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Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Video: Juventus Kalahkan Celta Vigo, Celtic Tumbang meski Haitam Hassan Tinggalkan Jejak

Celta Vigo vs Juventus
Celta Vigo
Juventus
Europa League
Salzburg vs AC Milan
Salzburg
AC Milan
Lyon vs Crystal Palace
Lyon
Crystal Palace
Benfica vs Celtic
Benfica
Celtic
H. Hassan
Italia
Mesir

Milan menggulung Salzburg, Lyon gagalkan Crystal Palace

Juventus meraih kemenangan dramatis atas tuan rumah Celta Vigo dengan skor 2-1 pada matchday kedua Liga Europa.

Celta Vigo unggul lebih dulu melalui gol Hugo Alvarez pada menit ke-18, tetapi Juventus membalas dengan dua gol dari Nick Woltemade dan Randal Kolo Muani pada menit ke-59 dan 90+2.

Juventus kini mengoleksi 6 poin, sementara Celta Vigo masih belum meraih satu poin pun.

Situs "Football Italia" merangkum momen-momen penting pertandingan ini, di mana tim Spanyol tersebut berhasil membuka keunggulan melalui serangan kolektif yang tertata, sebelum Swedberg mengirim bola kepada Hugo Alvarez, yang menempatkannya ke dalam gawang dari jarak dekat di tiang jauh.

Teun Koopmeiners melepaskan sundulan langsung ke arah kiper Celta Vigo, kemudian pemain Belanda itu gagal mengontrol umpan silang yang dikembalikan Pierre Kalulu dari jarak 10 yard.

Koopmeiners juga tanpa sengaja menghalangi tendangan Kerim Alajbegovic, sebelum Nick Woltemade melambungkan bola di atas mistar setelah membiarkannya memantul di dalam kotak penalti.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, para bek Celta Vigo menghalau upaya Woltemade di tiang dekat, lalu Radu tampil gemilang dengan menepis tendangan Francisco Conceicao melewati atas mistar.

Juventus berhasil menyamakan kedudukan setelah Koopmeiners mengirim umpan silang dari sisi kiri, yang diantisipasi Marcos Alonso dengan buruk, karena bola membentur dadanya dan jatuh di depan Nick Woltemade, hingga berubah menjadi umpan sempurna bagi striker Jerman tersebut, yang langsung menendangnya ke dalam gawang dari jarak 12 yard.

Juventus berbalik unggul pada masa tambahan waktu setelah Andrea Cambiaso mengirim umpan silang terukur dari sisi kiri, sehingga Randal Kolo Muani mampu menyelip di antara para bek dan melompat untuk menyambut bola dengan kepalanya di tiang jauh, mencetak gol kemenangan dari jarak yang sangat dekat.

  • FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Milan bangkit dengan kemenangan besar atas Salzburg

    Masih dalam rangkaian pekan yang sama, Milan meraih kemenangan atas Red Bull Salzburg dengan skor 4-0.

    Gol-gol Rossoneri dicetak oleh Alfadio Cisse yang mengemas "hat-trick" pada menit ke-15, 33, dan 49, serta Gonzalo Ramos pada menit ke-72.

    Milan bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-84 setelah Filippo Terracciano diganjar kartu merah.

    Dengan kemenangan ini, Milan mengoleksi 3 poin pertama mereka, sama dengan koleksi poin Salzburg.


  • FBL-EUR-C3-BENFICA-CELTICAFP

    Celtic menelan kekalahan kedua di Liga Europa

    Celtic asal Skotlandia takluk di markas Benfica dengan skor 1-4, meski pemain Mesir Haitham Hassan ikut mencatatkan kontribusinya.

    Benfica unggul lebih dulu melalui gol Jhon Duran pada menit kelima dari titik penalti.

    Alexander Bah memperbesar keunggulan tim Portugal itu pada menit 23, sebelum Jhon Duran mencetak gol keduanya secara pribadi, sekaligus gol ketiga bagi tuan rumah pada menit 36.

    Haitham Hassan menjadi kreator gol tunggal Celtic pada menit 63, yang dicetak oleh Camilo Duran.

    Vangelis Pavlidis menutup empat gol Benfica pada menit 89.

    Koleksi poin Benfica naik menjadi 6, sementara Celtic masih belum mengoleksi satu poin pun.

    Pada pekan yang sama, Lyon mengalahkan Crystal Palace dengan skor 3-2, sementara Olympiakos menang atas Marseille dengan satu gol tanpa balas.

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