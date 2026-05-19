VIDEO: ‘Kita pasti menang!’ - Neymar tak bisa menahan emosinya saat melakukan panggilan video pasca-pemilihan skuad Brasil untuk Piala Dunia bersama bintang Barcelona dan sahabat karibnya, Raphinha
Percakapan yang penuh emosi antara para selebriti
Ikatan erat di antara para bintang terbesar Brasil terlihat jelas pekan ini setelah Carlo Ancelotti secara resmi mengumumkan skuadnya untuk turnamen mendatang. Penyerang Barcelona, Raphinha, menjadi salah satu yang pertama menghubungi Neymar, dengan memulai panggilan video yang menangkap emosi murni sang penyerang senior.
Setelah berbulan-bulan perdebatan mengenai kebugarannya dan perannya dalam tim nasional, konfirmasi tempatnya dalam skuad jelas sangat berarti bagi mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut.
Dalam sebuah klip yang dibagikan di media sosial, Neymar Jr menangis saat berbicara dengan Raphinha, yang menunjukkan kekompakan di dalam tim Selecao. Pemain veteran ini diharapkan memimpin barisan depan yang berbakat saat Brasil berusaha mengakhiri penantian panjang mereka untuk meraih gelar juara dunia keenam di lapangan-lapangan Amerika Utara.
Janji berani Neymar untuk tahun 2026
Meski berlinang air mata, tak butuh waktu lama bagi kepercayaan diri khas Neymar untuk kembali terpancar selama percakapan itu. Ia memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan pesan penuh tekad kepada seluruh dunia, menegaskan keyakinannya bahwa tahun ini adalah tahunnya Brasil.
“Terima kasih Raphinha untuk segalanya, dari lubuk hatiku yang paling dalam, kamu tahu betapa aku menyayangimu. Semuanya akan baik-baik saja, kita akan MENANG dalam turnamen sialan ini,” kata sang penyerang dalam percakapan yang penuh emosi itu.
Interaksi ini menyoroti peran kepemimpinan yang terus dimainkan Neymar, bahkan saat bintang-bintang muda seperti Raphinha mengambil peran yang lebih menonjol di level klub bersama Barcelona.
Video tersebut, yang berasal dari kanal YouTube Neymar Jr, dengan cepat menjadi viral di kalangan penggemar yang tak sabar ingin melihat apakah bintang Santos ini akhirnya bisa meraih satu trofi yang selama ini belum pernah ia raih sepanjang karier gemilangnya.
Kehilangan pemain yang tak terduga dan kedalaman skuad
Meskipun sorotan tetap tertuju pada kembalinya Neymar, pengumuman skuad tersebut tidak luput dari kontroversi. Mungkin kejutan terbesar adalah tidak dimasukkannya Joao Pedro dari Chelsea. Penyerang tersebut telah mencatatkan musim yang gemilang di Liga Premier dan santer dikaitkan dengan kemungkinan kepindahan ke Barcelona, namun Ancelotti memilih pemain lain dalam daftar akhir untuk turnamen musim panas ini.
Dengan Neymar dan Raphinha dipastikan sebagai duo yang patut diperhatikan, tekanan akan sangat besar bagi juara lima kali ini untuk tampil maksimal sejak peluit pembuka berbunyi pada bulan Juni.
Jalan ke depan bagi Selecao
Perjalanan Brasil di babak penyisihan grup tampaknya tidak terlalu berat di atas kertas, namun mereka harus tampil dalam performa terbaiknya untuk menghindari kejutan di awal turnamen. Mereka dijadwalkan menghadapi Maroko, Haiti, dan Skotlandia pada fase pembuka kompetisi ini.
Skuad akan berkumpul di Granja Comary pada 27 Mei sebelum memainkan pertandingan persahabatan perpisahan melawan Panama di Maracana pada 31 Mei. Ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi para penggemar untuk melihat tim di tanah air sebelum mereka berangkat ke Amerika Serikat pada 1 Juni.
Brasil akan menghadapi Mesir dalam pertandingan pemanasan terakhir di Cleveland pada 6 Juni, sebelum pertandingan pembuka turnamen melawan Maroko di New Jersey pada 13 Juni.