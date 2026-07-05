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VIDEO: Kiper Paraguay, Orlando Gill, melempar bola ke arah Kylian Mbappé setelah sang bintang Prancis itu menolak berjabat tangan - insiden tersebut menjadi puncak ketegangan dalam laga Piala Dunia yang memanas
Tendangan penalti Mbappe menentukan hasil pertandingan yang sengit
Prancis memastikan tempat mereka di perempat final Piala Dunia berkat tendangan penalti Mbappé pada menit ke-70 di Philadelphia. Penyerang tersebut dengan tenang mengeksekusi penalti dalam pertandingan yang diwarnai oleh pertarungan fisik dan agresivitas taktis.
Gol tersebut meningkatkan ketegangan di lapangan, dengan Mbappe tampak mengejek kiper Paraguay, Gill, setelah mencetak gol. Pendekatan fisik Paraguay sangat terfokus pada kapten Prancis tersebut, yang berulang kali dilanggar dan diprovokasi sepanjang pertandingan meskipun tim Amerika Selatan itu terhindar dari kartu kuning.
Situasi semakin memanas setelah peluit akhir dibunyikan. Gill mendekati Mbappe untuk berjabat tangan, tetapi penyerang Prancis itu berpaling. Kiper tersebut merespons dengan melemparkan bola pertandingan ke punggung Mbappe, yang memicu konfrontasi massal yang melibatkan para pemain dan anggota staf pelatih kedua tim.
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Gill menjelaskan reaksinya
Gill menanggapi insiden tersebut setelah pertandingan, menjelaskan mengapa ia bereaksi setelah peluit akhir dibunyikan. Kiper tersebut mengatakan bahwa awalnya ia menghampiri Mbappe untuk memberi selamat, namun kemudian kehilangan kesabaran ketika gesturnya diabaikan.
"Saya mengulurkan tangan untuk memberi selamat kepadanya, tetapi dia mengabaikan saya," kata Gill, seperti dikutip Daily Mail. "Jelas saya sedang emosi saat itu, tetapi hanya itu yang saya lakukan. Setelah itu, saya tenang kembali. Saya hanya ingin memberi selamat kepada mereka. Faktanya, mereka telah menjalani kampanye yang luar biasa karena mereka adalah favorit untuk menjadi juara dunia.
"Sejak awal, kami bertekad untuk menunjukkan eksistensi kami di lapangan — bermain dengan keras," tambah Gill mengenai pendekatan agresif Paraguay. "Jika bola lolos, pemainnya tidak. Dan, sejujurnya, saya pikir tim kami mengatasinya dengan baik."
- Getty Images Sport
Prancis mengalihkan perhatian ke babak delapan besar
Prancis kini mengalihkan fokusnya ke babak perempat final, di mana tim asuhan Didier Deschamps akan menghadapi Maroko di Boston Stadium pada hari Kamis. Sementara itu, Paraguay tersingkir dari kompetisi ini meskipun telah memberikan perlawanan sengit melawan salah satu favorit turnamen.
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