VIDEO: Kiper Real Zaragoza benar-benar kehilangan kendali & MENINJU wajah lawannya setelah diusir dari lapangan

Pertarungan menghindari degradasi antara Zaragoza dan Huesca berubah menjadi insiden kelam pada masa tambahan waktu ketika Andrada memicu salah satu perkelahian paling mengejutkan yang pernah terjadi di sepak bola Spanyol. Di tengah tekanan besar akibat posisi mereka di klasemen, ketegangan pun memuncak saat kedua tim saling bentrok dalam akhir pertandingan yang ricuh, di mana sportivitas sama sekali diabaikan. Kiper Argentina berusia 35 tahun, yang saat ini dipinjamkan dari klub raksasa Meksiko Monterrey, awalnya mendapat kartu kuning kedua karena mendorong Jorge Pulido pada menit-menit akhir pertandingan. Namun, alih-alih menuju ruang ganti, Andrada berlari ke arah kapten Huesca dan melayangkan pukulan telak ke wajah sang bek, yang memicu konfrontasi massal antara kedua tim.
Keributan meletus dalam derby Aragon
Andrada menyampaikan permintaan maaf secara resmi
Setelah pertandingan yang dimenangkan Huesca dengan skor 1-0 berkat gol Oscar Sielva, Andrada mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas tindakannya. "Sebenarnya, saya sangat, sangat menyesal atas apa yang terjadi," kata kiper tersebut. "Ini bukanlah citra yang baik bagi klub, bagi para penggemar, dan terutama bagi seorang profesional seperti saya. Jadi, saya sangat menyesal."
Kiper veteran ini, yang mengaku kartu merah satu-satunya yang pernah ia terima adalah karena handball di luar kotak penalti, mengakui betapa seriusnya situasi tersebut. "Saya juga ingin meminta maaf kepada Jorge Pulido karena kami adalah rekan satu tim, dan sejujurnya, itu adalah kesalahan saya, saya kehilangan fokus pada saat itu, dan ya, saya siap menerima konsekuensi apa pun yang akan diberikan liga kepada saya," tambahnya.
Para manajer menanggapi dampak dari pertandingan derby
Manajer Huesca, Jose Luis, menanggapi akhir yang mengecewakan dari apa yang seharusnya menjadi perayaan sepak bola tingkat regional. "Sulit dijelaskan. Saya rasa ini adalah kehilangan kendali total," katanya. "Saya bisa memahami posisi mereka, mengingat apa yang dipertaruhkan dan sebagainya. Tapi ini tidak bisa dibenarkan. Ini memalukan. Ini seharusnya menjadi perayaan sepak bola Aragon. Saya ingin orang-orang membicarakan pertandingan ini, meskipun jalannya buruk, dengan sedikit permainan tapi banyak kerja keras."
Pelatih kepala Zaragoza, David Navarro, menggemakan sentimen tersebut, menyampaikan permintaan maafnya atas perilaku para pemainnya saat klub bersiap menghadapi konsekuensi berupa kemungkinan larangan bertanding dalam beberapa pertandingan. Navarro mencatat bahwa "ada batas yang tidak boleh kita lewati," karena kedua klub masih terjebak dalam pertarungan sengit melawan degradasi dengan hanya lima pertandingan tersisa di musim ini.