Video: Kroasia mengalahkan bintang-bintang Ghana... dan mematahkan impian Skotlandia

Tim nasional Kroasia mengalahkan tim nasional Ghana dengan skor 2-1 pada pertandingan penutup babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, Sabtu malam.

Kroasia memulai pertandingan dengan tekanan ofensif dan nyaris mencetak gol melalui tendangan Nikola Vlasic, namun bola membentur tiang gawang pada menit ke-17.

Petar Sušić berhasil membuka skor untuk Kroasia pada menit ke-31.

Timnas Ghana nyaris menyamakan kedudukan sembilan menit kemudian, namun tendangan Antoine Semenyo melebar tipis di samping tiang gawang.

Pada menit ke-73, timnas Ghana berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Derek Lukasevic.

Namun, timnas Kroasia kembali memimpin pada menit ke-83 melalui gol Nikola Vlašić.