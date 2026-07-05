VIDEO: Kiper Paraguay, Orlando Gills, melempar bola ke arah Kylian Mbappé setelah sang bintang Prancis itu menolak berjabat tangan - insiden tersebut menjadi bagian dari pertarungan sengit di Piala Dunia

Prancis memastikan tempat mereka di perempat final Piala Dunia berkat tendangan penalti Mbappé pada menit ke-70 di Philadelphia. Penyerang tersebut dengan tenang mengeksekusi penalti dalam pertandingan yang diwarnai oleh pertarungan fisik dan agresivitas taktis.

Gol tersebut meningkatkan ketegangan di lapangan, dengan Mbappe tampak mengejek kiper Paraguay, Gill, setelah mencetak gol. Pendekatan fisik Paraguay sangat terfokus pada kapten Prancis tersebut, yang berulang kali dilanggar dan diprovokasi sepanjang pertandingan meskipun tim Amerika Selatan itu terhindar dari kartu kuning.

Situasi semakin memanas setelah peluit akhir dibunyikan. Gill mendekati Mbappe untuk berjabat tangan, tetapi penyerang Prancis itu berpaling. Kiper tersebut merespons dengan melemparkan bola pertandingan ke punggung Mbappe, yang memicu konfrontasi massal yang melibatkan para pemain dan anggota staf pelatih kedua tim.