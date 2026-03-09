VIDEO: Kekacauan total di Brasil saat pemain dan staf Cruzeiro & Atletico Mineiro yang marah saling memukul dan menendang dengan brutal dalam adegan memalukan di lapangan yang mengakibatkan rekor 23 kartu merah dikeluarkan

Menurut media berita Brasil Globo, Hulk merupakan salah satu dari 23 individu yang telah diberikan kartu merah retrospektif. Mereka menjelaskan bahwa wasit pertandingan Matheus Delgado Candancan tidak dapat secara resmi mengonfirmasi pengusiran pada saat itu karena sifat pertandingan yang kacau.

Laporan pertandingannya dilaporkan mencakup entri berikut mengenai Everson: “Setelah dilanggar, dia menjatuhkan lawannya, menyerang lawannya, dan secara brutal memukul lawannya, nomor 88, di wajah dengan lututnya. Saya jelaskan bahwa setelah tindakan ini, perkelahian massal meletus, sehingga tidak mungkin mengeluarkan kartu merah.”

Dia menambahkan mengenai Christian: “Karena memukul lawannya, nomor 22, di kepala dengan tulang keringnya, menggunakan kekuatan berlebihan dan intensitas tinggi, saat bola sudah berada dalam penguasaan kiper. Saya jelaskan bahwa setelah tindakan ini, perkelahian massal meletus, sehingga tidak mungkin menunjukkan kartu merah.”

Candancan melanjutkan tentang mereka yang seharusnya mendapat kartu merah: “Dikeluarkan dari lapangan karena memukul dan menendang lawannya selama perkelahian setelah pertandingan berakhir, dan tidak mungkin mengeluarkan kartu merah karena kekacauan.”

Globo melaporkan bahwa 12 anggota skuad Cruzeiro menghadapi larangan bermain, bersama dengan 11 dari Atletico Mineiro - termasuk bek kiri mantan Atletico Madrid dan Nottingham Forest, Renan Lodi, dalam daftar tersebut.