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Video: Kreativitas Yamal pimpin badai Catalunya, Barcelona bangkit dan hancurkan Galatasaray

Match report
Galatasaray vs Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Champions League
L. Yamal
Turki
Spanyol

Kenikmatan Barca tak pernah berhenti

Barcelona meraih kemenangan besar atas tuan rumah Galatasaray dengan skor 4-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Selasa malam dalam lanjutan pekan kedua fase liga Liga Champions Eropa, setelah tim Catalan membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan lebar berkat kebangkitan ofensif mereka usai jeda, serta penampilan cemerlang bintang mudanya Lamine Yamal yang membuat perbedaan dengan pergerakan dan umpan-umpan krusialnya.

Aleksey Batrakov mencetak gol keunggulan Galatasaray pada menit ke-28, sebelum Joao Cancelo menyamakan kedudukan untuk Barcelona pada menit ke-43, sehingga babak pertama berakhir dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Fermin Lopez mencetak gol kedua tim Catalan pada menit ke-50, dan Anthony Gordon menambah gol ketiga pada menit ke-53, sebelum pemain pengganti Karim Adeyemi melengkapi empat gol pada menit ke-66.

Dengan kemenangan ini, Barcelona menambah koleksi poinnya menjadi 6, setelah meraih kemenangan kedua di fase liga Liga Champions Eropa, melanjutkan awal yang kuat di turnamen benua tersebut, sementara Galatasaray masih tanpa poin setelah kalah pada dua pekan pertama.

  • Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Galatasaray mengejutkan Barcelona

    Barcelona memulai pertandingan dengan penguasaan bola yang jelas dan berupaya memaksakan gaya menyerang mereka, mengandalkan pergerakan cepat di sepertiga akhir lapangan serta mencari ruang di lini pertahanan Galatasaray. Namun, tim Turki itu menghadapi tekanan Katalan dengan mengandalkan serangan balik, mencoba memanfaatkan ruang yang terbuka di belakang para pemain Barcelona saat mereka maju ke depan.

    Meski Barcelona menguasai bola, Galatasaray berhasil memberikan pukulan mendadak kepada tuan rumah setelah Aleksei Batrakov mencetak gol keunggulan pada menit ke-28 lewat tendangan dari luar kotak penalti yang membentur kaki Cancelo dan berubah arah hingga bersarang di gawang. Hal itu menempatkan Barcelona di bawah tekanan dini dan memaksa mereka memperbanyak upaya untuk kembali ke dalam pertandingan sebelum babak pertama berakhir.

    Setelah gol tersebut, Barcelona berusaha segera memulihkan keseimbangan dan meningkatkan tekanan terhadap pertahanan Galatasaray, sementara tim Turki itu terus mencari peluang baru melalui serangan balik dengan memanfaatkan ruang yang tersedia. Hal tersebut membuat menit-menit berikutnya berlangsung kompetitif di tengah upaya tim Katalan menyamakan kedudukan sebelum turun minum.



  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP

    Teknologi video merusak kegembiraan Galatasaray

    Menit ke-34 menyajikan momen penuh ketegangan dalam jalannya babak pertama, setelah Galatasaray mengira berhasil memperbesar keunggulan lewat gol kedua, menyusul sepak pojok yang disambut lompatan Victor Osimhen dan diteruskan dengan kepala, sebelum bola menyentuh Albert Yilmaz dan bersarang di gawang.

    Namun kegembiraan tim Turki itu tidak lengkap, setelah teknologi video assistant referee "VAR" turun tangan untuk meninjau situasi tersebut, sehingga gol dianulir karena offside. Barcelona pun tetap mempertahankan selisih satu gol, dan laga masih terbuka untuk segala kemungkinan sebelum babak pertama berakhir.

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    Cancelo mengembalikan Barcelona ke dalam pertandingan

    Barcelona melanjutkan upaya-upaya serangannya untuk mencari gol penyeimbang, hingga Joao Cancelo berhasil membawa tim Catalan kembali ke dalam pertarungan pada menit ke-43, setelah memanfaatkan umpan dari Dani Olmo dan melepaskan tembakan satu sentuhan ke dalam gawang, memberikan gol penyeimbang bagi tuan rumah pada waktu yang penting sebelum babak pertama berakhir.

    Gol Cancelo tersebut memberikan suntikan moral besar bagi Barcelona, setelah tim kesulitan menembus gawang lawan meski menguasai bola, sementara dibatalkannya gol kedua Galatasaray menjadi titik perubahan penting dalam jalannya babak pertama, yang berakhir dengan hasil imbang 1-1, sehingga pertandingan dimulai kembali dari awal saat babak kedua bergulir.

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    Yamal jadi pahlawan kebangkitan Catalunya

    Barcelona memulai babak kedua dengan tekanan serangan yang intens, dan berhasil menerjemahkan keunggulannya menjadi gol keunggulan pada menit ke-50, setelah Lamine Yamal mengirimkan umpan silang indah ke dalam kotak penalti, yang disambut Fermin Lopez dengan sundulan ke dalam gawang, sehingga tim Catalan membalikkan kedudukan menjadi 2-1 hanya dalam beberapa menit sejak awal babak kedua.

    Barcelona tidak memberi kesempatan kepada lawannya untuk mengambil napas, karena Yamal kembali hanya 3 menit berselang untuk menampilkan sentuhan teknis istimewa di dalam kotak penalti, setelah mengelabui bek Galatasaray sebelum mengirimkan bola kepada Gordon, yang melepaskan tendangan ke dalam gawang dan mencetak gol ketiga pada menit ke-53, sehingga tim Turki itu menghadapi tugas berat untuk kembali ke dalam pertandingan.



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    Adeyemi menutup pesta empat gol

    Dominasi Katalan terus berlanjut hingga pemain pengganti Karim Adeyemi menambah gol keempat untuk Barcelona pada menit ke-66, setelah umpan baru dari Lamine Yamal yang gagal dikuasai Gabriel Jesus, sehingga bola sampai ke pemain Jerman tersebut yang langsung melepaskan tembakan ke dalam gawang, menegaskan keunggulan besar tim tamu.

    Setelah gol keempat, Barcelona tetap menguasai bola dan mengancam gawang tim Turki itu dengan banyak peluang berturut-turut, namun gagal menambah jumlah golnya. Pelatih asal Jerman, Hansi Flick, juga melakukan beberapa pergantian untuk mengistirahatkan sejumlah bintangnya setelah merasa aman dengan hasil pertandingan.

    Di sisi lain, Galatasaray benar-benar menghilang pada paruh kedua setelah kehadiran ofensifnya menurun dan tidak mampu menciptakan ancaman nyata ke gawang Barcelona. Mereka juga kesulitan secara defensif menghadapi tekanan terus-menerus dan kecepatan pergerakan para pemain Katalan, hingga akhirnya tidak mampu menghentikan serangan-serangan beruntun dan menyerah di hadapan badai serangan Barcelona.



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