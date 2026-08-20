Konfrontasi itu meledak pada menit ke-12 masa injury time ketika kakak sekaligus rekan setim Cavan, Quinn Sullivan, terjatuh di dalam kotak penalti. Bek Inter Miami Ian Fray tampak melangkahi lalu menginjak Quinn, yang tidak terima dengan kontak fisik tambahan tersebut.

Setelah Quinn membanting Fray sebagai respons, Cavan yang berada di dekat kejadian ikut terlibat untuk membela saudaranya saat situasi dengan cepat memanas antara kedua tim. Cavan dan gelandang Miami Yannick Bright mulai saling dorong saat rekan-rekan setim mereka turun tangan.

Setelah situasi kembali tenang usai diskusi wasit, Cavan dan Bright sama-sama diganjar kartu merah, sementara Quinn menerima kartu kuning atas perannya dalam keributan itu.