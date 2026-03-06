Getty/GOAL
VIDEO: Kylian Mbappe menirukan perayaan ikonik 'Siu' Cristiano Ronaldo untuk tim muda Monaco dalam klip nostalgia yang menandai 10 tahun sejak ia menandatangani kontrak profesional pertamanya
Pemain muda Mbappe meniru idolanya.
Dalam rekaman yang diunggah ulang, Mbappe muda terlihat berlari kencang setelah mencetak gol, lalu melompat ke udara dan mendarat dengan pose 'Siu' yang terkenal, yang dipopulerkan oleh Cristiano Ronaldo. Perayaan tersebut, yang menjadi salah satu yang paling ikonik dalam sepak bola selama Ronaldo bermain di Real Madrid, telah ditiru oleh ribuan pemain muda di seluruh dunia.
Bagi Mbappe, penghormatan kepada legenda Portugal itu bukanlah hal yang mengejutkan. Pemain internasional Prancis ini sering berbicara tentang Ronaldo sebagai salah satu inspirasi terbesar dalam kariernya. Saat masih anak-anak di Bondy, Mbappe terkenal mengagumi pemenang Ballon d’Or lima kali itu dan bermimpi mencapai level yang sama dalam olahraga ini.
Tonggak sejarah Monaco yang mengubah segalanya
Video yang kembali beredar ini juga muncul pada momen yang simbolis dalam karier Mbappe. Tahun ini menandai satu dekade sejak penyerang tersebut menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan AS Monaco, langkah penting yang membuka jalan bagi kemunculannya yang cepat di kancah sepak bola Eropa.
Akademi Monaco memainkan peran krusial dalam perkembangan Mbappe, membantunya berkembang dari sepak bola remaja ke level profesional. Klub tersebut memberinya kesempatan untuk menunjukkan bakatnya di usia muda dan dengan cepat menyadari potensi besar yang dimilikinya.
Kisah naiknya seorang legenda
Mbappe melakukan debut seniornya untuk Monaco pada usia 16 tahun dan segera menempatkan dirinya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa. Terobosan besarnya terjadi pada musim 2016-17, di mana ia berperan penting dalam kampanye Monaco yang berhasil meraih gelar Ligue 1 dan perjalanan impresif mereka hingga semifinal Liga Champions UEFA.
Sejak saat itu, Mbappe terus meraih kesuksesan luar biasa baik di level klub maupun tim nasional. Penyerang ini telah memenangkan sejumlah trofi domestik dan berperan penting dalam kemenangan Prancis di Piala Dunia FIFA 2018, mengukuhkan posisinya di antara para bintang sepak bola terkemuka.
Meskipun klip viral tersebut menunjukkan seorang pemain muda merayakan seperti idolanya, klip tersebut juga menangkap tahap awal perjalanan yang pada akhirnya akan membuat Mbappe menjadi salah satu bintang utama sepak bola modern.
