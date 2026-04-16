VIDEO: Jude Bellingham bergabung dengan rombongan pemain Real Madrid yang marah saat mereka mengejar wasit di akhir pertandingan Liga Champions yang berakhir dengan kekalahan dari Bayern Munich

Titik balik bagi tim tamu terjadi akibat serangkaian pelanggaran disiplin. Eduardo Camavinga, yang terus menjadi sorotan karena penampilannya musim ini, mengalami penampilan singkat yang mengerikan setelah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-62. Setelah menerima kartu kuning karena melakukan pelanggaran terhadap Jamal Musiala, pemain asal Prancis itu membuat kesalahan fatal hanya delapan menit kemudian saat ia menolak mengembalikan bola kepada gelandang Bayern, Joshua Kimmich, yang berujung pada kartu kuning kedua karena membuang-buang waktu. Pengusiran yang diakibatkannya sendiri ini membuat Madrid harus bermain dengan sepuluh orang di saat-saat paling kritis dalam pertandingan. Kekurangan jumlah pemain ini terbukti fatal karena tekanan tim tuan rumah semakin intensif, yang akhirnya berujung pada gol-gol di menit-menit akhir dari Luis Diaz dan Olise yang membalikkan keadaan.