Inside Brazil's Main Training Camp for FIFA World Cup 2026
VIDEO: Jurgen Klopp melontarkan sindiran pedas kepada Man Utd dan menyatakan bahwa tim Liverpool-nya LEBIH BAIK daripada Chicago Bulls yang legendaris dengan tiga gelar berturut-turut

Jurgen Klopp memang bukan tipe orang yang suka menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya, dan mantan manajer Liverpool ini telah memicu kehebohan di media sosial dengan memberikan penolakan yang tegas kepada Manchester United. Meskipun pelatih asal Jerman ini untuk saat ini masih belum kembali ke pinggir lapangan, ia tak kehilangan semangat kompetitifnya maupun kesetiaannya kepada para pendukung setia Anfield.

  • Klopp lebih memilih Knicks daripada United

    Dalam wawancara eksklusif dengan GOAL, mantan manajer legendaris Liverpool itu dihadapkan pada serangkaian perbandingan kilat antara raksasa sepak bola dan ikon olahraga Amerika. Ketika diminta memilih antara New York Knicks dan Manchester United, Klopp tak ragu memilih tim NBA tersebut, sebuah keputusan yang pasti akan menggembirakan para penggemar Liverpool sekaligus menyakiti hati para pendukung di Old Trafford.

    Terlepas dari status United sebagai juara Inggris sebanyak 20 kali dan salah satu klub tersukses dalam sejarah, kesetiaan Klopp jelas tetap berada di pihak merah Merseyside. Masa jabatannya di Anfield ditandai oleh persaingan sengit dengan Setan Merah, dan Klopp memilih Knicks dalam apa yang tampak sebagai penolakan yang disengaja dan jenaka terhadap mantan lawan-lawannya di Liga Premier.

  • Tonton klipnya

  • Liverpool mengalahkan Bulls yang legendaris?

    Pelatih asal Jerman itu kemudian diminta untuk membandingkan skuad Liverpool pemenang Liga Champions miliknya dengan salah satu dinasti terhebat dalam sejarah olahraga: Chicago Bulls era 1990-an yang dipimpin Michael Jordan. Dengan secara khusus merujuk pada era "three-peat" kedua Bulls yang ikonik, Klopp menunjukkan keyakinan yang sama yang telah mengubah The Reds menjadi tim dengan mental baja.

    Tanpa ragu, Klopp memilih tim Liverpool-nya sendiri daripada tim basket legendaris tersebut. Meskipun Bulls merupakan simbol dominasi olahraga di seluruh dunia, keyakinan Klopp yang tak tergoyahkan terhadap kelompok yang membawa gelar Liga Premier dan Piala Eropa kembali ke Anfield terlihat jelas. Itu adalah pernyataan berani yang menyoroti kebanggaan besar yang masih ia rasakan terhadap tim yang ia bangun dari nol.

  • Lionel Messi Michael JordanGetty/GOAL

    Messi atau Jordan? Klopp menemukan solusinya

    Ketika pembicaraan beralih ke perdebatan tak terhindarkan tentang siapa yang terbaik sepanjang masa (GOAT), Klopp mendapati dirinya terjepit di antara dua legenda: Lionel Messi dan Michael Jordan. Tak ingin terlihat tidak menghormati salah satu dari kedua legenda tersebut, mantan pelatih Dortmund itu memilih memberikan jawaban yang diplomatis. Alih-alih memilih salah satu pihak, ia menggabungkan nama mereka dengan nada bercanda, sambil menjawab: “Michael Messi. Lionel Jordan.”

