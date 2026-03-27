VIDEO: Jurgen Klopp Kembali ke Liverpool! Mantan manajer legendaris The Reds itu tampak ceria saat mengenakan jaket olahraga dan topi klub menjelang pertandingan amal
Klopp kembali ke bangku cadangan Anfield
"The 'Normal One'" kembali ke tempat semuanya bermula. Klopp telah kembali ke Liverpool pekan ini untuk ikut serta dalam pertandingan amal bergengsi yang diselenggarakan oleh LFC Foundation.
Mantan manajer The Reds, yang mengakhiri masa jabatannya selama sembilan tahun pada 2024, akan membantu Sir Kenny Dalglish dalam tim manajemen tim Liverpool Legends yang akan berhadapan dengan Borussia Dortmund Legends.
Klopp tampak bersemangat saat tiba di acara tersebut, dengan mudah mengenakan kembali seragam klub yang menjadi seragamnya dari Selasa hingga Minggu selama 491 pertandingan.
Meskipun saat ini ia menjabat sebagai kepala sepak bola global Red Bull, sebuah peran yang ia mulai pada Januari 2025, hatinya jelas tetap tertambat di barat laut Inggris. Para penggemar telah membanjiri media sosial dengan cuplikan kedatangan pelatih asal Jermanitu menjelang kick-off Sabtu sore.
Menanggapi rumor seputar Real Madrid
Sementara para pendukung setia Anfield memimpikan reuni, Klopp sering dikaitkan dengan kursi kepelatihan di Bernabeu. Berbagai rumor menyebutkan bahwa Real Madrid telah menghubungi pelatih berusia 58 tahun itu untuk menggantikan Alvaro Arbeloa, namun Klopp baru-baru ini memanfaatkan konferensi pers di Munich untuk membantah laporan-laporan tersebut dengan gaya blak-blakannya yang khas.
"Jika Real Madrid menelepon, kita pasti sudah mendengarnya sekarang," kata Klopp. "Tapi itu semua omong kosong. Mereka bahkan tidak menelepon, sekali pun. Mereka bahkan tidak menghubungi agen saya. Saya sudah mengatakan itu ribuan kali, tapi tentu saja saya sama sekali tidak memikirkannya saat ini. Tidak ada alasan untuk itu, syukurlah."
Pintu masih terbuka untuk masa depan
Klopp berhati-hati agar tidak sepenuhnya pensiun dari dunia sepak bola saat ia meninggalkan Merseyside, dan komentar terbarunya mengisyaratkan bahwa kariernya di pinggir lapangan mungkin belum berakhir.
Meskipun memiliki tanggung jawab besar di Red Bull, hasrat untuk mengelola taktik tampaknya masih membara di dalam diri pria yang pernah membawa Liverpool meraih gelar Liga Premier dan Liga Champions.
"Dan mengenai masa depan, saya belum sepenuhnya selesai sebagai pelatih," kata Klopp saat presentasi tim Piala Dunia Magenta TV. "Jadi, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi dalam beberapa tahun ke depan? Tapi sama sekali tidak ada rencana dalam hal itu."