VIDEO: Kylian Mbappe menirukan perayaan ikonik 'Siu' Cristiano Ronaldo untuk tim muda Monaco dalam klip nostalgia yang menandai 10 tahun sejak ia menandatangani kontrak profesional pertamanya

Mbappe melakukan debut seniornya untuk Monaco pada usia 16 tahun dan segera menempatkan dirinya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa. Terobosan besarnya terjadi pada musim 2016-17, di mana ia berperan penting dalam kampanye Monaco yang berhasil meraih gelar Ligue 1 dan perjalanan impresif mereka hingga semifinal Liga Champions UEFA.

Sejak saat itu, Mbappe terus meraih kesuksesan luar biasa baik di level klub maupun tim nasional. Penyerang ini telah memenangkan sejumlah trofi domestik dan berperan penting dalam kemenangan Prancis di Piala Dunia FIFA 2018, mengukuhkan posisinya di antara para bintang sepak bola terkemuka.

Meskipun klip viral tersebut menunjukkan seorang pemain muda merayakan seperti idolanya, klip tersebut juga menangkap tahap awal perjalanan yang pada akhirnya akan membuat Mbappe menjadi salah satu bintang utama sepak bola modern.