VIDEO: Keajaiban lain dari Lionel Messi! Legenda Argentina itu melepaskan tendangan melengkung yang dramatis ke sudut atas gawang, membawa Inter Miami mengalahkan Colorado Rapids dalam laga seru berbalut lima gol

Penyerang legendaris itu mencetak dua gol pada malam itu, namun golnya pada menit ke-79-lah yang akan selalu dikenang. Setelah Colorado kehilangan bola di dekat lini tengah, Messi merebut bola dan menerobos ke arah kotak penalti, kemudian memotong ke dalam di dekat sudut kanan sebelum melepaskan tendangan indah yang melengkung sempurna ke sudut atas gawang. Kemenangan ini sangat penting bagi Herons karena mereka memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi tujuh pertandingan dan naik ke posisi kedua di klasemen Wilayah Timur, satu poin di belakang pemuncak klasemen Nashville SC. Selain dua gol Messi, striker internasional Meksiko German Berterame juga mencetak gol untuk memastikan Inter Miami meninggalkan Colorado dengan kemenangan 3-2 yang diraih dengan susah payah.