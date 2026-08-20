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VIDEO: Kekacauan di MLS saat Cavan Sullivan dan Yannick Bright dikartu merah dalam akhir panas pada laga imbang Inter Miami vs Philadelphia Union
Sullivan kena kartu merah dalam kekacauan di Miami
Sensasi Philadelphia Union, Sullivan, mencapai tonggak karier yang kurang diinginkan pada Rabu, 19 Agustus. Pemain ajaib berusia 16 tahun itu diusir keluar lapangan pada momen-momen dramatis akhir pertandingan imbang 2-2 melawan Inter Miami milik Messi.
Laga berakhir dengan tensi tinggi saat emosi memuncak pada injury time yang sangat larut. Sullivan diganjar kartu merah langsung setelah terjadi keributan yang melibatkan banyak pemain, menandai pengusiran pertama dalam karier profesional mudanya.
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Cinta persaudaraan memicu perkelahian pada masa injury time
Konfrontasi itu meledak pada menit ke-12 masa injury time ketika kakak sekaligus rekan setim Cavan, Quinn Sullivan, terjatuh di dalam kotak penalti. Bek Inter Miami Ian Fray tampak melangkahi lalu menginjak Quinn, yang tidak terima dengan kontak fisik tambahan tersebut.
Setelah Quinn membanting Fray sebagai respons, Cavan yang berada di dekat kejadian ikut terlibat untuk membela saudaranya saat situasi dengan cepat memanas antara kedua tim. Cavan dan gelandang Miami Yannick Bright mulai saling dorong saat rekan-rekan setim mereka turun tangan.
Setelah situasi kembali tenang usai diskusi wasit, Cavan dan Bright sama-sama diganjar kartu merah, sementara Quinn menerima kartu kuning atas perannya dalam keributan itu.
- Icon Sportswire
Skorsing menanti jelang lawatan ke Austin
Akibat kartu merah yang diterimanya saat melawan Inter Miami, Sullivan kini harus langsung menjalani skorsing satu pertandingan. Gelandang itu akan absen pada laga MLS Philadelphia Union berikutnya di kandang Austin FC pada Minggu, 23 Agustus. Absennya secara paksa ini untuk sementara akan menghentikan momentumnya di tengah musim yang sejauh ini berjalan gemilang bagi tim Wilayah Timur tersebut.
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