VIDEO: Kekacauan di Uruguay saat suporter Danubio menyerbu lapangan untuk menyerang pemain mereka sendiri dalam kekalahan di ajang piala

Dua gol Nahuel Da Silva pada babak kedua membuat Danubio kalah 2-0, sehingga mereka berada di peringkat ketiga Grup A Copa Uruguay dengan tiga poin dari dua pertandingan. Ledakan kekerasan itu mencerminkan kemarahan suporter yang kian memuncak di tengah kampanye buruk juara Primera Division empat kali tersebut, yang berada di posisi ke-11 klasemen domestik dengan hanya 18 poin dari 15 pertandingan. Tekanan terhadap skuad terus meningkat setelah penampilan yang mengecewakan di kompetisi liga maupun piala.