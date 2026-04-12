Video: Ketua Komite Wasit: Aksi Al-Ahly bukanlah penalti... dan Piala Dunia akan membuktikan kebenaran pendirian saya

Ruiz menegaskan bahwa keputusan wasit Mahmoud Wafa untuk tidak memberikan tendangan penalti bagi Al-Ahly adalah tepat, sambil menjelaskan bahwa tangan Ahmed Hani, pemain Ceramica, berada dalam posisi alami, dan tidak ada niat untuk menghalangi bola.

Dia mengatakan bahwa seorang pemain tidak bisa bergerak dengan kedua tangannya di belakang punggung sepanjang waktu, sambil menyoroti bahwa posisi tangan di samping tubuh adalah hal yang wajar dalam sepak bola.

Dia melanjutkan: "Seorang pemain tidak akan berlari seperti penguin, dan jika tangannya terangkat ke atas atau ke depan, maka penalti akan diberikan, tetapi jika tangannya di belakang, itu berarti dia berusaha menghindari bola."