonik bagi generasi penggemar sepak bola. Kini, penyanyi tersebut berupaya mengulang keajaiban tersebut untuk edisi 2026, yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Lagu tema resmi untuk turnamen mendatang ini diberi judul 'Dai Dai'. Shakira mengungkapkan bahwa lagu tersebut dijadwalkan untuk dirilis secara penuh di semua platform streaming utama pada 14 Mei.