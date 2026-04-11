Goal.com
Live
Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Video: Keajaiban Portugal membawa Al-Nasr semakin dekat ke impian meraih gelar juara berkat dua gol ke gawang Al-Akhdoud

Al Akhdoud vs Al Nassr FC
Al Akhdoud
Al Nassr FC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arab Saudi
Portugal

Al-Alamy terus memimpin klasemen Liga Profesional Roshen 2025-2026

Al-Nassr terus menunjukkan performa gemilangnya di Liga Roshen Saudi, meraih kemenangan baru dalam perjalanannya musim ini, setelah berhasil mengalahkan Al-Akhdoud dengan skor 2-0 tanpa balasan, dalam laga putaran ke-28 kompetisi tersebut, di mana Al-Nassr tampil dominan sepanjang dua babak pertandingan.

Dengan kemenangan ini, Al-Nassr memperkuat posisinya di puncak klasemen setelah mengumpulkan 73 poin, terus memberikan tekanan dalam persaingan puncak menjelang akhir musim.

Di sisi lain, Al-Akhdoud tetap di 16 poin di peringkat ke-17, sehingga tetap berada di zona degradasi dengan sisa beberapa putaran krusial dalam pertarungan untuk bertahan di liga.

Dua gol Al-Nassr dicetak oleh pemain Portugal Cristiano Ronaldo (menit ke-16) dan rekan senegaranya João Félix (menit ke-47).

  • FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP

    Ronaldo memecahkan kode alur

    Pertandingan dimulai dengan tempo yang sangat lambat, di tengah pertahanan yang sangat ketat dari Al-Akhdoud, namun Cristiano Ronaldo berhasil memecah kebuntuan tuan rumah melalui gerakan cerdas pada menit ke-15.

    Ronaldo bergerak dari belakang ke depan memanfaatkan celah di pertahanan Al-Akhdoud, lalu menerima umpan dari Nawaf Bouchel, dan mencetak gol pertama pada menit ke-15.

    "El Don" pun menambah koleksi golnya menjadi 24 gol dan menempati posisi ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak Liga Roshen, di belakang penyerang Al-Qadisiyah asal Meksiko, Julian Kenyonis (26), dan bintang Al-Ahli Jeddah asal Inggris, Ivan Toney (27).





    • Iklan
  • FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP

    Serangan yang tak henti-hentinya

    Al-Nasr terus melancarkan serangan gencar ke pertahanan lawan, dengan serangkaian upaya yang sangat mengancam gawang lawan sepanjang babak pertama, sebuah gambaran yang mencerminkan keinginan jelas untuk memastikan kemenangan sejak dini.

    Pada menit ke-27, pemain Prancis Kingsley Coman melepaskan tendangan keras yang meleset tipis di samping tiang gawang, sebagai peringatan nyata pertama ke gawang lawan, sebelum tim kembali dengan cepat meningkatkan tekanan dari sayap.

    Pada menit ke-29, pemain Senegal Sadio Mané mengirim umpan silang berbahaya ke dalam kotak penalti, namun João Félix gagal mengonversinya menjadi gol, sehingga bola berujung pada tendangan sudut di tengah kekecewaan lini serang.

    Dengan tekanan yang terus berlanjut, menit ke-36 menyaksikan tendangan keras dari Cristiano Ronaldo yang ditepis dengan gemilang oleh kiper, sebelum sang bintang Portugal kembali pada menit ke-40 dengan tendangan kaki kiri yang kuat yang nyaris menggetarkan jaring, namun bola itu membentur salah satu bek dan mengubah arahnya, sehingga menjadi peluang paling berbahaya di babak ini.

    Dengan serangan yang terus menerus ini, Al-Nassr tampak seolah-olah mengepung pertahanan lawan, dengan variasi serangan yang jelas dari lini tengah dan sayap.

  • Pesona Portugal

    Babak kedua dimulai dengan tempo yang sangat cepat dari pihak Al-Nassr, yang tampil dengan serangan yang jelas untuk memperbesar keunggulan dan memastikan hasil pertandingan lebih awal, di tengah kebingungan yang terlihat di barisan pertahanan lawan.

    Menit ke-47 menjadi saksi gol kedua yang tercipta dengan cara yang menegangkan, setelah serangan mendadak yang dipimpin oleh Cristiano Ronaldo, yang mengirimkan umpan indah dan krusial ke arah Sadio Mané, untuk memulai serangan cepat dari sisi kiri.

    Mané kemudian mengirim umpan silang yang akurat ke dalam kotak penalti, yang disambut oleh sundulan Kingsley Coman yang melompat tinggi dan melepaskan tendangan keras yang membentur tiang kiri, sebelum bola kembali ke depan João Félix, yang tanpa ragu memasukkannya ke gawang, mengumumkan gol kedua di tengah perayaan besar-besaran para pemain Al-Nassr.



  • FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP

    Kinerja ekonomi dan serangan yang terukur

    Babak kedua mulai terlihat relatif tenang dari pihak Al-Nasr setelah unggul dua gol, di mana tim tersebut menjalani pertandingan dengan gaya yang lebih hati-hati dan fokus pada pengamanan skor tanpa mengambil risiko besar, sementara Al-Akhdoud berusaha kembali ke ritme pertandingan secara bertahap melalui serangan-serangan sporadis yang belum mencapai tingkat ancaman yang nyata.

    Pada menit ke-57, Pedrosa melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, yang melintas di samping tiang kiri gawang Al-Nasr, menjadi upaya serius pertama Al-Akhdoud di babak ini.

    Kemudian pada menit ke-65 muncul peluang lain, ketika Jokan Gol menyambut umpan silang dan menyundulnya, namun bola melenceng dan melintas di samping gawang kiper Brasil, Bento Matheus.

    Pelatih Al-Nassr asal Portugal, Jorge Jesus, melakukan beberapa pergantian pemain 10 menit sebelum pertandingan berakhir, yang paling menonjol adalah istirahatnya Cristiano Ronaldo.

    Pada menit ke-86, Sadio Mané menciptakan ancaman langsung melalui tendangan yang melintas di samping tiang kanan, sebelum Abdulelah Al-Omari mengancam gawang Al-Akhdoud dengan sundulan yang melebar dari gawang (menit 86).

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Nasr semakin mendekati impian meraih gelar juara

    Al-Nassr melanjutkan rentetan kemenangan gemilangnya di Liga Roshen Saudi, memperkuat posisinya di puncak klasemen dan kembali memperlebar jarak dengan Al-Hilal menjadi 5 poin, dengan hanya tersisa 6 putaran lagi menjelang akhir kompetisi, dalam persaingan sengit memperebutkan gelar juara.

    Al-Nassr kini membutuhkan kemenangan dalam 4 dari 6 pertandingan tersisa untuk memastikan gelar juara secara resmi, di tengah fokus yang sangat tinggi di dalam tim menjelang akhir musim.

    Selain itu, pertandingan yang dinantikan melawan Al-Hilal pada 7 Mei mendatang, dalam putaran ke-32, mungkin akan menjadi penentu dan menentukan, karena bisa menjadi momen penobatan juara jika Al-Nassr terus unggul dalam putaran-putaran berikutnya.

Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI
Saudi Pro League
Damac FC crest
Damac FC
DHA
Al Akhdoud crest
Al Akhdoud
ALA