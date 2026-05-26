VIDEO: KSI basah kuyup! Bintang YouTube itu basah kuyup saat Prime FC menjuarai Baller League UK

Di luar arena dalam ruangan, KSI terus memberikan dampak besar di seluruh dunia olahraga. Sebagai presiden Baller League UK dan salah satu pendiri Prime FC, ia berhasil mengalihkan pengaruhnya di dunia maya ke dalam kompetisi sepak bola enam lawan enam yang serba cepat. Portofolio olahraganya berkembang pesat melampaui format-format tradisional. Sensasi internet ini baru-baru ini mengakuisisi saham di Dagenham & Redbridge, dengan tujuan mengarahkan klub tersebut naik ke jenjang yang lebih tinggi dalam piramida sepak bola Inggris. Selain itu, promosi Misfits Boxing miliknya telah merevolusi acara tinju lintas genre secara global, sementara merek minuman populernya tetap menjadi mitra strategis utama bagi Arsenal, klub kesayangannya.