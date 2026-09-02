AFP
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Kekacauan di Uruguay saat suporter Danubio menyerbu lapangan untuk menyerang pemain mereka sendiri dalam kekalahan di ajang piala
Para suporter memicu invasi lapangan
Kekacauan pecah pada menit terakhir ketika seorang penyusup bertopeng masuk ke lapangan dan melakukan konfrontasi fisik dengan beberapa pemain Danubio. Ofisial pertandingan menghentikan laga selama tiga menit sebelum meniup peluit panjang lebih cepat demi menjamin keselamatan para pemain. Rekaman amatir dari tribun memperlihatkan respons polisi yang sangat lambat, saat para pemain dibiarkan melindungi diri mereka sendiri dari massa yang terus merangsek.
Saksikan klipnya
Kekalahan di piala memperparah penderitaan
Dua gol Nahuel Da Silva pada babak kedua membuat Danubio kalah 2-0, sehingga mereka berada di peringkat ketiga Grup A Copa Uruguay dengan tiga poin dari dua pertandingan. Ledakan kekerasan itu mencerminkan kemarahan suporter yang kian memuncak di tengah kampanye buruk juara Primera Division empat kali tersebut, yang berada di posisi ke-11 klasemen domestik dengan hanya 18 poin dari 15 pertandingan. Tekanan terhadap skuad terus meningkat setelah penampilan yang mengecewakan di kompetisi liga maupun piala.
- AFP
Ujian melawan Penarol menanti besar
Danubio harus segera berbenah untuk melanjutkan aksi di liga sambil bersiap menghadapi konsekuensi disipliner dari Federasi Sepak Bola Uruguay. Ujian berat menanti pada Sabtu, 5 September, saat mereka menjamu raksasa domestik Penarol. Menjamu tim besar tradisional itu menjadi peluang krusial untuk memulihkan moral yang hancur dan menghentikan penurunan performa yang mengkhawatirkan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami