VIDEO: Kabar baik bagi Bayern Munich karena Harry Kane berlatih menjelang kemungkinan kembalinya dari cedera untuk pertandingan Liga Champions melawan Atalanta

Kapten Inggris terpaksa absen dalam laga Bundesliga Jumat melawan Borussia Monchengladbach setelah mengalami cedera di betisnya. Meskipun absennya menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung Allianz Arena, kehadirannya dalam sesi latihan terakhir menunjukkan bahwa ia siap memimpin lini depan di Italia. Bagi Vincent Kompany, ketersediaan nomor sembilan rekornya adalah perubahan besar saat kompetisi memasuki fase krusial. Bild melaporkan bahwa Kane berlatih tanpa masalah dan tampil tajam dalam sesi tersebut, menunjukkan bahwa ia pasti akan tersedia pada Selasa malam.