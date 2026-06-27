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Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Kroasia mengalahkan bintang-bintang Ghana... dan mematahkan impian Skotlandia

Croatia vs Ghana
Croatia
Ghana
World Cup
Scotland
Kroasia
Ghana

Tim nasional Kroasia mengalahkan tim nasional Ghana dengan skor 2-1 pada pertandingan penutup babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, Sabtu malam.

Kroasia memulai pertandingan dengan tekanan ofensif dan nyaris mencetak gol melalui tendangan Nikola Vlasic, namun bola membentur tiang gawang pada menit ke-17.

Petar Sušić berhasil membuka skor untuk Kroasia pada menit ke-31.

Timnas Ghana nyaris menyamakan kedudukan sembilan menit kemudian, namun tendangan Antoine Semenyo melebar tipis di samping tiang gawang.

Pada menit ke-73, timnas Ghana berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Derek Lukasevic.

Namun, timnas Kroasia kembali memimpin pada menit ke-83 melalui gol Nikola Vlašić.

  • Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kekalahan Ghana dari Kroasia membuat Skotlandia tersingkir dari Piala Dunia

    Poin Kroasia naik menjadi 6 poin di posisi kedua Grup 12, sementara poin Ghana tetap di angka 4 poin di posisi ketiga.

    Kroasia lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup, bersama Inggris yang memuncaki klasemen (7 poin), sementara Ghana lolos sebagai salah satu dari tiga tim terbaik.

    Di sisi lain, kemenangan Kroasia atas Ghana memupus impian Skotlandia untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia.

    Jaringan "Sky Sports" melaporkan bahwa Skotlandia, yang memiliki 3 poin, membutuhkan kemenangan Ghana atas Kroasia dengan selisih minimal tiga gol.

    Namun, kekalahan Ghana dari Kroasia membuat secara matematis mustahil bagi timnas Skotlandia untuk menyelesaikan turnamen ini sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik.

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