VIDEO: Kekacauan total! Pemilik bersama Wrexham, Ryan Reynolds & Rob Mac, bergabung dengan tim komentator untuk pertandingan derby melawan Swansea

Terlepas dari karisma dan pengalaman mereka di layar kaca yang tak terbantahkan, keduanya mengakui bahwa menjadi komentator pertandingan sepak bola profesional secara langsung merupakan lompatan menakutkan ke dalam ketidakpastian. Kedua pemilik klub ini, yang telah mendokumentasikan perjalanan mereka melalui serial populer Welcome to Wrexham, membuktikan bahwa mereka masih berusaha memahami sisi taktis permainan dengan menambahkan: "Tak satu pun dari kami pernah menjadi komentator acara olahraga apa pun, apalagi olahraga yang aturannya baru kami pelajari lima tahun lalu."

Siaran tersebut berlangsung secara tidak konvensional, dengan keduanya menyambut berbagai tamu istimewa sepanjang malam sambil menawarkan perspektif unik mereka tentang aksi di pinggir lapangan. Meskipun suasana di bilik komentator terasa santai, taruhannya di lapangan sangat tinggi bagi tim asuhan Phil Parkinson karena mereka harus mempertahankan impian promosi mereka. Namun, Wrexham berhasil meraih kemenangan 2-0 atas rival mereka untuk mengukuhkan posisi mereka di babak play-off.