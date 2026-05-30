VIDEO: Kai Havertz membawa Arsenal unggul dan bergabung dengan Cristiano Ronaldo dalam kelompok eksklusif pemain yang mencetak gol pembuka di final Liga Champions saat menghadapi PSG

Havertz semakin mengukuhkan statusnya sebagai spesialis pertandingan besar dengan mencetak gol pembuka bagi Arsenal pada menit kelima final Liga Champions melawan PSG. Penyerang asal Jerman itu melepaskan diri di sayap kiri dan, tanpa ada yang menghalanginya, menerobos ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan keras yang menghujam jaring gawang.

Dengan mencetak gol di Puskas Arena, Havertz menjadi salah satu dari tiga pemain dalam sejarah yang mencetak gol di final Liga Champions untuk dua tim berbeda, bergabung dengan Cristiano Ronaldo (Manchester United dan Real Madrid) serta Mario Mandzukic (Bayern Munich dan Juventus).

Penyerang asal Jerman ini, yang sebelumnya mencetak gol penentu kemenangan bagi Chelsea saat melawan Manchester City di final 2021, membawa pasukan Mikel Arteta memimpin lebih dulu berkat golnya di awal pertandingan melawan tim asuhan Luis Enrique, saat Arsenal berupaya mengamankan gelar juara Eropa pertama mereka dan melengkapi prestasi ganda bersejarah setelah kemenangan mereka di Liga Premier.