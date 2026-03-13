Wrexham AFC v Swansea City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Mohamed Saeed

VIDEO: Kekacauan total! Pemilik bersama Wrexham, Ryan Reynolds & Rob Mac, bergabung dengan tim komentator untuk pertandingan derby melawan Swansea

Kisah sukses Wrexham yang layaknya dongeng terus menjadi sorotan media dengan cara-cara baru, kali ini melalui peran unik yang diemban oleh pemilik klub selebriti, Ryan Reynolds dan Rob Mac. Untuk merayakan lima tahun sejak mereka mengambil alih klub asal Wales tersebut dan membawa perubahan besar, duo selebriti papan atas ini bergabung dengan tim komentator Sky Sports dalam laga derby Jumat malam yang sangat dinantikan melawan Swansea.

    Perayaan tonggak sejarah bagi Red Dragons

    Pertandingan ini menandai genap lima tahun sejak pasangan asal Hollywood tersebut menyelesaikan pembelian klub senilai $2,5 juta pada Februari 2021, sebuah periode yang telah membawa Red Dragons melesat dari National League hingga hampir mencapai Premier League.

    Menyikapi sifat eksperimental dari usaha mereka, Reynolds dan Mac merilis pernyataan bersama yang berbunyi: "Sama seperti keputusan kami untuk mengambil alih Wrexham lima tahun lalu, kami benar-benar tidak tahu bagaimana ini akan berjalan, tetapi kami akan memberikan yang terbaik."

  • Pekerjaan baru untuk Rob & Ryan

    Terlepas dari karisma dan pengalaman mereka di layar kaca yang tak terbantahkan, keduanya mengakui bahwa menjadi komentator pertandingan sepak bola profesional secara langsung merupakan lompatan menakutkan ke dalam ketidakpastian. Kedua pemilik klub ini, yang telah mendokumentasikan perjalanan mereka melalui serial populer Welcome to Wrexham, membuktikan bahwa mereka masih berusaha memahami sisi taktis permainan dengan menambahkan: "Tak satu pun dari kami pernah menjadi komentator acara olahraga apa pun, apalagi olahraga yang aturannya baru kami pelajari lima tahun lalu."

    Siaran tersebut berlangsung secara tidak konvensional, dengan keduanya menyambut berbagai tamu istimewa sepanjang malam sambil menawarkan perspektif unik mereka tentang aksi di pinggir lapangan. Meskipun suasana di bilik komentator terasa santai, taruhannya di lapangan sangat tinggi bagi tim asuhan Phil Parkinson karena mereka harus mempertahankan impian promosi mereka. Namun, Wrexham berhasil meraih kemenangan 2-0 atas rival mereka untuk mengukuhkan posisi mereka di babak play-off.

  Persaingan perebutan tiket promosi ke divisi atas semakin memanas

    Wrexham saat ini menduduki peringkat keenam di klasemen Championship, dan masih mempertahankan posisi terakhir di zona play-off dengan hanya sembilan pertandingan tersisa di musim ini. Promosi keempat berturut-turut masih mungkin terwujud — sebuah prestasi yang akan memastikan tempat bersejarah di kasta tertinggi sepak bola Inggris untuk pertama kalinya dalam sejarah modern klub.

