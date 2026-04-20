Portsmouth v Arsenal - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport
VIDEO: 'Judas!' - Gabriel Jesus yang marah besar menegur para pendukung Man City saat striker Arsenal itu dihujani kata-kata kasar saat sedang melakukan pemanasan di pinggir lapangan

Gabriel Jesus terlibat dalam insiden panas dengan para pendukung Manchester City setelah dijuluki "Yudas" saat Arsenal bertandang ke Stadion Etihad dalam laga Liga Premier. Saat sedang melakukan pemanasan di pinggir lapangan dalam kekalahan 2-1 yang dialami The Gunners, pemain asal Brasil itu berbalik dan berbicara kepada para pendukung yang melontarkan nyanyian-nyanyian negatif kepadanya.

    Sebagai sosok yang tak pernah menghindar dari konfrontasi, Jesus menghentikan sejenak rutinitas pemanasannya untuk menegur pendukung tersebut secara langsung. Dalam rekaman yang kemudian menjadi viral, pemain berusia 29 tahun itu terdengar mengingatkan sang pendukung akan kesuksesan yang diraihnya selama lima tahun berkarier di Man City. Penyerang itu membalas dengan mengatakan, "Saya memenangkan 11 gelar di sini," sebelum kembali ke persiapannya. Meskipun Jesus sebenarnya memenangkan 10 trofi—termasuk empat gelar Liga Premier—pesannya jelas: ia merasa jasanya layak mendapatkan lebih banyak penghormatan.

    Insiden yang melibatkan Jesus hanyalah selingan dalam pertandingan krusial yang mengubah arah persaingan perebutan gelar Liga Premier secara drastis. Para penggemar City sudah dalam suasana hati yang iseng bahkan sebelum kick-off, karena botol air bertema Arsenal dijual di luar stadion untuk mengejek kurangnya ketenangan yang dianggap dimiliki The Gunners menjelang akhir musim. Di lapangan, Man City mendominasi awal pertandingan dan memimpin melalui Rayan Cherki pada menit ke-16. Gianluigi Donnarumma kemudian memberikan Arsenal gol penyama kedudukan ketika upayanya untuk menghalau bola justru mengenai Kai Havertz dan bergulir ke gawang, menandai gol liga pertama pemain Jerman itu sejak Februari 2025. Namun, Erling Haaland-lah yang menentukan hasil akhir pertandingan, dengan berputar di kotak penalti untuk menyambar umpan silang Nico O'Reilly.

    Perburuan gelar juara berpindah ke Manchester

    Bagi Jesus dan Arsenal, kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi harapan mereka untuk meraih gelar juara. Sementara itu, kemenangan ini membawa tim asuhan Pep Guardiola hanya terpaut tiga poin dari Arsenal di puncak klasemen, namun dengan satu pertandingan sisa yang krusial dan selisih gol yang lebih baik, momentum kini sepenuhnya berada di pihak mereka. City berpotensi menyamai jumlah poin Arsenal di puncak klasemen pada Rabu malam saat mereka bertandang ke Burnley.

