guardiola(C)Getty Images
VIDEO: 'Kamu lucu sekali!' - Saksikan respons sarkastis Pep Guardiola kepada jurnalis yang menanyakan apakah ia akan mengenakan seragam West Ham

Pep Guardiola menanggapi pertanyaan tersebut dengan sarkasme khasnya saat ditanya apakah ia akan mengenakan jersey West Ham United untuk mendukung tim tersebut dalam laga melawan Arsenal pada hari Minggu. Pelatih Manchester City itu menegaskan bahwa fokusnya tetap sepenuhnya tertuju pada pertandingan timnya sendiri melawan Brentford.

  • Guardiola menampik usulan terkait seragam West Ham

    Persaingan perebutan gelar Liga Premier memasuki fase penentu, dengan Manchester City memburu pemuncak klasemen Arsenal. Tim asuhan Guardiola tertinggal lima poin, namun masih memiliki satu pertandingan sisa yang krusial yang berpotensi mengubah peta persaingan di pekan-pekan terakhir musim ini.

    Perhatian juga beralih ke lawatan Arsenal ke markas West Ham, dengan para pesaing berharap The Hammers bisa merebut poin dari pemuncak klasemen. Dalam konferensi pers prapertandingan, Guardiola ditanya dengan nada bercanda apakah ia akan mengenakan jersey West Ham untuk mendukung mereka. Manajer City itu dengan cepat menepis saran tersebut, menegaskan bahwa ia tidak tertarik untuk fokus pada tim lain sementara timnya sendiri masih memiliki pertandingan penting yang harus dimainkan.

  • Guardiola menanggapi dengan sarkasme khasnya

    Guardiola menanggapi pertanyaan tersebut dengan nada sarkastis saat menjalani sesi wawancara media menjelang pertandingan City berikutnya.

    "Kamu lucu banget, ya?!" jawabnya. Ia kemudian mengalihkan perhatian ke tugas timnya saat ini, sambil menambahkan: "Ayo menangkan pertandingan kami melawan Brentford dan setelah itu di konferensi pers, seperti biasa kalian pasti ada di sana karena kalian tidak bisa hidup tanpa konferensi pers saya, baru setelah itu kalian bisa bertanya kepada saya."

    Kota ini fokus pada laga melawan Brentford

    Manchester City harus terlebih dahulu melewati laga yang berpotensi sulit melawan Brentford sebelum mengalihkan perhatian mereka ke persaingan perebutan gelar juara secara keseluruhan. Satu kesalahan saja bisa berakibat fatal, terutama karena Arsenal saat ini unggul dalam perolehan poin. Tim asuhan Guardiola menyadari bahwa mereka harus terus meraih kemenangan untuk tetap memberikan tekanan pada pemuncak klasemen, seiring dengan semakin mendekatnya akhir persaingan perebutan gelar Liga Premier.

