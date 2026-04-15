Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Kesalahan fatal dari Manuel Neuer! Pemain senior Bayern Munich itu memberikan gol gratis kepada Real Madrid kurang dari satu menit setelah pertandingan Liga Champions dimulai-situasi terburuk yang bisa menimpa pasukan Vincent Kompany
Awal yang buruk bagi Bayern
Menurut laporan langsung pertandingan, Bayern Munich mengalami awal yang mengerikan ketika Neuer melakukan kesalahan yang tidak biasa hanya beberapa saat setelah kick-off. Dengan tuan rumah memegang keunggulan agregat 2-1 dari leg pertama di Bernabeu, kiper veteran itu keluar jauh dari kotak penaltinya dan memberikan umpan ceroboh yang langsung mengarah ke jalur Guler. Pemain internasional Turki itu tidak ragu-ragu, memanfaatkan kesalahan fatal tersebut untuk melepaskan tembakan ke gawang kosong dari jarak sekitar 30 yard. Itu adalah momen yang sungguh tak terbayangkan bagi Vincent Kompany dan para pendukung tuan rumah.
Pemogokan yang memecahkan rekor
Gol pembuka yang luar biasa itu bukan hanya penyelamat bagi tim tamu, tetapi juga momen bersejarah bagi klub. Penyedia statistik sepak bola Opta menyoroti pentingnya gol tersebut di media sosial, dengan menyatakan bahwa, pada detik ke-35, gol Guler adalah gol tercepat yang pernah dicetak Madrid di Liga Champions. Gol tersebut sepenuhnya menghapus keunggulan yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh tim Jerman di Spanyol. Meskipun tak terkalahkan dalam 13 pertandingan terakhir mereka, tuan rumah tiba-tiba berada dalam posisi yang sangat genting saat menghadapi raksasa Spanyol tersebut.
Pertukaran gol yang seru
Kekalahan itu hanya sementara, karena Bayern Munich berhasil menyamakan kedudukan lima menit kemudian. Tendangan sudut yang tajam memaksa Andrii Lunin melakukan kesalahan penilaian, sehingga Aleksandar Pavlovic dapat mencetak gol melalui sundulan. Drama semakin memuncak ketika Guler mengembalikan keunggulan Real Madrid pada menit ke-29, dengan melepaskan tendangan bebas melengkung yang indah ke sudut atas gawang. Meskipun tuan rumah menolak menyerah, dengan Harry Kane mencetak gol penyama kedudukan yang penting pada menit ke-38, tim tamu kembali mencetak gol. Kylian Mbappe mencetak gol tepat sebelum peluit babak pertama berbunyi, membuat skor menjadi 3-2 untuk raksasa Spanyol tersebut dan mengakhiri babak pertama yang penuh ketegangan.
- AFP
Menatap ke depan menuju Paris
Pemenang dari laga perempat final yang sengit ini akan melaju ke semifinal untuk menghadapi Paris Saint-Germain. Juara Prancis itu melaju dengan mulus setelah meraih kemenangan 2-0 di kedua leg melawan Liverpool. Kedua klub kini harus melalui pertarungan berat untuk mempertahankan impian mereka di ajang Eropa dan memastikan laga seru melawan tim asal Paris tersebut.