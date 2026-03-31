VIDEO: 'Kamu harus bisa mengelola banyak ego!' - Gerard Piqué membantah akan menggantikan Michael Carrick di Manchester United

Mantan bek Manchester United, Gerard Piqué, telah sepenuhnya menampik kemungkinan untuk menjadi manajer klub tersebut di masa depan. Pemain asal Spanyol itu menyebutkan rutinitas harian yang melelahkan dan kebutuhan untuk mengelola ego-ego besar sebagai alasan utama mengapa ia tidak tertarik menggantikan manajer sementara Michael Carrick, dan lebih memilih untuk tetap sepenuhnya menjauh dari sisi kepelatihan dalam olahraga ini.

  • Piqué menolak tawaran untuk kembali ke Old Trafford

    Dalam acara The Late Run Show, Piqué ditanya oleh pembawa acara Chad Johnson mengenai kemungkinan untuk memimpin tim di Old Trafford. Pemain berusia 39 tahun itu dengan cepat menampik spekulasi tentang kembalinya ia ke pinggir lapangan. Ketika ditanya secara langsung apakah ia pernah membayangkan skenario di mana ia memimpin klub lamanya, Pique memberikan jawaban yang komprehensif. Ia menyatakan: "Tidak, sebagai manajer, saya tidak pernah membayangkan diri saya menjadi manajer. Pada dasarnya karena Anda harus mengelola banyak ego dan rutinitas latihan setiap hari, serta menghabiskan akhir pekan untuk bepergian."

    • Iklan

  • Menghadapi ego yang besar

    Piqué menegaskan bahwa jadwal yang padat dan tekanan yang tinggi dalam menangani ruang ganti modern yang dipenuhi pemain-pemain ternama sama sekali tidak sesuai dengan ambisinya saat ini.



  • Kehidupan setelah pensiun dari dunia olahraga

    Pemenang Piala Dunia itu melanjutkan penjelasannya, menegaskan bahwa gaya hidup seorang pelatih modern tidak menarik baginya. Ia menambahkan: "Itu adalah sesuatu yang membuat saya ingin benar-benar menjauh dari sepak bola setelah pensiun. Dan setidaknya dalam waktu dekat, saya tidak melihat diri saya menjadi manajer." Sejak gantung sepatu, ia lebih fokus pada usaha bisnisnya daripada mengejar lisensi kepelatihan. Sementara beberapa mantan rekan setimnya telah beralih ke dunia manajemen, ia justru mendedikasikan waktunya untuk Kings League, menghindari jadwal padat yang menjadi ciri khas kepelatihan tingkat elit.

    Carrick mengambil alih kemudi

    Meskipun pelatih asal Spanyol itu tidak tertarik menjadi manajer, Manchester United saat ini memiliki pelatih sementara yang tampil gemilang. Carrick telah memimpin kebangkitan yang luar biasa sejak menggantikan Ruben Amorim pada 13 Januari, sehingga memicu seruan luas agar ia ditunjuk secara permanen. Rekor fenomenalnya sangat kontras dengan masa jabatan Amorim; pelatih asal Portugal itu memimpin 20 pertandingan liga musim ini, dengan catatan delapan kemenangan, tujuh hasil imbang, dan enam kekalahan, mengumpulkan 31 poin. Sebaliknya, pria berusia 44 tahun itu telah memimpin 10 pertandingan Liga Premier, meraih tujuh kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya menelan satu kekalahan.

