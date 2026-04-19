Penyerang legendaris itu mencetak dua gol pada malam itu, namun golnya pada menit ke-79-lah yang akan selalu dikenang. Setelah Colorado kehilangan bola di dekat lini tengah, Messi merebut bola dan menerobos ke arah kotak penalti, kemudian memotong ke dalam di dekat sudut kanan sebelum melepaskan tendangan indah yang melengkung sempurna ke sudut atas gawang. Kemenangan ini sangat penting bagi Herons karena mereka memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi tujuh pertandingan dan naik ke posisi kedua di klasemen Wilayah Timur, satu poin di belakang pemuncak klasemen Nashville SC. Selain dua gol Messi, striker internasional Meksiko German Berterame juga mencetak gol untuk memastikan Inter Miami meninggalkan Colorado dengan kemenangan 3-2 yang diraih dengan susah payah.
VIDEO: Keajaiban lain dari Lionel Messi! Legenda Argentina itu melepaskan tendangan melengkung yang dramatis ke sudut atas gawang, membawa Inter Miami mengalahkan Colorado Rapids dalam laga seru berbalut lima gol
Malam yang memecahkan rekor bagi MLS di Colorado
'Efek Messi' terlihat jelas saat 75.824 penonton memadati stadion, menjadikan pertandingan ini sebagai yang kedua dengan jumlah penonton terbanyak dalam sejarah Major League Soccer. Para penggemar berbondong-bondong datang dari seluruh penjuru negeri untuk menyaksikan pemenang Ballon d'Or delapan kali itu, dan ia tidak mengecewakan mereka. Meskipun Rapids berjuang dengan gigih dan sering merepotkan barisan pertahanan Miami, kehebatan individu kapten tim tamu itulah yang menjadi pembeda.
Hoyos menikmati debut impiannya saat kembali bersama anak didiknya
Pertandingan tersebut menandai babak baru bagi klub asal Florida itu setelah kepergian mendadak Javier Mascherano, yang mengundurkan diri hanya beberapa bulan setelah membawa tim tersebut meraih gelar MLS Cup. Dalam sebuah pernyataan, Mascherano mengatakan bahwa ia mundur karena "alasan pribadi". Pelatih sementara Guillermo Hoyos, yang sebelumnya menjabat sebagai direktur olahraga klub, ditugaskan untuk menstabilkan situasi. Hubungan antara Hoyos dan Messi telah terjalin selama puluhan tahun sejak mereka bersama di akademi La Masia Barcelona yang terkenal, sehingga menambah nuansa emosional pada kemenangan tersebut.