Fede Valverde Real Madrid 2:1Getty/GOAL
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Kamera menangkap reaksi terkejut Jude Bellingham terhadap hat-trick Federico Valverde dalam kemenangan Real Madrid atas Manchester City

Jude Bellingham tertangkap kamera terlihat sangat terkejut saat Federico Valverde menghancurkan Manchester City dengan hattrick yang memukau. Pemain internasional Inggris itu, yang menonton dari tribun karena cedera, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya atas penampilan gemilang Valverde di Liga Champions.

  • Pertunjukan gemilang Valverde mengejutkan Manchester City

    Real Madrid menampilkan penampilan luar biasa di Eropa pada Rabu malam, mengalahkan Manchester City 3-0 di Santiago Bernabeu. Meskipun kehilangan pemain kunci seperti Kylian Mbappe dan Bellingham karena cedera, tim asuhan Alvaro Arbeloa berhasil memimpin dengan nyaman sebelum babak pertama berakhir.

    Ini adalah malam Federico Valverde. Gelandang berusia 27 tahun itu membuka skor dengan memanfaatkan umpan panjang dari Thibaut Courtois sebelum menggandakan keunggulan hanya tujuh menit kemudian. Ia kemudian mencetak gol ketiganya dalam pertandingan tersebut tiga menit sebelum babak pertama berakhir, memastikan Los Blancos membawa keunggulan tiga gol ke babak kedua.

    Selama jeda, Bellingham terlihat menonton gol tersebut di layar besar dari tempat duduknya di tribun. Gelandang Inggris itu tampak terkejut, mulutnya terbuka lebar saat meninjau gol tersebut. Tidak hanya Bellingham, Mbappe, yang juga menonton dari tribun, juga bereaksi dengan antusias setelah Valverde mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut.

  • Tonton klip-klipnya

  • Kondisi Mbappe dan Bellingham saat ini

    Bellingham saat ini sedang dalam proses pemulihan dari cedera otot paha dan diperkirakan akan kembali beraksi pada leg kedua di Etihad Stadium minggu depan. Mbappe juga sedang berusaha pulih tepat waktu untuk pertandingan tersebut akibat masalah lutut. Kedua bintang Los Blancos tersebut telah menjalani serangkaian program rehabilitasi, termasuk perawatan di luar negeri. Awal pekan ini, bintang Prancis tersebut dilaporkan telah kembali berlatih. Namun, ia tidak menyelesaikan sesi latihan penuh bersama tim utama, melainkan melakukan lari terus-menerus bersama pelatih kebugaran Sebastien Devillaz.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Keuntungan besar menjelang leg kedua

    Kemenangan telak ini tentu menjadi aset berharga bagi Los Blancos menjelang leg kedua di Etihad Stadium pekan depan. Namun, sebelum bertolak ke Manchester, tim asuhan Arbeloa akan terlebih dahulu menjamu Elche di La Liga. Madrid saat ini berada di peringkat kedua klasemen Liga Spanyol dengan 63 poin dari 27 pertandingan, empat poin di belakang pemuncak klasemen Barcelona. Sementara itu, Mbappe dan Bellingham diperkirakan akan absen dalam laga melawan Elche karena masih dalam proses pemulihan dari cedera.

