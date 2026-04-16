VIDEO: Jude Bellingham bergabung dengan rombongan pemain Real Madrid yang marah saat mereka mengejar wasit di akhir pertandingan Liga Champions yang berakhir dengan kekalahan dari Bayern Munich

Perjalanan Real Madrid di Liga Champions berakhir dengan kekalahan telak 6-4 secara agregat dari Bayern Munich, yang ditandai dengan hilangnya kendali diri secara total. Bintang Inggris Bellingham jelas merasa keputusan wasit di menit-menit akhir tidak adil, saat gelandang yang tampak putus asa itu bergabung dengan sekelompok pemain Los Blancos yang marah berlari menuju wasit asal Slovenia, Vincic, begitu peluit akhir dibunyikan. Bintang muda Turki Arda Guler, yang sebelumnya mencetak dua gol sensasional, mendapat kartu merah langsung akibat protes agresifnya setelah gol penentu kemenangan Michael Olise pada menit ke-95.
Kekacauan di Allianz Arena
Momen kegilaan Camavinga
Titik balik bagi tim tamu terjadi akibat serangkaian pelanggaran disiplin. Eduardo Camavinga, yang terus menjadi sorotan karena penampilannya musim ini, mengalami penampilan singkat yang mengerikan setelah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-62. Setelah menerima kartu kuning karena melakukan pelanggaran terhadap Jamal Musiala, pemain asal Prancis itu membuat kesalahan fatal hanya delapan menit kemudian saat ia menolak mengembalikan bola kepada gelandang Bayern, Joshua Kimmich, yang berujung pada kartu kuning kedua karena membuang-buang waktu. Pengusiran yang diakibatkannya sendiri ini membuat Madrid harus bermain dengan sepuluh orang di saat-saat paling kritis dalam pertandingan. Kekurangan jumlah pemain ini terbukti fatal karena tekanan tim tuan rumah semakin intensif, yang akhirnya berujung pada gol-gol di menit-menit akhir dari Luis Diaz dan Olise yang membalikkan keadaan.
Musim Madrid hancur berantakan
Dampak dari kekalahan ini diperkirakan akan sangat besar, dengan laporan wasit yang kemungkinan besar akan diteliti secara mendalam oleh pejabat UEFA. Sementara rekaman video insiden pasca-pertandingan terus beredar, Madrid harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tak akan meraih trofi di kompetisi Eropa musim ini. Bellingham tetap menjadi pilar utama tim, namun akan muncul pertanyaan mengenai ketidakmampuan tim untuk tetap tenang di bawah sorotan Liga Champions.