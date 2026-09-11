AFP
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VIDEO: 'Kau alasan orang-orang tidak mau menandatangani!' - legenda Man Utd Darren Fletcher membalas suporter yang 'kasar' usai kemenangan di Liga Champions
Fletcher turun tangan setelah permusuhan usai pertandingan
Setelah kemenangan 4-0 Manchester United atas Sabah di Liga Champions di Old Trafford, tensi memanas di luar stadion. Bintang-bintang tim utama yang melewati kerumunan suporter yang menunggu di dekat bus tim memicu reaksi marah dari sebagian basis penggemar.
Satu orang diduga melontarkan caci maki kepada skuad yang meninggalkan lokasi karena menolak berhenti. Hal itu mendorong Fletcher, pelatih kepala tim U-18 klub saat ini dan sosok dengan 342 penampilan untuk Manchester United, untuk turun tangan dan secara langsung menanggapi permusuhan tersebut.
"Anda adalah alasan orang-orang tidak menandatangani kontrak"
Rekaman yang beredar di media sosial menangkap momen pria 42 tahun itu berjalan menghampiri suporter yang bersalah tersebut untuk mengecam perilakunya. "Hei dengar, itu tidak penting, kamu tidak bisa berbicara seperti itu," kata pria Skotlandia itu kepada orang tersebut.
Sambil menunjuk langsung ke arah fan itu, Fletcher menambahkan: "Kamulah alasan orang-orang tidak mau menandatangani kontrak, kamulah alasan orang-orang tidak mau menandatangani kontrak."
Sikap tegas mantan gelandang itu langsung mendapat dukungan dari suporter lain di sekitarnya. Saat Fletcher berjalan pergi, kerumunan di sekelilingnya bersorak dan meneriakkan "legenda, legenda" sebagai bentuk apresiasi atas intervensinya.
Pemanenan tanda tangan skala industri memicu kekhawatiran
Meski mantan bek Patrice Evra sebelumnya mengungkapkan bahwa Sir Alex Ferguson pernah dengan terkenal memarahi skuadnya karena mengabaikan para suporter dalam tur pramusim, lanskap modern telah berubah. Pemburu tanda tangan profesional telah menjadi gangguan yang semakin besar di Old Trafford dalam beberapa tahun terakhir.
Klub dikabarkan makin frustrasi dengan praktik pengumpulan tanda tangan dalam skala industri, ketika sejumlah individu mengganggu para pemain semata-mata untuk menjual memorabilia bertanda tangan demi meraih keuntungan. Masalah yang terus berlangsung ini dapat dimengerti membuat bintang-bintang saat ini lebih enggan berinteraksi dengan kerumunan setelah pertandingan.
Di atas lapangan, United menikmati kembalinya mereka ke kompetisi Eropa dengan sempurna. Gol-gol babak pertama dari Matheus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko, yang kemudian disusul gol Lisandro Martinez, memastikan kemenangan nyaman atas pendatang baru dari Azerbaijan itu.
- Getty Images Sport
Derbi Manchester krusial menanti Manchester United
Manchester United tidak punya waktu untuk larut dalam gangguan di luar lapangan pada Kamis karena mereka harus segera mengalihkan fokus kembali ke tugas domestik, dengan derby Manchester yang sangat dinantikan menanti pada Minggu. Skuad kini harus menerjemahkan performa kejam mereka di Eropa ke dalam laga besar Premier League melawan rival lokal terbesar mereka.
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