VIDEO: 'Kesalahan' - Youri Tielemans tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Unai Emery atas pertanyaan wartawan dalam konferensi pers Aston Villa

Dengan Morgan Rogers, John McGinn, Lucas Digne, Matty Cash, dan Victor Lindelof yang hanya tinggal satu kartu kuning lagi dari skorsing di kompetisi Eropa, pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa masa depan tidak boleh mengalihkan fokus tim dari pertandingan saat ini. Ketika ditanya apakah ancaman skorsing yang semakin dekat akan memengaruhi pemilihan susunan pemainnya untuk pertandingan Kamis malam, Emery memberikan jawaban tegas yang menjadi ciri khasnya. Setelah jeda yang cukup lama, manajer Villa itu menyatakan: “Merupakan kesalahan untuk menanyakan hal itu, dan jika saya menjawabnya, saya membuat kesalahan. Kami akan bermain besok. Kami tidak memikirkan semifinal, kami memikirkan pertandingan besok dan tentu saja mereka [juga] akan menurunkan pemain-pemain terbaik besok.”

Penolakannya untuk membahas skenario hipotetis tersebut membuat gelandang timnya, Tielemans, terlihat terhibur oleh percakapan tersebut.