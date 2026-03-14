Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd menjadi saksi terjadinya insiden yang tidak menyenangkan setelah berakhirnya pertandingan epik dengan lima gol pada Jumat malam. Meskipun pertandingan tersebut menyuguhkan laga seru dengan lima gol, pertandingan itu ternoda oleh keributan yang melibatkan beberapa pemain dan membutuhkan intervensi petugas keamanan. Titik puncaknya melibatkan pemain andalan Al-Ahli, Toney, yang mencetak gol pembuka di babak pertama, saat ia terlibat pertengkaran sengit dengan Julian Quinones — yang telah mencetak 24 gol di SPL musim ini — setelah didorong oleh lawannya. Keributan itu dengan cepat memanas setelah mantan striker Brentford itu menghadapi Quinones, dengan staf pelatih berupaya keras memisahkan kedua belah pihak.
Kekacauan di Dammam setelah insiden mendadak
Keruntuhan mendadak
Tim asuhan Matthias Jaissle awalnya mendominasi pertandingan. Toney membuka skor dengan tendangan akurat – gol ke-25-nya di musim liga yang produktif – sebelum Valentin Atangana menggandakan keunggulan berkat kerja sama apik antara Franck Kessie dan Galeno. Namun, momentum berubah total setelah jeda. Tendangan Musab Al-Juwayr yang terdefleksi memberi tuan rumah secercah harapan pada menit ke-63, membuka jalan bagi serangan gencar Al-Qadsiah yang membuat barisan pertahanan Al-Ahli benar-benar lengah. Tim tamu akhirnya menyamakan kedudukan melalui Turki Al-Ammar pada masa tambahan waktu, sebelum Ibrahim Mahnashi mencetak gol di detik-detik terakhir untuk memberi Al-Qadsiah kemenangan 3-2.
- AFP
Persaingan perebutan gelar semakin memanas
Hasil ini memiliki dampak besar terhadap klasemen Liga Pro Saudi. Al-Qadsiah (26 pertandingan) saat ini berada di peringkat keempat dengan 60 poin, tertinggal dua poin dari Al-Ahli (26) yang berada di peringkat kedua. Sementara itu, Al-Nassr (25) tetap memimpin klasemen dengan 64 poin, dan Al-Hilal (25) berada di posisi ketiga dengan 61 poin. Dengan delapan pertandingan tersisa di Liga Pro Saudi, persaingan perebutan gelar diprediksi akan berlangsung sengit hingga pertandingan terakhir, dengan empat tim teratas masih berpeluang untuk merebut trofi.