VIDEO: Kabar Terbaru tentang Kop Stand di Wrexham! Ryan Reynolds & Rob Mac menyaksikan proyek senilai £70 juta itu mulai terbentuk saat struktur raksasa itu menjulang tinggi ke langit Wales

Tribun baru ini menjadi pusat dari transformasi yang lebih luas senilai sekitar £70 juta ($95 juta). Setelah selesai, proyek ini diperkirakan akan meningkatkan kapasitas total Racecourse Ground melampaui angka 18.000. Kop yang telah direnovasi saja diperkirakan dapat menampung sekitar 7.750 pendukung, berkat rencana yang direvisi yang menambahkan lebih dari 2.000 kursi ke spesifikasi desain aslinya. Tujuan akhir dari skema Wrexham Gateway, yang didukung oleh Pemerintah Wales, adalah mengangkat Racecourse Ground ke status Kategori 4 UEFA.

Meskipun konstruksi secara resmi dimulai pada tahun 2025, proyek ini menghadapi kendala-kendala yang umum terjadi pada proyek pembangunan berskala besar semacam ini. Namun, Mac tetap teguh pada jadwal kapan para pendukung akhirnya dapat menempati tempat duduk mereka di struktur baru tersebut. Berbicara mengenai penyelesaian proyek ini, ia mengatakan seperti dikutip oleh Wales Online: "Stadion ini akan siap pada awal musim 2027-28. Stadion ini akan beroperasi, dan itu berarti penonton akan duduk di kursi mereka."

Sementara itu, Reynolds tetap yakin dengan kemampuan rekannya untuk membawa proyek ini hingga tuntas, terlepas dari kompleksitas yang terlibat dalam renovasi berskala besar semacam ini. Merenungkan tekad di balik proyek ini, Reynolds menambahkan: "Pria ini mampu mewujudkan segala hal. Jika Anda mengatakan kepada Rob bahwa sesuatu itu mustahil, Anda akan melihat pupil matanya tiba-tiba melebar dan sesuatu terjadi di dalam dirinya."