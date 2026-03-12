VIDEO: Kamera menangkap reaksi terkejut Jude Bellingham terhadap hat-trick Federico Valverde dalam kemenangan Real Madrid atas Manchester City

Real Madrid menampilkan penampilan luar biasa di Eropa pada Rabu malam, mengalahkan Manchester City 3-0 di Santiago Bernabeu. Meskipun kehilangan pemain kunci seperti Kylian Mbappe dan Bellingham karena cedera, tim asuhan Alvaro Arbeloa berhasil memimpin dengan nyaman sebelum babak pertama berakhir.

Ini adalah malam Federico Valverde. Gelandang berusia 27 tahun itu membuka skor dengan memanfaatkan umpan panjang dari Thibaut Courtois sebelum menggandakan keunggulan hanya tujuh menit kemudian. Ia kemudian mencetak gol ketiganya dalam pertandingan tersebut tiga menit sebelum babak pertama berakhir, memastikan Los Blancos membawa keunggulan tiga gol ke babak kedua.

Selama jeda, Bellingham terlihat menonton gol tersebut di layar besar dari tempat duduknya di tribun. Gelandang Inggris itu tampak terkejut, mulutnya terbuka lebar saat meninjau gol tersebut. Tidak hanya Bellingham, Mbappe, yang juga menonton dari tribun, juga bereaksi dengan antusias setelah Valverde mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut.