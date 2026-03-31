Dalam acara The Late Run Show, Piqué ditanya oleh pembawa acara Chad Johnson mengenai kemungkinan untuk memimpin tim di Old Trafford. Pemain berusia 39 tahun itu dengan cepat menampik spekulasi tentang kembalinya ia ke pinggir lapangan. Ketika ditanya secara langsung apakah ia pernah membayangkan skenario di mana ia memimpin klub lamanya, Pique memberikan jawaban yang komprehensif. Ia menyatakan: "Tidak, sebagai manajer, saya tidak pernah membayangkan diri saya menjadi manajer. Pada dasarnya karena Anda harus mengelola banyak ego dan rutinitas latihan setiap hari, serta menghabiskan akhir pekan untuk bepergian."