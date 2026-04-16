Aston Villa FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Second Leg
VIDEO: 'Kesalahan' - Youri Tielemans tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Unai Emery atas pertanyaan wartawan dalam konferensi pers Aston Villa

Pelatih Aston Villa, Unai Emery, menampilkan momen klasik dengan ekspresi datar saat menjalani sesi prapertandingan, yang membuat gelandang Youri Tielemans kesulitan menahan tawa. Saat pelatih asal Spanyol itu menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan skorsing dengan nada yang blak-blakan, gaya bicaranya yang lugas memicu gelombang tawa di ruang media menjelang leg kedua babak perempat final Liga Europa melawan tim Italia, Bologna.

  • Emery membantah kabar soal skorsing

    Dengan Morgan Rogers, John McGinn, Lucas Digne, Matty Cash, dan Victor Lindelof yang hanya tinggal satu kartu kuning lagi dari skorsing di kompetisi Eropa, pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa masa depan tidak boleh mengalihkan fokus tim dari pertandingan saat ini. Ketika ditanya apakah ancaman skorsing yang semakin dekat akan memengaruhi pemilihan susunan pemainnya untuk pertandingan Kamis malam, Emery memberikan jawaban tegas yang menjadi ciri khasnya. Setelah jeda yang cukup lama, manajer Villa itu menyatakan: “Merupakan kesalahan untuk menanyakan hal itu, dan jika saya menjawabnya, saya membuat kesalahan. Kami akan bermain besok. Kami tidak memikirkan semifinal, kami memikirkan pertandingan besok dan tentu saja mereka [juga] akan menurunkan pemain-pemain terbaik besok.”

    Penolakannya untuk membahas skenario hipotetis tersebut membuat gelandang timnya, Tielemans, terlihat terhibur oleh percakapan tersebut.

  • Tielemans melihat sisi lucunya

    Duduk di samping manajernya, Tielemans tak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum lebar saat Emery mengucapkan kalimatnya dengan sangat serius. Pemain internasional Belgia itu berusaha menahan tawa, jelas menikmati ketegangan canggung yang tercipta akibat nada bicara yang meremehkan itu.

    Pemain berusia 26 tahun itu kemudian menyoroti suasana positif yang menyelimuti klub saat mereka mengejar gelar kontinental dan finis di empat besar liga domestik, dengan target memperkuat keunggulan 3-1 yang mereka raih pada leg pertama. "Saya rasa kami bisa merasakan bahwa kami sedang berada dalam momen yang baik," kata Tielemans. "Kami memiliki momentum dengan berjuang untuk posisi teratas di Liga Premier dan perempat final Liga Europa."

    Rasa hormat dan konsentrasi penuh

    Meskipun unggul dua gol, pesan dari ruang ganti Villa adalah agar para pemain tetap fokus sepenuhnya. Emery memperingatkan para pemainnya agar tidak terlena, sambil menyoroti kejutan yang baru-baru ini diciptakan Bologna saat mengalahkan Roma di babak sebelumnya. “Saat mereka bertanding melawan Roma, kita mungkin menganggap Roma sebagai favorit. Mereka berhasil mengalahkan salah satu favorit... Cara mereka bertanding sesuai ide mereka dan terus menekan di setiap pertandingan, membuat kami menghormati mereka," jelas Emery. "Mereka akan memainkan pertandingan yang sama, begitu intens dan agresif, melakukan duel satu lawan satu, dan menyerang kami.”

    Tielemans sependapat bahwa tim harus tetap rendah hati, sambil menambahkan: “Kalian harus memastikan bermain sebaik mungkin dan tidak memikirkan momen akhir, karena di situlah kalian bisa terbawa emosi terkadang.” Menutup konferensi pers, Emery menjanjikan penampilan yang lebih intens di Villa Park: "Saat wasit memulai pertandingan, kami akan fokus 100 persen. Kami akan berjuang lebih keras di sini daripada yang kami lakukan di sana.”

