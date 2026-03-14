Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd menjadi saksi terjadinya insiden yang tidak menyenangkan setelah berakhirnya pertandingan epik dengan lima gol pada Jumat malam. Meskipun pertandingan tersebut menyuguhkan laga seru dengan lima gol, pertandingan itu ternoda oleh keributan yang melibatkan beberapa pemain dan membutuhkan intervensi petugas keamanan. Titik puncaknya melibatkan pemain andalan Al-Ahli, Toney, yang mencetak gol pembuka di babak pertama, saat ia terlibat pertengkaran sengit dengan Julian Quinones — yang telah mencetak 24 gol di SPL musim ini — setelah didorong oleh lawannya. Keributan itu dengan cepat memanas setelah mantan striker Brentford itu menghadapi Quinones, dengan staf pelatih berupaya keras memisahkan kedua belah pihak.