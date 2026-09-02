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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Kekacauan di Uruguay saat suporter Danubio menyerbu lapangan untuk menyerang pemain mereka sendiri dalam kekalahan di ajang piala

Danubio
Primera Division

Insiden buruk menodai Copa Uruguay pada Selasa ketika suporter Danubio yang murka menyerbu lapangan untuk menyerang para pemain mereka saat kalah 2-0 dari Montevideo City Torque. Sejumlah orang bertopeng menerobos pengamanan pada detik-detik akhir untuk menghadapi skuad tersebut, memicu bentrokan keras dengan kiper Kevin Martinez sebelum polisi akhirnya turun tangan.

  • Para suporter memicu invasi lapangan

    Kekacauan pecah pada menit terakhir ketika seorang penyusup bertopeng masuk ke lapangan dan melakukan konfrontasi fisik dengan beberapa pemain Danubio. Ofisial pertandingan menghentikan laga selama tiga menit sebelum meniup peluit panjang lebih cepat demi menjamin keselamatan para pemain. Rekaman amatir dari tribun memperlihatkan respons polisi yang sangat lambat, saat para pemain dibiarkan melindungi diri mereka sendiri dari massa yang terus merangsek.

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  • Kekalahan di piala memperparah penderitaan

    Dua gol Nahuel Da Silva pada babak kedua membuat Danubio kalah 2-0, sehingga mereka berada di peringkat ketiga Grup A Copa Uruguay dengan tiga poin dari dua pertandingan. Ledakan kekerasan itu mencerminkan kemarahan suporter yang kian memuncak di tengah kampanye buruk juara Primera Division empat kali tersebut, yang berada di posisi ke-11 klasemen domestik dengan hanya 18 poin dari 15 pertandingan. Tekanan terhadap skuad terus meningkat setelah penampilan yang mengecewakan di kompetisi liga maupun piala.

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  • FBL-SUDAMERICANA-DANUBIO-ZULIANOAFP

    Ujian melawan Penarol menanti besar

    Danubio harus segera berbenah untuk melanjutkan aksi di liga sambil bersiap menghadapi konsekuensi disipliner dari Federasi Sepak Bola Uruguay. Ujian berat menanti pada Sabtu, 5 September, saat mereka menjamu raksasa domestik Penarol. Menjamu tim besar tradisional itu menjadi peluang krusial untuk memulihkan moral yang hancur dan menghentikan penurunan performa yang mengkhawatirkan.

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