Oscar Ruiz, warga negara Kolombia yang menjabat sebagai Ketua Komite Wasit Asosiasi Sepak Bola Mesir, membahas insiden kontroversial dalam pertandingan antara Al Ahly dan Ceramica Cleopatra, di mana tim Al Ahly menuntut tendangan penalti pada menit-menit akhir.
Diterjemahkan oleh
Video: Ketua Komite Wasit: Aksi Al-Ahly bukanlah penalti... dan Piala Dunia akan membuktikan kebenaran pendirian saya
Keputusan hakim benar
Ruiz menegaskan bahwa keputusan wasit Mahmoud Wafa untuk tidak memberikan tendangan penalti bagi Al-Ahly adalah tepat, sambil menjelaskan bahwa tangan Ahmed Hani, pemain Ceramica, berada dalam posisi alami, dan tidak ada niat untuk menghalangi bola.
Dia mengatakan bahwa seorang pemain tidak bisa bergerak dengan kedua tangannya di belakang punggung sepanjang waktu, sambil menyoroti bahwa posisi tangan di samping tubuh adalah hal yang wajar dalam sepak bola.
Dia melanjutkan: "Seorang pemain tidak akan berlari seperti penguin, dan jika tangannya terangkat ke atas atau ke depan, maka penalti akan diberikan, tetapi jika tangannya di belakang, itu berarti dia berusaha menghindari bola."
Perbedaan situasi Al-Ahly dengan tendangan penalti Al-Masry
Ketua Komite Wasit juga membandingkan insiden tersebut dengan adegan lain dalam pertandingan antara Pyramids dan Al-Masry, di mana pada saat itu diberikan tendangan penalti untuk Al-Masry.
Ia menjelaskan bahwa perbedaannya terletak pada fakta bahwa pemain Pyramids secara jelas mengangkat tangannya dan menghalangi laju bola, yang menurutnya merupakan "blok" yang harus dihukum, sambil menegaskan bahwa kedua situasi tersebut benar-benar berbeda dari segi wasit.
Permohonan Al-Ahly
Ruiz mengungkapkan bahwa Al-Ahly akan dapat mendengarkan rekaman video teknis terkait insiden tersebut, sesuai permintaan klub tersebut, sambil menekankan bahwa komite menghormati klub dan bertindak secara transparan, seperti yang telah dilakukan terhadap klub-klub lain seperti Al-Ismaily, yang telah mengajukan permintaan serupa sebelumnya.
Tindakan Wafa
Mengenai tuduhan yang ditujukan kepada wasit Mahmoud Wafa karena diduga mendorong beberapa pemain Al-Ahly, Ruiz menjelaskan bahwa wasit diharuskan menjaga jarak yang wajar dengan para pemain. Ia menilai bahwa apa yang terjadi termasuk dalam kategori "menyentuh" dan bukan "mendorong", serta menekankan pentingnya saling menghormati antara wasit dan para pemain.
Piala Dunia dan Dukungan bagi Wasit Mesir
Ruiz menekankan bahwa penerapan peraturan tersebut akan terlihat lebih jelas dalam turnamen-turnamen besar, dengan mengatakan bahwa para penonton akan menyadari kebenaran interpretasi tersebut saat menyaksikan pertandingan-pertandingan Piala Dunia, di mana standar wasit yang sama diterapkan.
Ketua Komite Wasit memuji peningkatan kualitas wasit Mesir, dengan menyoroti adanya 4 wasit Mesir di Piala Dunia 2026, yang mencerminkan "kualitas kerja di dalam sistem".
Di sisi lain, ia mengkritik serangan yang dialami para wasit, menegaskan bahwa beberapa kritik telah melampaui batas dan sampai pada ancaman terhadap keluarga mereka, yang merupakan hal yang tidak dapat diterima, serta menekankan perlunya menghormati semua pihak di dalam sistem sepak bola.
