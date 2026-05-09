VIDEO: 'Kamu lucu sekali!' - Saksikan respons sarkastis Pep Guardiola kepada jurnalis yang menanyakan apakah ia akan mengenakan seragam West Ham

Persaingan perebutan gelar Liga Premier memasuki fase penentu, dengan Manchester City memburu pemuncak klasemen Arsenal. Tim asuhan Guardiola tertinggal lima poin, namun masih memiliki satu pertandingan sisa yang krusial yang berpotensi mengubah peta persaingan di pekan-pekan terakhir musim ini.

Perhatian juga beralih ke lawatan Arsenal ke markas West Ham, dengan para pesaing berharap The Hammers bisa merebut poin dari pemuncak klasemen. Dalam konferensi pers prapertandingan, Guardiola ditanya dengan nada bercanda apakah ia akan mengenakan jersey West Ham untuk mendukung mereka. Manajer City itu dengan cepat menepis saran tersebut, menegaskan bahwa ia tidak tertarik untuk fokus pada tim lain sementara timnya sendiri masih memiliki pertandingan penting yang harus dimainkan.