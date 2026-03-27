VIDEO: Jurgen Klopp Kembali ke Liverpool! Mantan manajer legendaris The Reds itu tampak ceria saat mengenakan jaket olahraga dan topi klub menjelang pertandingan amal

"The 'Normal One'" kembali ke tempat semuanya bermula. Klopp telah kembali ke Liverpool pekan ini untuk ikut serta dalam pertandingan amal bergengsi yang diselenggarakan oleh LFC Foundation.

Mantan manajer The Reds, yang mengakhiri masa jabatannya selama sembilan tahun pada 2024, akan membantu Sir Kenny Dalglish dalam tim manajemen tim Liverpool Legends yang akan berhadapan dengan Borussia Dortmund Legends.

Klopp tampak bersemangat saat tiba di acara tersebut, dengan mudah mengenakan kembali seragam klub yang menjadi seragamnya dari Selasa hingga Minggu selama 491 pertandingan.

Meskipun saat ini ia menjabat sebagai kepala sepak bola global Red Bull, sebuah peran yang ia mulai pada Januari 2025, hatinya jelas tetap tertambat di barat laut Inggris. Para penggemar telah membanjiri media sosial dengan cuplikan kedatangan pelatih asal Jermanitu menjelang kick-off Sabtu sore.