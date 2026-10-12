Al Ahli Saudi merebut kemenangan dramatis 3-1 dari markas tuan rumah Al Wasl Uni Emirat Arab, Senin malam ini, dalam lanjutan pekan kedua fase liga Liga Champions Asia Elite, di Stadion Zabeel, Dubai.

Al Ahli hari ini mencatatkan kemenangan pertamanya di ajang Asia, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Pakhtakor Uzbekistan pada laga pembuka fase liga.

Pertandingan ini menyuguhkan banyak perubahan situasi serta ketegangan yang lahir dari upaya kedua tim untuk memastikan kemenangan, ditambah emosi para pemain yang beberapa kali terlibat ketegangan. Intervensi teknologi video juga punya pengaruh besar dalam menaikkan suhu laga hingga titik maksimal, terutama pada babak pertama.

Al Ahli menjadi pihak yang memegang inisiatif, unggul lebih dulu melalui Roger Ibanez pada menit ke-20, sebelum kebobolan gol penyeimbang pada masa tambahan babak pertama lewat Pedro Malheiro pada menit ke-45+4.

Trincao kemudian membawa Al Ahli kembali memimpin pada babak kedua, tepatnya menit ke-58, sebelum pemain pengganti Firas Al Buraikan memastikan kemenangan dengan gol ketiga pada menit ke-90+2, setelah pertandingan yang menyajikan sejumlah peluang berbahaya bagi kedua tim, termasuk dua bola yang membentur mistar.



