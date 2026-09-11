Rekaman yang beredar di media sosial menangkap momen pria 42 tahun itu berjalan menghampiri suporter yang bersalah tersebut untuk mengecam perilakunya. "Hei dengar, itu tidak penting, kamu tidak bisa berbicara seperti itu," kata pria Skotlandia itu kepada orang tersebut.

Sambil menunjuk langsung ke arah fan itu, Fletcher menambahkan: "Kamulah alasan orang-orang tidak mau menandatangani kontrak, kamulah alasan orang-orang tidak mau menandatangani kontrak."

Sikap tegas mantan gelandang itu langsung mendapat dukungan dari suporter lain di sekitarnya. Saat Fletcher berjalan pergi, kerumunan di sekelilingnya bersorak dan meneriakkan "legenda, legenda" sebagai bentuk apresiasi atas intervensinya.