VIDEO: Kekacauan total! Pemilik bersama Wrexham, Ryan Reynolds & Rob Mac, bergabung dengan tim komentator untuk pertandingan derby melawan Swansea
Perayaan tonggak sejarah bagi Red Dragons
Pertandingan ini menandai genap lima tahun sejak pasangan asal Hollywood tersebut menyelesaikan pembelian klub senilai $2,5 juta pada Februari 2021, sebuah periode yang telah membawa Red Dragons melesat dari National League hingga hampir mencapai Premier League.
Menyikapi sifat eksperimental dari usaha mereka, Reynolds dan Mac merilis pernyataan bersama yang berbunyi: "Sama seperti keputusan kami untuk mengambil alih Wrexham lima tahun lalu, kami benar-benar tidak tahu bagaimana ini akan berjalan, tetapi kami akan memberikan yang terbaik."
Pekerjaan baru untuk Rob & Ryan
Terlepas dari karisma dan pengalaman mereka di layar kaca yang tak terbantahkan, keduanya mengakui bahwa menjadi komentator pertandingan sepak bola profesional secara langsung merupakan lompatan menakutkan ke dalam ketidakpastian. Kedua pemilik klub ini, yang telah mendokumentasikan perjalanan mereka melalui serial populer Welcome to Wrexham, membuktikan bahwa mereka masih berusaha memahami sisi taktis permainan dengan menambahkan: "Tak satu pun dari kami pernah menjadi komentator acara olahraga apa pun, apalagi olahraga yang aturannya baru kami pelajari lima tahun lalu."
Siaran tersebut berlangsung secara tidak konvensional, dengan keduanya menyambut berbagai tamu istimewa sepanjang malam sambil menawarkan perspektif unik mereka tentang aksi di pinggir lapangan. Meskipun suasana di bilik komentator terasa santai, taruhannya di lapangan sangat tinggi bagi tim asuhan Phil Parkinson karena mereka harus mempertahankan impian promosi mereka. Namun, Wrexham berhasil meraih kemenangan 2-0 atas rival mereka untuk mengukuhkan posisi mereka di babak play-off.
Persaingan perebutan tiket promosi ke divisi atas semakin memanas
Wrexham saat ini menduduki peringkat keenam di klasemen Championship, dan masih mempertahankan posisi terakhir di zona play-off dengan hanya sembilan pertandingan tersisa di musim ini. Promosi keempat berturut-turut masih mungkin terwujud — sebuah prestasi yang akan memastikan tempat bersejarah di kasta tertinggi sepak bola Inggris untuk pertama kalinya dalam sejarah modern klub.
