Barcelona meraih kemenangan besar atas tuan rumah Galatasaray dengan skor 4-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Selasa malam dalam lanjutan pekan kedua fase liga Liga Champions Eropa, setelah tim Catalan membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan lebar berkat kebangkitan ofensif mereka usai jeda, serta penampilan cemerlang bintang mudanya Lamine Yamal yang membuat perbedaan dengan pergerakan dan umpan-umpan krusialnya.

Aleksey Batrakov mencetak gol keunggulan Galatasaray pada menit ke-28, sebelum Joao Cancelo menyamakan kedudukan untuk Barcelona pada menit ke-43, sehingga babak pertama berakhir dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Fermin Lopez mencetak gol kedua tim Catalan pada menit ke-50, dan Anthony Gordon menambah gol ketiga pada menit ke-53, sebelum pemain pengganti Karim Adeyemi melengkapi empat gol pada menit ke-66.

Dengan kemenangan ini, Barcelona menambah koleksi poinnya menjadi 6, setelah meraih kemenangan kedua di fase liga Liga Champions Eropa, melanjutkan awal yang kuat di turnamen benua tersebut, sementara Galatasaray masih tanpa poin setelah kalah pada dua pekan pertama.