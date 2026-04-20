VIDEO: 'Judas!' - Gabriel Jesus yang marah besar menegur para pendukung Man City saat striker Arsenal itu dihujani kata-kata kasar saat sedang melakukan pemanasan di pinggir lapangan

Insiden yang melibatkan Jesus hanyalah selingan dalam pertandingan krusial yang mengubah arah persaingan perebutan gelar Liga Premier secara drastis. Para penggemar City sudah dalam suasana hati yang iseng bahkan sebelum kick-off, karena botol air bertema Arsenal dijual di luar stadion untuk mengejek kurangnya ketenangan yang dianggap dimiliki The Gunners menjelang akhir musim. Di lapangan, Man City mendominasi awal pertandingan dan memimpin melalui Rayan Cherki pada menit ke-16. Gianluigi Donnarumma kemudian memberikan Arsenal gol penyama kedudukan ketika upayanya untuk menghalau bola justru mengenai Kai Havertz dan bergulir ke gawang, menandai gol liga pertama pemain Jerman itu sejak Februari 2025. Namun, Erling Haaland-lah yang menentukan hasil akhir pertandingan, dengan berputar di kotak penalti untuk menyambar umpan silang Nico O'Reilly.