VIDEO: ‘Kita pasti menang!’ - Neymar tak bisa menahan emosinya saat melakukan panggilan video pasca-pemilihan skuad Brasil untuk Piala Dunia bersama bintang Barcelona dan sahabat karibnya, Raphinha

Ikatan erat di antara para bintang terbesar Brasil terlihat jelas pekan ini setelah Carlo Ancelotti secara resmi mengumumkan skuadnya untuk turnamen mendatang. Penyerang Barcelona, Raphinha, menjadi salah satu yang pertama menghubungi Neymar, dengan memulai panggilan video yang menangkap emosi murni sang penyerang senior.

Setelah berbulan-bulan perdebatan mengenai kebugarannya dan perannya dalam tim nasional, konfirmasi tempatnya dalam skuad jelas sangat berarti bagi mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut.

Dalam sebuah klip yang dibagikan di media sosial, Neymar Jr menangis saat berbicara dengan Raphinha, yang menunjukkan kekompakan di dalam tim Selecao. Pemain veteran ini diharapkan memimpin barisan depan yang berbakat saat Brasil berusaha mengakhiri penantian panjang mereka untuk meraih gelar juara dunia keenam di lapangan-lapangan Amerika Utara.







