VIDEO: Kylian Mbappe terlihat bersama Ester Exposito di tempat umum, seiring dengan terkonfirmasinya rumor hubungan antara bintang Real Madrid dan aktris Elite tersebut
Paparazzi memotret pasangan selebriti di Madrid
Mbappe dan Exposito tertangkap kamera paparazzi tabloid sedang menghabiskan sore hari bersama di Madrid, tak lama setelah sang striker kembali dari lawatannya ke Amerika Serikat bersama tim nasional Prancis.
Hubungan mereka dilaporkan resmi beberapa minggu lalu ketika keduanya terlihat menghabiskan waktu bersama di Paris, di mana mereka menginap di hotel yang sama. Pada hari Rabu, striker Real Madrid itu terlihat menjemput pasangannya di rumahnya sebelum mereka berangkat bersama. Pasangan itu mampir ke sebuah tempat terkenal untuk minum-minum sebelum kembali ke rumah sang pemain di ibu kota Spanyol - menurut El Mundo.
Exposito akhirnya angkat bicara soal hubungannya
Aktris berusia 26 tahun itu, yang terkenal berkat perannya dalam serial Netflix 'Elite', baru-baru ini didekati oleh para jurnalis dalam sebuah acara yang menghadirkan bintang pop Rosalia. Ketika ditanya apakah dia menyukai sepak bola, Exposito menjawab dengan jujur: "Sejujurnya, tidak terlalu." Namun, ketika pertanyaan beralih ke kehadirannya di Bernabeu dan hubungannya dengan Mbappe, ia memberikan senyuman yang mengisyaratkan bahwa ada lebih banyak hal di balik cerita ini daripada yang ia bersedia akui.
Selama percakapan tersebut, seorang jurnalis mengatakan bahwa ia tampak bahagia dan bertanya apakah kasih sayang publik terhadap pasangan itu menjadi faktor yang memengaruhi suasana hatinya. Esposito bersikeras bahwa ia tidak akan membicarakan topik tersebut secara langsung, tetapi ia mengatakan kepada para wartawan bahwa ia "baik-baik saja" ketika ditanya apakah ia bahagia dengan kehidupannya saat ini.
Rumor tentang hubungan keduanya semakin menguat ketika Exposito terlihat menikmati fasilitas VIP selama pertandingan derby Madrid baru-baru ini. Meskipun ia ditemani oleh lawan mainnya, Sergio Momo, dan seorang teman dekat, kehadirannya memicu spekulasi bahwa Mbappe telah mengagumi aktris tersebut selama beberapa tahun.
Keduanya sebelumnya telah dikaitkan melalui berbagai penampakan, termasuk laporan bahwa mereka tiba di ibu kota Prancis menggunakan jet pribadi. Meskipun mereka berusaha menjaga kehidupan pribadi mereka tetap tertutup, penampakan publik yang sering terjadi di lokasi-lokasi bergengsi di sekitar Santiago Bernabeu membuat hubungan tersebut tak mungkin diabaikan baik oleh para penggemar maupun media Spanyol.