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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Kiper Paraguay, Orlando Gills, melempar bola ke arah Kylian Mbappé setelah sang bintang Prancis itu menolak berjabat tangan - insiden tersebut menjadi bagian dari pertarungan sengit di Piala Dunia

K. Mbappe
O. Gill
France
Paraguay vs France
Paraguay
World Cup

Kylian Mbappe membawa Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia lewat tendangan penalti di babak kedua, sebelum ketegangan memuncak saat pertandingan melawan Paraguay berakhir. Kiper Orlando Gill melemparkan bola pertandingan ke arah kapten Les Bleus itu setelah merasa jabat tangannya diabaikan, yang memicu bentrokan massal yang melibatkan para pemain dan staf pelatih.

  • Tendangan penalti Mbappe menentukan hasil pertandingan yang sengit

    Prancis memastikan tempat mereka di perempat final Piala Dunia berkat tendangan penalti Mbappé pada menit ke-70 di Philadelphia. Penyerang tersebut dengan tenang mengeksekusi penalti dalam pertandingan yang diwarnai oleh pertarungan fisik dan agresivitas taktis.

    Gol tersebut meningkatkan ketegangan di lapangan, dengan Mbappe tampak mengejek kiper Paraguay, Gill, setelah mencetak gol. Pendekatan fisik Paraguay sangat terfokus pada kapten Prancis tersebut, yang berulang kali dilanggar dan diprovokasi sepanjang pertandingan meskipun tim Amerika Selatan itu terhindar dari kartu kuning.

    Situasi semakin memanas setelah peluit akhir dibunyikan. Gill mendekati Mbappe untuk berjabat tangan, tetapi penyerang Prancis itu berpaling. Kiper tersebut merespons dengan melemparkan bola pertandingan ke punggung Mbappe, yang memicu konfrontasi massal yang melibatkan para pemain dan anggota staf pelatih kedua tim.

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  • Gill menjelaskan reaksinya

    Gill menanggapi insiden tersebut setelah pertandingan, menjelaskan mengapa ia bereaksi setelah peluit akhir dibunyikan. Kiper tersebut mengatakan bahwa awalnya ia menghampiri Mbappe untuk memberi selamat, namun kemudian kehilangan kesabaran ketika gesturnya diabaikan.

    "Saya mengulurkan tangan untuk memberi selamat kepadanya, tetapi dia mengabaikan saya," kata Gill, seperti dikutip Daily Mail. "Jelas saya sedang emosi saat itu, tetapi hanya itu yang saya lakukan. Setelah itu, saya sudah tenang. Saya hanya ingin memberi selamat kepada mereka. Faktanya, mereka telah menjalani kampanye yang luar biasa karena mereka adalah favorit untuk menjadi juara dunia.

    "Sejak awal, kami bertekad untuk menunjukkan eksistensi kami di lapangan — bermain dengan keras," tambah Gill mengenai pendekatan agresif Paraguay. "Jika bola lolos, pemainnya tidak. Dan, sejujurnya, saya pikir tim kami mengatasinya dengan baik."

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  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Prancis mengalihkan perhatian ke babak delapan besar

    Prancis kini mengalihkan fokusnya ke babak perempat final, di mana tim asuhan Didier Deschamps akan menghadapi Maroko di Boston Stadium pada hari Kamis. Sementara itu, Paraguay tersingkir dari turnamen ini meskipun telah memberikan perlawanan sengit melawan salah satu favorit turnamen.

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