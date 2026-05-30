AFP
VIDEO: Kai Havertz membawa Arsenal unggul dan bergabung dengan Cristiano Ronaldo dalam kelompok eksklusif pemain yang mencetak gol pembuka di final Liga Champions saat menghadapi PSG
Havertz bergabung dengan jajaran pemain elit di Budapest
Havertz semakin mengukuhkan statusnya sebagai spesialis pertandingan besar dengan mencetak gol pembuka bagi Arsenal pada menit kelima final Liga Champions melawan PSG. Penyerang asal Jerman itu melepaskan diri di sayap kiri dan, tanpa ada yang menghalanginya, menerobos ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan keras yang menghujam jaring gawang.
Dengan mencetak gol di Puskas Arena, Havertz menjadi salah satu dari tiga pemain dalam sejarah yang mencetak gol di final Liga Champions untuk dua tim berbeda, bergabung dengan Cristiano Ronaldo (Manchester United dan Real Madrid) serta Mario Mandzukic (Bayern Munich dan Juventus).
Penyerang asal Jerman ini, yang sebelumnya mencetak gol penentu kemenangan bagi Chelsea saat melawan Manchester City di final 2021, membawa pasukan Mikel Arteta memimpin lebih dulu berkat golnya di awal pertandingan melawan tim asuhan Luis Enrique, saat Arsenal berupaya mengamankan gelar juara Eropa pertama mereka dan melengkapi prestasi ganda bersejarah setelah kemenangan mereka di Liga Premier.
Pujian dan rekam jejak Enrique menguntungkan Arsenal
Enrique, yang mengincar gelar Liga Champions ketiganya sebagai pelatih, memuji perkembangan Arsenal menjelang pertandingan. Ia mengatakan: “Tidak, saya tidak terkejut, terutama melihat apa yang telah mereka capai tahun ini. Mereka benar-benar layak memenangkan Liga Premier. Mereka adalah tim terbaik dan paling konsisten. Memang tidak selalu mudah dengan Manchester City yang terus membayangi, tapi mereka pantas meraih gelar itu. Arteta sudah berada di sana selama enam setengah tahun, jadi dia sangat memahami tim ini.”
Sejarah jelas berpihak pada Arsenal, karena masing-masing dari 11 tim terakhir yang mencetak gol pembuka di final Liga Champions berhasil mengangkat trofi. Tim terakhir yang memimpin lebih dulu namun tetap gagal adalah Atletico Madrid pada tahun 2014, ketika mereka akhirnya kalah 4-1 dari Real Madrid.
The Gunners memburu sejarah saat menghadapi juara bertahan
Pertandingan ini menandai penampilan kedua Arsenal di final Liga Champions sepanjang sejarah, menyusul kekalahan menyakitkan 2-1 dari Barcelona pada tahun 2006 — sebuah pertandingan yang, kebetulan, juga melihat The Gunners sempat memimpin sebelum akhirnya tergelincir. Sebaliknya, Paris Saint-Germain turun ke lapangan sebagai juara bertahan, bertekad mempertahankan gelar mereka setelah menghancurkan Inter dengan kemenangan telak 5-0 di final musim lalu.