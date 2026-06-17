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Donny Afroni

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VIDEO: Kabar Terbaru tentang Kop Stand di Wrexham! Ryan Reynolds & Rob Mac menyaksikan proyek senilai £70 juta itu mulai terbentuk saat struktur raksasa itu menjulang tinggi ke langit Wales

Wrexham
Championship

Wrexham telah memberikan gambaran menakjubkan tentang masa depan kepada para penggemarnya seiring dengan terus berlanjutnya proyek renovasi ambisius senilai £70 juta di Racecourse Ground. Rekaman video drone terbaru yang dirilis oleh klub tersebut memperlihatkan skala besar Kop Stand yang baru, yang kini mulai mendominasi cakrawala Wales Utara.

  • Era Baru di Lapangan Balap

    Visi yang diusung oleh pemilik bersama Hollywood, Ryan Reynolds dan Rob Mac, kini dengan cepat menjadi kenyataan. Wrexham baru-baru ini membagikan rekaman menakjubkan di media sosial yang memberikan gambaran paling jelas hingga saat ini mengenai kemajuan yang dicapai dalam proyek renovasi stadion ikonik tersebut. Rangka baja untuk Kop Stand yang baru kini menjulang tinggi di atas tribun yang sudah ada, menandai tonggak penting dalam sejarah modern klub.

    Dalam pembaruan singkat namun menggembirakan yang menyertai video tersebut, klub menyatakan: “Pembangunan Kop Stand terus berlanjut.” Rekaman tersebut menyoroti besarnya skala proyek ini, yang dirancang untuk memodernisasi stadion sepak bola internasional tertua di Wales sekaligus meningkatkan pendapatan dan suasana pada hari pertandingan secara signifikan.

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  • Perluasan dan peningkatan kapasitas

    Tribun baru ini menjadi pusat dari transformasi yang lebih luas senilai sekitar £70 juta ($95 juta). Setelah selesai, proyek ini diperkirakan akan meningkatkan kapasitas total Racecourse Ground melampaui angka 18.000. Kop yang telah direnovasi saja diperkirakan dapat menampung sekitar 7.750 pendukung, berkat rencana yang direvisi yang menambahkan lebih dari 2.000 kursi ke spesifikasi desain aslinya. Tujuan akhir dari skema Wrexham Gateway, yang didukung oleh Pemerintah Wales, adalah mengangkat Racecourse Ground ke status Kategori 4 UEFA.

    Meskipun konstruksi secara resmi dimulai pada tahun 2025, proyek ini menghadapi kendala-kendala yang umum terjadi pada proyek pembangunan berskala besar semacam ini. Namun, Mac tetap teguh pada jadwal kapan para pendukung akhirnya dapat menempati tempat duduk mereka di struktur baru tersebut. Berbicara mengenai penyelesaian proyek ini, ia mengatakan seperti dikutip oleh Wales Online: "Stadion ini akan siap pada awal musim 2027-28. Stadion ini akan beroperasi, dan itu berarti penonton akan duduk di kursi mereka."

    Sementara itu, Reynolds tetap yakin dengan kemampuan rekannya untuk membawa proyek ini hingga tuntas, terlepas dari kompleksitas yang terlibat dalam renovasi berskala besar semacam ini. Merenungkan tekad di balik proyek ini, Reynolds menambahkan: "Pria ini mampu mewujudkan segala hal. Jika Anda mengatakan kepada Rob bahwa sesuatu itu mustahil, Anda akan melihat pupil matanya tiba-tiba melebar dan sesuatu terjadi di dalam dirinya."

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    Fitur modern dan penghormatan terhadap warisan budaya

    Dirancang oleh firma arsitektur ternama dunia, Populous, struktur dua tingkat ini lebih dari sekadar blok tempat duduk. Bangunan ini akan dilengkapi dengan area berdiri yang aman, fasilitas perhotelan premium, serta tempat duduk modern yang mudah diakses. Terlepas dari peningkatan kontemporer ini, desainnya tetap berakar kuat pada sejarah lokal, dengan eksterior bata merah yang terinspirasi oleh teknik pemasangan bata Ruabon yang terkenal di wilayah tersebut.

    Proyek ini juga memiliki makna emosional yang mendalam bagi masyarakat. Rencananya, roda penggerak dari Tambang Batubara Gresford akan dimasukkan sebagai penghormatan kepada para penambang yang kehilangan nyawa dalam bencana tahun 1934. Selain itu, patung legenda Wrexham, Joey Jones, juga direncanakan akan didirikan di lokasi tersebut, memastikan bahwa masa lalu klub dihormati saat klub ini melangkah menuju masa depan yang cerah.