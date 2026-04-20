Sebagai sosok yang tak pernah menghindar dari konfrontasi, Jesus menghentikan sejenak rutinitas pemanasannya untuk menegur pendukung tersebut secara langsung. Dalam rekaman yang kemudian menjadi viral, pemain berusia 29 tahun itu terdengar mengingatkan sang pendukung akan kesuksesan yang diraihnya selama lima tahun berkarier di Man City. Penyerang itu membalas dengan mengatakan, "Saya memenangkan 11 gelar di sini," sebelum kembali ke persiapannya. Meskipun Jesus sebenarnya memenangkan 10 trofi—termasuk empat gelar Liga Premier—pesannya jelas: ia merasa jasanya layak mendapatkan lebih banyak penghormatan.
Diterjemahkan oleh
VIDEO: 'Judas!' - Gabriel Jesus yang marah besar menegur para pendukung Man City saat striker Arsenal itu dihujani kata-kata kasar saat sedang melakukan pemanasan di pinggir lapangan
Yesus membalas ejekan 'Yudas'
Tonton klipnya
Ketegangan di Etihad memuncak dalam laga perebutan gelar
Insiden yang melibatkan Jesus hanyalah selingan dalam pertandingan krusial yang mengubah arah persaingan perebutan gelar Liga Premier secara drastis. Para penggemar City sudah dalam suasana hati yang iseng bahkan sebelum kick-off, karena botol air bertema Arsenal dijual di luar stadion untuk mengejek kurangnya ketenangan yang dianggap dimiliki The Gunners menjelang akhir musim. Di lapangan, Man City mendominasi awal pertandingan dan memimpin melalui Rayan Cherki pada menit ke-16. Gianluigi Donnarumma kemudian memberikan Arsenal gol penyama kedudukan ketika upayanya untuk menghalau bola justru mengenai Kai Havertz dan bergulir ke gawang, menandai gol liga pertama pemain Jerman itu sejak Februari 2025. Namun, Erling Haaland-lah yang menentukan hasil akhir pertandingan, dengan berputar di kotak penalti untuk menyambar umpan silang Nico O'Reilly.
- Getty Images Sport
Perburuan gelar juara berpindah ke Manchester
Bagi Jesus dan Arsenal, kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi harapan mereka untuk meraih gelar juara. Sementara itu, kemenangan ini membawa tim asuhan Pep Guardiola hanya terpaut tiga poin dari Arsenal di puncak klasemen, namun dengan satu pertandingan sisa yang krusial dan selisih gol yang lebih baik, momentum kini sepenuhnya berada di pihak mereka. City berpotensi menyamai jumlah poin Arsenal di puncak klasemen pada Rabu malam saat mereka bertandang ke Burnley.