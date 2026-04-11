Video: Keajaiban Portugal membawa Al-Nasr semakin dekat ke impian meraih gelar juara berkat dua gol ke gawang Al-Akhdoud

Al-Nassr terus menunjukkan performa gemilangnya di Liga Roshen Saudi, meraih kemenangan baru dalam perjalanannya musim ini, setelah berhasil mengalahkan Al-Akhdoud dengan skor 2-0 tanpa balasan, dalam laga putaran ke-28 kompetisi tersebut, di mana Al-Nassr tampil dominan sepanjang dua babak pertandingan.

Dengan kemenangan ini, Al-Nassr memperkuat posisinya di puncak klasemen setelah mengumpulkan 73 poin, terus memberikan tekanan dalam persaingan puncak menjelang akhir musim.

Di sisi lain, Al-Akhdoud tetap di 16 poin di peringkat ke-17, sehingga tetap berada di zona degradasi dengan sisa beberapa putaran krusial dalam pertarungan untuk bertahan di liga.

Dua gol Al-Nassr dicetak oleh pemain Portugal Cristiano Ronaldo (menit ke-16) dan rekan senegaranya João Félix (menit ke-47).