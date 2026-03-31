AFP
Diterjemahkan oleh
VIDEO: 'Kamu harus bisa mengelola banyak ego!' - Gerard Piqué membantah akan menggantikan Michael Carrick di Manchester United
Piqué menolak tawaran untuk kembali ke Old Trafford
Dalam acara The Late Run Show, Piqué ditanya oleh pembawa acara Chad Johnson mengenai kemungkinan untuk memimpin tim di Old Trafford. Pemain berusia 39 tahun itu dengan cepat menampik spekulasi tentang kembalinya ia ke pinggir lapangan. Ketika ditanya secara langsung apakah ia pernah membayangkan skenario di mana ia memimpin klub lamanya, Pique memberikan jawaban yang komprehensif. Ia menyatakan: "Tidak, sebagai manajer, saya tidak pernah membayangkan diri saya menjadi manajer. Pada dasarnya karena Anda harus mengelola banyak ego dan rutinitas latihan setiap hari, serta menghabiskan akhir pekan untuk bepergian."
Menghadapi ego yang besar
Piqué menegaskan bahwa jadwal yang padat dan tekanan yang tinggi dalam menangani ruang ganti modern yang dipenuhi pemain-pemain ternama sama sekali tidak sesuai dengan ambisinya saat ini.
Kehidupan setelah pensiun dari dunia olahraga
Pemenang Piala Dunia itu melanjutkan penjelasannya, menegaskan bahwa gaya hidup seorang pelatih modern tidak menarik baginya. Ia menambahkan: "Itu adalah sesuatu yang membuat saya ingin benar-benar menjauh dari sepak bola setelah pensiun. Dan setidaknya dalam waktu dekat, saya tidak melihat diri saya menjadi manajer." Sejak gantung sepatu, ia lebih fokus pada usaha bisnisnya daripada mengejar lisensi kepelatihan. Sementara beberapa mantan rekan setimnya telah beralih ke dunia manajemen, ia justru mendedikasikan waktunya untuk Kings League, menghindari jadwal padat yang menjadi ciri khas kepelatihan tingkat elit.
- Getty Images Sport
Carrick mengambil alih kemudi
Meskipun pelatih asal Spanyol itu tidak tertarik menjadi manajer, Manchester United saat ini memiliki pelatih sementara yang tampil gemilang. Carrick telah memimpin kebangkitan yang luar biasa sejak menggantikan Ruben Amorim pada 13 Januari, sehingga memicu seruan luas agar ia ditunjuk secara permanen. Rekor fenomenalnya sangat kontras dengan masa jabatan Amorim; pelatih asal Portugal itu memimpin 20 pertandingan liga musim ini, dengan catatan delapan kemenangan, tujuh hasil imbang, dan enam kekalahan, mengumpulkan 31 poin. Sebaliknya, pria berusia 44 tahun itu telah memimpin 10 pertandingan Liga Premier, meraih tujuh kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya menelan satu kekalahan.