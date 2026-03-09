Goal.com
VIDEO: Kekacauan total di Brasil saat pemain dan staf Cruzeiro & Atletico Mineiro yang marah saling memukul dan menendang dengan brutal dalam adegan memalukan di lapangan yang mengakibatkan rekor 23 kartu merah dikeluarkan

Kemenangan Cruzeiro yang memastikan gelar juara atas rival abadinya, Atletico Mineiro, berubah menjadi kekacauan setelah insiden tidak menyenangkan di lapangan membuat pemain dan staf pelatih dari kedua tim terlibat dalam perkelahian yang memalukan. Api permusuhan berkobar pada masa injury time babak kedua, setelah insiden antara Everson dan Christian, yang memicu perkelahian massal di mana tendangan dan pukulan dilayangkan.

  • Cruzeiro berhasil meraih gelar juara kejuaraan negara.

    Pertandingan tersebut seharusnya menjadi momen perayaan bagi Cruzeiro, karena mereka mengakhiri penantian tujuh tahun untuk meraih gelar Campeonato Mineiro - dengan gelar tersebut diraih untuk pertama kalinya sejak 2019.

    Pertandingan tersebut, dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, secara alami menjadi pertandingan yang penuh emosi. Tekel-tekel keras menjadi tema yang sayangnya mendominasi sepanjang pertandingan, dengan total sembilan kartu kuning diberikan. Sebuah gol tunggal dari Kaio Jorge, pemain Juventus yanggagal dan dikaitkan dengan tim Premier League West Ham dan Aston Villa, terbukti menjadi penentu pada hari itu. Gol tersebut mengukuhkan penobatan Cruzeiro sebagai juara negara.

  • Tonton para pemain dan pelatih dari Cruzeiro dan Atletico Mineiro terlibat perkelahian.

  • Mengapa kerusuhan meletus di Amerika Selatan?

    Atletico Mineiro tidak bersedia menyerah tanpa perlawanan, secara harfiah, saat mereka bertarung hingga akhir pertandingan yang menegangkan di Belo Horizonte. Kiper mereka, Everson, memicu adegan kacau di akhir pertandingan setelah gagal menahan tendangan dan terjatuh di kaki gelandang Cruzeiro, Christian.

    Saat keduanya bangkit, Everson melakukan tekel yang tidak akan terlihat aneh di lapangan rugby. Ia kemudian berlutut di atas lawannya dan berteriak di telinganya. Tidak mengherankan, tidak butuh waktu lama bagi pemain Cruzeiro untuk berlari dan membela rekan mereka, dengan Everson didorong ke tiang gawang dan bagian belakang jaring.

    Pukulan dilayangkan saat pemain cadangan dan anggota staf pelatih ikut terlibat dalam keributan, yang dengan cepat menyebar ke seluruh lapangan. Mantan striker internasional Brasil Hulk - yang masih tampil prima di usia 39 tahun - termasuk di antara mereka yang berusaha menunjukkan kekuatannya.

  • Kartu merah retrospektif: 23 orang menghadapi larangan

    Menurut media berita Brasil Globo, Hulk merupakan salah satu dari 23 individu yang telah diberikan kartu merah retrospektif. Mereka menjelaskan bahwa wasit pertandingan Matheus Delgado Candancan tidak dapat secara resmi mengonfirmasi pengusiran pada saat itu karena sifat pertandingan yang kacau.

    Laporan pertandingannya dilaporkan mencakup entri berikut mengenai Everson: “Setelah dilanggar, dia menjatuhkan lawannya, menyerang lawannya, dan secara brutal memukul lawannya, nomor 88, di wajah dengan lututnya. Saya jelaskan bahwa setelah tindakan ini, perkelahian massal meletus, sehingga tidak mungkin mengeluarkan kartu merah.”

    Dia menambahkan mengenai Christian: “Karena memukul lawannya, nomor 22, di kepala dengan tulang keringnya, menggunakan kekuatan berlebihan dan intensitas tinggi, saat bola sudah berada dalam penguasaan kiper. Saya jelaskan bahwa setelah tindakan ini, perkelahian massal meletus, sehingga tidak mungkin menunjukkan kartu merah.”

    Candancan melanjutkan tentang mereka yang seharusnya mendapat kartu merah: “Dikeluarkan dari lapangan karena memukul dan menendang lawannya selama perkelahian setelah pertandingan berakhir, dan tidak mungkin mengeluarkan kartu merah karena kekacauan.”

    Globo melaporkan bahwa 12 anggota skuad Cruzeiro menghadapi larangan bermain, bersama dengan 11 dari Atletico Mineiro - termasuk bek kiri mantan Atletico Madrid dan Nottingham Forest, Renan Lodi, dalam daftar tersebut.

  • Tite merayakan kemenangan sementara Hulk meminta maaf atas insiden yang tidak menyenangkan.

    Hulk mengatakan kepada wartawan setelah pertandingan: “Ini sangat disayangkan, saya belum pernah melihat kekerasan seperti itu dalam pertandingan sepak bola mana pun. Kita tidak boleh memberikan contoh seperti itu karena dampaknya akan dirasakan di seluruh dunia. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga citra kita dan citra institusi.”

    Sementara penyerang Atletico-MG berada dalam suasana hati yang menyesal, karena dia harus memikirkan apa yang bisa terjadi, mantan manajer Brasil Tite merayakan kemenangan trofi yang dinanti-nantikan. Dia mengatakan tentang memberikan kesuksesan nyata bagi basis penggemar yang bersemangat: “Saya ingin menyampaikan kepada penggemar Cruzeiro kasih sayang dan rasa hormat yang saya miliki untuk mereka. Saya mungkin kurang kompeten kadang-kadang, tetapi rasa hormat terhadap penggemar, kerja keras, martabat, dan kejujuran, itulah yang penting.”

    Tindakan disiplin akan diambil terhadap Cruzeiro dan Atletico Mineiro, karena mereka gagal mengendalikan pemain dan staf mereka, dengan otoritas olahraga yang berwenang akan menentukan sanksi apa yang perlu diterapkan.

