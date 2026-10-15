Juventus meraih kemenangan dramatis atas tuan rumah Celta Vigo dengan skor 2-1 pada matchday kedua Liga Europa.

Celta Vigo unggul lebih dulu melalui gol Hugo Alvarez pada menit ke-18, tetapi Juventus membalas dengan dua gol dari Nick Woltemade dan Randal Kolo Muani pada menit ke-59 dan 90+2.

Juventus kini mengoleksi 6 poin, sementara Celta Vigo masih belum meraih satu poin pun.

Situs "Football Italia" merangkum momen-momen penting pertandingan ini, di mana tim Spanyol tersebut berhasil membuka keunggulan melalui serangan kolektif yang tertata, sebelum Swedberg mengirim bola kepada Hugo Alvarez, yang menempatkannya ke dalam gawang dari jarak dekat di tiang jauh.

Teun Koopmeiners melepaskan sundulan langsung ke arah kiper Celta Vigo, kemudian pemain Belanda itu gagal mengontrol umpan silang yang dikembalikan Pierre Kalulu dari jarak 10 yard.

Koopmeiners juga tanpa sengaja menghalangi tendangan Kerim Alajbegovic, sebelum Nick Woltemade melambungkan bola di atas mistar setelah membiarkannya memantul di dalam kotak penalti.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, para bek Celta Vigo menghalau upaya Woltemade di tiang dekat, lalu Radu tampil gemilang dengan menepis tendangan Francisco Conceicao melewati atas mistar.

Juventus berhasil menyamakan kedudukan setelah Koopmeiners mengirim umpan silang dari sisi kiri, yang diantisipasi Marcos Alonso dengan buruk, karena bola membentur dadanya dan jatuh di depan Nick Woltemade, hingga berubah menjadi umpan sempurna bagi striker Jerman tersebut, yang langsung menendangnya ke dalam gawang dari jarak 12 yard.

Juventus berbalik unggul pada masa tambahan waktu setelah Andrea Cambiaso mengirim umpan silang terukur dari sisi kiri, sehingga Randal Kolo Muani mampu menyelip di antara para bek dan melompat untuk menyambut bola dengan kepalanya di tiang jauh, mencetak gol kemenangan dari jarak yang sangat dekat.