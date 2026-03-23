VIDEO: Jude Bellingham dengan mengesankan menjalani wawancara dalam bahasa Spanyol selama hampir dua menit saat bintang Real Madrid itu membahas kembalinya dari cedera
Bellingham memberikan wawancara dalam bahasa Spanyol yang lancar setelah kemenangan dalam laga derby
Bellingham melakukan comeback yang sangat dinantikan dalam kemenangan menegangkan 3-2 atas Atletico Madrid di La Liga. Menggantikan Arda Guler pada menit ke-75, pemain berusia 22 tahun itu kembali menginjakkan kaki di lapangan Bernabeu disambut sorak-sorai meriah. Namun, justru tindakannya setelah pertandinganlah yang benar-benar mengejutkan para pendukung. Berbicara langsung kepada RMTV tanpa penerjemah, ia menunjukkan kefasihan yang luar biasa selama wawancara yang berlangsung hampir dua menit. Secara historis, pemain Inggris sering kesulitan beradaptasi dengan bahasa asing, tetapi mantan pemain muda Birmingham City ini membuktikan dirinya sebagai pengecualian langka, memperkuat ikatan yang mendalam dengan basis penggemar klub yang penuh gairah.
Kekecewaan akibat cedera dan performa tim
Fokus utama percakapan itu adalah rasa lega yang mendalam yang ia rasakan setelah kembali bermain pasca cedera otot. Saat menceritakan beban emosional yang dialaminya, gelandang tersebut jujur mengenai perjuangannya. "Sangat lama. Tujuh minggu. Saya sedih cukup lama, tapi sekarang saya senang karena sudah bisa berlatih lagi bersama rekan-rekan setim," katanya. "Sama seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya, tim sedang bermain sangat baik saat ini; pertahanan dan serangannya sangat bagus. Seperti biasa, tapi terutama dalam dua atau tiga pertandingan terakhir, dan itulah mengapa kami sering menang."
Jude memuji Valverde dan Vini Jr
Meskipun skuad harus menghadapi berbagai masalah kebugaran, ia menyoroti kontribusi luar biasa dari Vinicius Junior dan Federico Valverde, dengan menyatakan: "Luar biasa. Di masa-masa sulit, keduanya selalu menemukan cara untuk tampil lebih baik dan membantu tim. Selama periode ketika kami mengalami banyak cedera, mereka selalu membantu tim. Fede adalah contoh yang sangat baik dalam hal sikap, dan Vini adalah contoh bagaimana bangkit kembali dari masa-masa sulit. Apa yang mereka lakukan saat ini sungguh luar biasa." Ia juga menyinggung kekuatan unik dari para pendukung tuan rumah: "Suasana di sini luar biasa. Para penggemar pada malam-malam seperti ini selalu luar biasa. Suasana ini sangat membantu kami, dan itulah mengapa usaha tim begitu tinggi. Terutama dalam derby, atau saat melawan City, semua pemain benar-benar merasakan dukungan para penggemar saat mereka berada di Bernabeu."
Apa langkah selanjutnya bagi Bellingham?
Setelah kembali tampil gemilang bersama klubnya, Bellingham kini akan bergabung dengan tim nasional Inggris menjelang jeda internasional mendatang. Pelatih The Three Lions, Thomas Tuchel, telah memasukkan gelandang dinamis tersebut ke dalam skuad terbarunya untuk dua pertandingan persahabatan yang krusial. Inggris akan menghadapi Uruguay pada 27 Maret sebelum bertanding melawan Jepang empat hari kemudian. Pertandingan-pertandingan ini menjadi persiapan penting menjelang Piala Dunia 2026 yang sangat dinantikan, yang akan digelar pada bulan Juni mendatang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.