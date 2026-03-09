Kapten Inggris terpaksa absen dalam laga Bundesliga Jumat melawan Borussia Monchengladbach setelah mengalami cedera di betisnya. Meskipun absennya menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung Allianz Arena, kehadirannya dalam sesi latihan terakhir menunjukkan bahwa ia siap memimpin lini depan di Italia. Bagi Vincent Kompany, ketersediaan nomor sembilan rekornya adalah perubahan besar saat kompetisi memasuki fase krusial. Bild melaporkan bahwa Kane berlatih tanpa masalah dan tampil tajam dalam sesi tersebut, menunjukkan bahwa ia pasti akan tersedia pada Selasa malam.
VIDEO: Kabar baik bagi Bayern Munich karena Harry Kane berlatih menjelang kemungkinan kembalinya dari cedera untuk pertandingan Liga Champions melawan Atalanta
Kane terlihat tajam dan bugar.
Penantian misterius Kompany akhirnya berakhir.
Kompany enggan menjamin kembalinya Kane untuk perjalanan ke Bergamo, menggunakan nada hati-hati yang bertolak belakang dengan penilaiannya sebelumnya bahwa "tidak ada yang serius." Berbicara kepada media setelah kemenangan akhir pekan, Kompany mengatakan: "Semoga [Kane akan kembali]. Jika dia bisa, itu bagus. Jika tidak, kami akan melakukannya dengan pemain yang kami miliki." Kembalinya mantan striker Tottenham ini memberikan senjata terkuat bagi pemimpin Bundesliga saat mereka berusaha memperpanjang rekor enam kemenangan beruntun di semua kompetisi.
Mengelola beban kerja
Meskipun kembalinya Kane ke latihan menjadi berita utama, Kompany harus memutuskan apakah akan langsung memasukkan pemain andalannya ke dalam starting XI atau menggunakannya dari bangku cadangan. Pemain pinjaman Chelsea, Nicolas Jackson, tampil efektif selama akhir pekan, mencetak gol untuk membuktikan bahwa skuad memiliki kedalaman, tetapi panggung Liga Champions membutuhkan level penyelesaian yang lebih klinis. Staf medis kemungkinan akan meninjau reaksi Kane terhadap sesi latihan Senin sebelum daftar tim final diserahkan di Bergamo.