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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Kemenangan pertama di Liga Champions Elite Asia, Al Ahli redam semangat Al Wasl di Zabeel

Match report
Al-Wasl vs Al Ahli
Al-Wasl
Al Ahli
AFC Champions League Elite
Uni Emirat Arab
Arab Saudi

Al-Raqi mengendalikan jalannya pertandingan dan menuntaskan tugas

Al Ahli Saudi merebut kemenangan dramatis 3-1 dari markas tuan rumah Al Wasl Uni Emirat Arab, Senin malam ini, dalam lanjutan pekan kedua fase liga Liga Champions Asia Elite, di Stadion Zabeel, Dubai.

Al Ahli hari ini mencatatkan kemenangan pertamanya di ajang Asia, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Pakhtakor Uzbekistan pada laga pembuka fase liga.

Pertandingan ini menyuguhkan banyak perubahan situasi serta ketegangan yang lahir dari upaya kedua tim untuk memastikan kemenangan, ditambah emosi para pemain yang beberapa kali terlibat ketegangan. Intervensi teknologi video juga punya pengaruh besar dalam menaikkan suhu laga hingga titik maksimal, terutama pada babak pertama.

Al Ahli menjadi pihak yang memegang inisiatif, unggul lebih dulu melalui Roger Ibanez pada menit ke-20, sebelum kebobolan gol penyeimbang pada masa tambahan babak pertama lewat Pedro Malheiro pada menit ke-45+4.

Trincao kemudian membawa Al Ahli kembali memimpin pada babak kedua, tepatnya menit ke-58, sebelum pemain pengganti Firas Al Buraikan memastikan kemenangan dengan gol ketiga pada menit ke-90+2, setelah pertandingan yang menyajikan sejumlah peluang berbahaya bagi kedua tim, termasuk dua bola yang membentur mistar.


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  • Al Ahli meredakan tekanan Al Wasl lebih awal lewat sundulan Ibanez

    Al Wasl membuka pertandingan dengan tekanan serangan, dan Nicolas Gimenez nyaris membuka keunggulan pada menit keempat, namun kiper Al Ahli Abdulrahman Al Sanbi berhasil menepis tembakannya dari jarak dekat.

    Beberapa saat kemudian, tembakan Siaka Sidibe melambung di atas mistar menyusul umpan dari Mehdi Taremi, sementara tuan rumah mendapatkan sepak pojok pada menit kelima.

    Al Ahli membalas melalui upaya Eduard Spertsyan pada menit ke-19, yang dibuang kiper Al Wasl Dinko Horkas menjadi sepak pojok.

    Dari sepak pojok berikutnya, Al Ahli unggul pada menit ke-20, setelah Roger Ibanez melompat menyambut umpan silang Trincao dan menanduk bola ke sudut kanan bawah gawang kiper Al Wasl Dinko Horkas.



    Al Ahli nyaris memperbesar keunggulan pada menit ke-29, ketika Spertsyan melepaskan tembakan dengan kaki kirinya dari sisi kiri di dalam kotak penalti, namun bola membentur tiang kiri.

    Berbagai upaya terus berlanjut setelah itu, sebelum pertandingan dihentikan untuk jeda minum air pada menit ke-32.

    Setelah permainan dilanjutkan, sebuah upaya Al Ahli dianulir karena offside pada menit ke-36, kemudian Trincao membuang peluang dari dalam kotak penalti pada menit ke-38, setelah menerima umpan dari Ivan Toney dan menembak di samping tiang gawang. Pada menit ke-40, bek Al Wasl Adryelson menerima kartu kuning, sebelum tinjauan teknologi VAR yang membiarkan keputusan tersebut tidak berubah.

    Tiga menit kemudian, Adryelson terjebak offside dalam upaya lain tuan rumah. Wasit asal Qatar Abdulrahman Al Jassim memberikan tujuh menit waktu tambahan, dan Al Wasl mampu menyamakan kedudukan di dalamnya pada menit ke-45+4, ketika Pedro Malheiro melepaskan tembakan keras dengan kaki kanannya dari luar kotak penalti, yang tak mampu ditahan kiper Al Sanbi dan hanya menyentuh tangannya, sebelum bola masuk ke gawang, sehingga pertandingan kembali ke titik awal.

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  • Trincão kembali bawa Al Ahli memimpin, mistar gawang menghalangi Al Wasl

    Memasuki babak kedua, Al Wasl melakukan pergantian dengan memasukkan Sasa Ivkovic menggantikan Adrielson, sementara Al Ahli menurunkan Artem Bondarenko menggantikan Ziyad Al Johani.

    Setelah tendangan sudut untuk Al Ahli pada menit ke-46, Ibanez melompat menyambut bola silang dari Spertsyan pada menit ke-47, namun sepakan kepalanya melambung di atas mistar. Pada menit ke-52, Saeed Baatiyah nyaris mencetak gol dengan tembakan dari sudut sulit di sisi kanan kotak penalti, usai menerima umpan dari Toney, tetapi bola melewati tiang gawang.

    Kedua tim saling melakukan pelanggaran pada menit-menit berikutnya, sebelum Al Ahli kembali memimpin pada menit ke-58 melalui Trincao, yang melepaskan tendangan melengkung dengan kaki kiri dari sisi kanan di dalam kotak penalti dan menempatkan bola ke sudut kanan gawang Al Wasl, mengubah skor menjadi 2-1.


    Langsung setelah gol tersebut, Al Ahli melakukan pergantian dengan menarik keluar Ivan Toney dan memasukkan Firas Al Buraikan, sementara Al Wasl merespons dengan dua pergantian pada menit ke-59, memasukkan Cameron Puertas menggantikan Siaka Sidibe, dan Leandro Spadaccio menggantikan Bryan Palacios.

    Al Wasl nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-63, ketika Serginho melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, namun bola membentur tiang kanan, usai menerima umpan dari Puertas.



    Semenit berselang, lini belakang Al Ahli menggagalkan tembakan Spadaccio, sebelum Pedro Malheiro membuang peluang lain pada menit ke-67 dengan sepakan dari luar kotak penalti yang melambung di atas gawang.

    Pada menit ke-68, Al Wasl menurunkan Renato Junior menggantikan Nicolas Gimenez, sementara Ibrahim Diaby masuk bagi Al Ahli menggantikan Eduard Spertsyan. Semenit kemudian, pertandingan terhenti karena cedera yang dialami Saleh Abu Al Shamat, yang meninggalkan lapangan pada menit ke-75 dan digantikan oleh Mohammed Sulaiman.

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  • Al-Buraikan melancarkan pukulan penentu

    Permainan dilanjutkan setelah beberapa kali terhenti secara berturut-turut, dan Al Wasl mendapatkan tendangan sudut pada menit ke-76, sebelum pertandingan dihentikan untuk minum air pada menit ke-77. Setelah dilanjutkan, Matheus Saldanha masuk memperkuat Al Wasl menggantikan Mehdi Taremi pada menit ke-79, sementara Bondarenko terjebak offside dalam sebuah peluang Al Ahli.

    Hugo melepaskan tembakan dengan kaki kiri dari luar kotak penalti pada menit ke-81, namun bola melewati sisi tiang gawang, sebelum Serginho mendapatkan pelanggaran pada menit ke-83, akibat tekel dari Ibrahim Diaby yang menerima kartu kuning karenanya.

    Pada menit ke-86, hakim pertandingan menghadiahkan pelanggaran untuk Serginho setelah tekel dari Saeed Baatiyah, kemudian pertandingan dihentikan pada menit ke-87 untuk penanganan cedera Abdulrazzaq Boubola, pemain Al Wasl.

    Sementara Al Wasl berusaha mencari penyeimbang di menit-menit akhir, Al Ahli justru melancarkan pukulan penentu pada menit ke-90+2, ketika pencetak gol terbanyak "Piala Teluk 27" Firas Al Buraikan mencatatkan gol ketiga.

    Al Buraikan menerima umpan panjang yang membuatnya berhadapan dengan kiper Al Wasl, lalu ia menyiapkan bola untuk dirinya sendiri dan melepaskan tembakan ke arah gawang, bola menyentuh tangan kiper sebelum bersarang di jala, memastikan kemenangan Al Ahli dengan skor 3-1.

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