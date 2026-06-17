VIDEO: Kabar Terbaru tentang Kop Stand di Wrexham! Ryan Reynolds & Rob Mac menyaksikan proyek senilai £70 juta itu mulai terbentuk saat struktur raksasa itu menjulang tinggi ke langit Wales

Visi yang diusung oleh pemilik bersama Hollywood, Ryan Reynolds dan Rob Mac, kini dengan cepat menjadi kenyataan. Wrexham baru-baru ini membagikan rekaman menakjubkan di media sosial yang memberikan gambaran paling jelas hingga saat ini mengenai kemajuan yang dicapai dalam proyek renovasi stadion ikonik tersebut. Rangka baja untuk Kop Stand yang baru kini menjulang tinggi di atas tribun yang sudah ada, menandai tonggak penting dalam sejarah modern klub.
Dalam pembaruan singkat namun menggembirakan yang menyertai video tersebut, klub menyatakan: “Pembangunan Kop Stand terus berlanjut.” Rekaman tersebut menyoroti besarnya skala proyek ini, yang dirancang untuk memodernisasi stadion sepak bola internasional tertua di Wales sekaligus meningkatkan pendapatan dan suasana pada hari pertandingan secara signifikan.