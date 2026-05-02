VIDEO: Kartu merah akibat insiden tarik rambut kembali terjadi di Liga Premier, saat pemain Sunderland, Dan Ballard, diusir dari lapangan setelah tinjauan VAR

Insiden tersebut terjadi di awal babak pertama di Molineux saat Ballard terlibat perebutan bola dengan striker Wolves, Tolu Arokodare. Saat berebut bola, pemain Sunderland itu tampak mencengkeram seikat rambut kepang panjang sang penyerang, sehingga pertandingan dihentikan untuk tinjauan video. Wasit Paul Tierney, setelah memeriksa monitor di pinggir lapangan, menilai tindakan tersebut sebagai perilaku kasar dan langsung mengeluarkan kartu merah.

Meskipun harus kehilangan pemain, Sunderland sebenarnya sempat memimpin lebih dulu lewat sundulan Nordi Mukiele. Namun, kartu merah tersebut memaksa tim tamu bermain lebih dari satu jam dengan keunggulan jumlah pemain - situasi yang dimanfaatkan Wolverhampton pada menit ke-54 ketika Santiago Bueno mencetak gol penyama kedudukan.











